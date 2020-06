Ciclo 1: Resumen de la primera temporada de ‘Dark’ de Netflix

El 1 de diciembre de 2017, se estrenó la primera temporada de Dark, la primera producción original de Netflix en Alemania. La serie fue comparada, antes de su estreno, con Stranger Things por diversas similitudes como el hecho de que los personajes principales son niños/adolescentes, todo ocurre en un pequeño pueblo donde comienzan a suceder cosas extrañas en relación a desapariciones… sin olvidar que hay elementos de la década de los 80.

Pero todas esas comparaciones terminaron el primer episodio, y la aclamación no tardó en llegar en cada uno de sus 10 capítulos perfectamente narrados en una trama de viajes en el tiempo, pero que no obedecen a los instintos humanos de querer cambiar el pasado para evitar el dolor del presente, lo que cambiaría todo el futuro. Nada de paradojas aquí.

Dark es una serie que utiliza de pretexto los viajes en el tiempo para hablar de naturaleza humana y de una realidad que no queremos asimilar: los sentidos están hechos a nuestra medida, y nos resulta imposible comprender lo vasto del universo; el hecho de que es infinito, que sólo formamos una pequeña parte que no puede influir en absolutamente nada. Eso es Dark, y por eso es grandiosa.

Dark nos presenta a Ulrich Nielsen, un oficial de policía que tiene una amante llamada Hannah, cuyo esposo se suicidó hace unos meses. Debido a este evento traumático, su hijo Jonas se mantiene al margen de todo. Está triste, y nada mejora cuando se entra que la mujer que ama, Martha, es novia de su mejor amigo Bartosz.

Jonas forma parte de un grupo de adolescentes, incluidos los dos antes mencionados, que deciden ir al bosque, cerca de unas cuevas, para robar las drogas de Erik, un joven que lleva días desaparecido. Esa misma noche, todo se complica cuando Mikkel, hijo menor de Ulrich y hermano de Martha y Magnus, desaparece. ¿Por qué diablos en un pueblo donde no pasaba nada desaparecen hombres jóvenes?

La desaparición de Mikkel y de Erik está relacionada con una serie de eventos del presente, del pasado y futuro: cadáveres de jóvenes sin vida, animales muertos sin razón aparente, apagones repentinos, mentiras, intrigas, traiciones, engaños, amor y la idea de que el tiempo no es lineal, sino cíclico y estamos condenados a vivir lo mismo una y otra vez.

Todos ellos, residentes de Winden, viven en una comunidad que es sumamente cerrada y cuyos miembros les resulta imposible escapar de sus propias tragedias, las cuales nos hacen dudar si forman parte de elecciones libres, decisiones tomadas a consciencia, o es un destino ya escrito…

La historia de Dark, compleja en su estructura mas no en su narrativa, se va revelando poco a poco. Descubrimos un entramado que es difícil seguir, pero imposible dejar de ver a través de distintos géneros como el misterio, lo policiaco, el drama, el romance, una historia adolescente que culmina en una enorme producción de sci-fi noir que no se había visto en la televisión.

El 27 de junio de 2020, se estrena la tercera temporada de Dark, la última. Y como ya tuvimos oportunidad de verla, acá les dejamos un resumen con los eventos más destacados de cada uno de sus episodios para comprender lo que sucede en el ciclo final.

Y también hacemos un breve resumen del árbol genealógico que se muestra en la primera temporada (es decir, todavía no se definen las conexiones entre personajes de la segunda entrega).

Breve árbol genealógico de la primera temporada

Los KAHNWALD

Daniel Kahnwald es padre de Inés Kahnwal

Inés Kahnwald es madre de Michael Kahnwald

Michael es esposo de Hannah

Michael es padre de Jonas Kahnwald

Hannah es madre de Jonas Kahnwald

Ocupación

Daniel es el jefe de la policía de Winden en los 50

Inés es enfermera en los 80

Michael es artista en los 2000

Hannah es masajista en los 2000

Los DOPPLER

Bernd Doppler es el padre de Helge Doppler

Greta Doppler es madre de Helge Doppler

Helge es padre de Peter Doppler

Peter es esposo de Charlotte Tannhaus

Peter es padre de Franziska y Elisabeth Doppler

Charlotte es madre de Franziska y Elisabeth Doppler

Ocupación

Bernd es el dueño de la planta nuclear (se construye en los 50)

Helge es guardia de la planta en los 80

Peter es psicólogo y terapeuta en los 2000

Charlotte es policía en los 2000

Los NIELSEN

Agnes Nielsen es hermana de Noah

Agnes Nielsen es madre de Tronte Nielsen

Tronte es esposo de Jana Nielsen

Tronte es padre de Mads y Ulrich

Jana es madre de Mads y Ulrich

Ulrich Nielsen es esposo de Katharina

Ulrich es padre de Magnus, Martha y Mikkel

Katharina es madre de Magnus, Martha y Mikkel

Ocupación

Noah es el sacerdote del pueblo

Agnes, ocupación desconocida

Tronte es periodista en los 80

Ulrich es policía en los 2000

Katharina es directora de la escuela de Winden en los 2000

Los TIEDEMANN

Egon Tiedemann es esposo de Doris

Egon es padre de Claudia Tiedemann

Doris es madre de Claudia

Claudia es madre de Regina

Regina Tiedemann es esposa de Aleksander

Regina es madre de Bartosz

Aleksander es padre de Bartosz

Ocupación

Egon es policía en los 50 y 80

Claudia es jefa de la planta nuclear en los 80

Regina es dueña de un hotel en los 2000

Aleksander es el jefe de la planta nuclear en los 2000

Resumen de la primera temporada por episodios

Todo lo que esté marcado con *, es relevante para comprender la tercera temporada de Dark.

Primer episodio

-2019: 21 de junio, Michael Kanhwald se suicida en el ático de su casa. Escribe una carta que no se puede leer antes del 4 de noviembre de 2019 a las 10:13 pm.*

-2019: Esta carta la guarda Inés, madre de Michael.

-2019: para el 4 de noviembre, Erik Obendorf ya está desaparecido en Winden. Lleva 13 días sin rastro alguno.

–1953: hay planes para construir una planta nuclear como parte del progreso en Alemania, la cual será propiedad de la familia Doppler.

-2019: hay planes para que la planta nuclear, liderada por Aleksander Tiedemann, deje de funcionar en 2020.

-2019: se plantea la idea con el personaje de Mikkel: “La pregunta no es cómo, sino cuándo“.*

-2019: la mamá de Ulrich, quien se encuentra afectada por la desaparición de su hijo, dice: “Hay cosas allá afuera que nuestra pequeña mente no comprenderá“.

-2019: Se establece la idea de que todo se repite en ciclos de 33 años.*

-1986: Aparece un cuarto azul donde hay una enorme máquina en medio, y en la televisión se ve el video musical de “You Spin Me Round (Like A Record)” de Dead or Alive.

-2019: Hannah y Ulrich son amantes, y se encuentran en la asamblea de la escuela donde hablan de los avances en la investigación por desaparición de Erik.

-2019: Martha y Bartosz son novios, y formalizaron su relación mientras Jonas estaba fuera del país tras la muerte de su padre.

-2019: Bartosz tiene la idea de ir por las drogas de Erik que se encuentran afuera de las cuevas.

-2019: Martha y Jonas hablan de un deja vu, y que se trata de un error en la matrix.*

-2019: Magnus lleva a Mikkel al encuentro en el bosque.

-2019: Mikkel y Jonas se saludan chocando los puños.

-2019: Helge se escapa del asilo donde vive por demencia.

-2019: Inés abre la carta que le dejó su hijo Michael.

-2019: Ya en las cuevas, se encuentran a Franziska, quien tiene le paquete de drogas de Erik.

-2019: Las cuevas comienzan a hacer ruido y todos huyen.

-2019: Jonas toma de la mano a Mikkel, pero se separan cuando Jonas cae al suelo y ve a su padre muerto.*

-2019: Mikkel se pierde.*

-2019: la policía encuentra el cuerpo de un niño en el bosque. Tiene quemada la cara y los tímpanos reventados. Está vestido como de los 80 y trae consigo un walkman.

-1986: Se vuelve a ver el cuarto azul con un video de Nena en la televisión.

Segundo episodio

-2019: Ulrich, desesperado en la búsqueda de su hijo Mikkel, encuentra una puerta hacia la planta nuclear en las cuevas.

-2019: Tronte aparece en su departamento, y mete a lavar un suéter suyo que tiene sangre en la manga. Su esposa Jana le pregunta dónde estuvo en la noche.

-1986: Ulrich tenía 15 años cuando desaparece Mads.

-2019: El cuerpo del niño que apareció en el bosque, tiene un centavo de 1986 colgado en el cuello con un listón rojo.

-2019: Un hombre del futuro (Jonas), llega a Winden y se hospeda en el hotel de Regina Tiedemann.

-1986: En el cuarto azul se ve a Erik amordazado. Y en la televisión, vemos a Tannhaus explicando los viajes en el tiempo y sus paradojas.

-2019: Jonas descubre un mapa de las cuevas de Winden en el ático donde se suicidó su papá.

-2019: Del cielo comienzan a caer pájaros muertos.*

-2019: Jonas del futuro crea en su cuarto de hotel un mapa mental con todas las conexiones, teorías de los viajes en el tiempo.

-1986: Mikkel, quien se perdió el 4 de noviembre, sale de las cuevas de Winden, pero en 1986. 33 años antes.

-1986: Mikkel va a su casa, y ve a sus padres, Ulrich y Katharina, cuando eran jóvenes.

Tecer episodio

-1986: Conocemos a Claudia Tiedemann en 1986. Igual que a Helge Doppler ese mismo año.

-1986: En un campo, hay 33 ovejas muertas. Todas tienen los tímpanos reventados. Egon Tiedemann investiga y cree que se trata de rituales satánicos.

-1986: Claudia asume el cargo de jefa de la planta nuclear, la primera mujer en un cargo así. El señor Bernd Doppler, le cuenta el secreto de la central: decenas de bidones con material radioactivo escondidos en las cuevas debajo de la planta.

-1986: Claudia y Tronte son amantes.

-1986: Vuelven a caer muertas varias aves.

-2019: Ulrich se mete a las cuevas para buscar a su hijo.

-1986: Mikkel huye del hospital y va a las cuevas donde intenta regresar.

-1986: Tannhaus, un relojero y científico, construye una máquina del tiempo.*

Cuarto episodio

–¿Todo está influido por el futuro?*

-2019: Charlotte lleva a la escuela a Elisabeth, y cuando se despiden, ella besa en la frente a su madre.

-2019: Jonas entra a las cuevas por primera vez con el mapa que trazó su padre y que escondió en el ático.

-2019: Charlotte va a ver a una prostituta transgénero que vive en un remolque a las afueras del pueblo. Le pregunta si Peter estuvo con ella (Peter la engañó).

-2019:Helge, en su demencia, dice: “El principio es el fin y el fin es el principio“.*

-2019: Jonas del futuro amarra un estambre rojo a la bicicleta de Jonas de 2019. Él se da cuenta cuando sale de las cuevas.

-2019: Charlotte descubre un búnker cerca de la casa de Helge en medio del bosque.

-2019: Elisabet va de regreso a su casa (Charlotte olvidó recogerla) y se encuentra con una envoltura de la década de los 80. Desaparece por horas.

-2019: Cuando regresa a casa, le entrega un reloj de bolsillo a Charlotte que tiene grabado “Para Charlotte”. Ese reloj se lo entregó Noah.*

-2019: Jonas del futuro se mete a la casa de Jonas, y marca el camino que debe recorrer Jonas para encontrar la puerta. Esta es la metáfora del hilo de Ariadna de la mitología griega.

Quinto episodio

-2019: Yasin, el “novio” de Elisabeth, desaparece en el bosque cuando se encuentra una figura tallada en madera.

-2019: el 7 de noviembre, Noah se comunica con Bartosz a través del teléfono que era de Erik.

-2019: Katharina descubre que Ulrich la engaña con Hannah.

-1986: Noah va a ver a Mikkel cuando este está en el hospital con Inés.

–Cada ciclo de 33 años, todo empieza desde cero.*

-2019: Jonas del futuro habla con Jonas mientras este visita la tumba de su papá.

-1986: Hannah y Mikkel se conocen en el hospital.

-2019: Jonas y Martha se besan después de un ensayo de la obra de Ariadna en la que sale Martha.

-2019: Bartosz se queda de ver con Noah, pues piensa que es el dealer de Erik.

-2019: Jonas recibe un paquete donde encuentra todo el material para ir a las cuevas de Winden.

-2019: Jonas lee la carta que escribió su papá antes de suicidarse y descubre que Michael Kahnwald es Mikkel Nielsen.*

-1986: Jonas del futuro llega a la casa de Tannhaus para platicar sobre los viajes en el tiempo.*

Sexto episodio

-2019: Ulrich comienza a investigar la desaparición de Mads en 1986 porque descubre que está conectado con la desaparición de Mikkel.*

-2019: Jonas encuentra el mapa que Jonas del futuro marcó para encontrar el camino en las cuevas.

-2019: Regina Tiedemann se entera que tiene cáncer.*

-2019: Ulrich se entera que fue Hannah la que lo acusó de violar a Katharina en los 80. De niña, Hannah denunció a Ulrich y dijo que había sido Regina, pues su abuelo Egon era el policía del pueblo.

-2019: Jonas se mete a las cuevas y encuentra un hilo rojo amarrado que marca un camino.*

-2019: Peter y Tronte se encuentran en el búnker de casa de Helge.

-2019: Jonas encuentra el portal y lo cruza. Y así llega a 1986.

Séptimo episodio

-1986: Jonas va a la escuela de Winden el 9 de noviembre.

-2019: Ulrich encuentra el libro de anotaciones de Egon en los 80 y descubre que Helge tuvo algo qué ver con la desaparición de Mads.

-1986: Jonas encuentra a Mikkel, pero su yo del futuro le impide acercarse a él y le explica que si lo regresa a 2019, evitaría su existencia. No se pueden cambiar el pasado, no se puede alterar el curso.

-2019: Jonas regresa a 2019 y se da cuenta que Martha, la mujer que ama, es su tía.

-2019: Charlotte vuelve a investigar en el búnker y encuentra un pedazo del tapiz azul en el suelo.*

-2019: Jonas platica con su mamá sobre el destino.*

-2019: Jonas quema la carta de su padre.

-2019: Helge se vuelve a escapar del asilo, pero esta vez lo sigue Ulrich a las cuevas.*

-1953: Noah aparece en el búnker limpiando sangre. Tiene un enorme tatuaje en la espalda donde se lee “Sic Mundus Creatus Est“. Es el mismo mensaje que Mikkel ve en el hospital en 1986.*

-1953: Noah marca en la pared “5.11.19532 y “9.11.1953”.

Octavo episodio

–“El infierno está vacío y los demonios están aquí”. William Shakespeare.

-1986: Se habla del pasaje Einstein-Rosen.

-1986: Nada está completo sin una tercera dimensión. La famosa triqueta. Esto se lo explica Tannhaus a Jonas del futuro.*

-2019: Ulrich, siguiendo a Helge, viaja en el tiempo a 1953.

-1953: Ulrich conoce a su abuela Agnes y a su padre Tronte cuando este es un niño.

-1953: Conocemos a Helge de niño, un niño retraído. Va a clases con Claudia, y un día llega Agnes Nielsen y Tronte al pueblo, y rentan un cuarto en casa de los Tiedemann.

-1953: Helge, celoso de Tronte, hace que Gretchen se pierda en las cuevas de Winden.

-1953: Ulrich encuentra a Helge de niño, y lo intenta matar porque cree que evitando su existencia, no podrá hacer cosas malas en el futuro como desaparecer a Mads o Mikkel. Con una piedra, lo golpea en un costado de la cara.

-1953; Ulrich mete a Helge al búnker del bosque y ahí lo deja. Ulrich es arrestado antes de llegar a las cuevas.

-2020: Conocemos a Claudia Tiedemann del futuro. Es una anciana.

-1986: Jonas del futuro le lleva la máquina del tiempo a Tannhaus para que la repare. Y aquí nace una paradoja.

Noveno episodio

-1953: Conocemos a Daniel Kahnwald, padre de Inés. Él es el jefe de la policía de Winden en 1953 y jefe de Egon.

-1953: Greta le confiesa a Noah que Helge podría no ser hijo de Bernd, y que por eso está “maldito”.

-1986: Egon arresta a Ulrich por supuestamente violar a Katharina (lo acusó Hannah).

-1986: Claudia encuentra a Gretchen en las cuevas debajo de la planta nuclear, en el mismo lugar de los bidones radioactivos.

-1986: Ese mismo año, aparece Aleksander, quien está encapuchado y herido. Defiende a Regina de Ulrich y Katharina, y así es como se conocen.

-1986: Helge y Noah construyen el cuarto azul en el búnker.

-2019: Claudia del futuro, va a buscar a Regina, pero en su lugar se encuentra a Bartosz, su nieto.

-2019: Martha va a buscar a Jonas y le pregunta que por qué no le contesta sus llamadas. Jonas la ha evitado porque ya sabe que su hermano es su padre. Y se besan bajo la lluvia. Jonas la deja.*

-1953: Claudia del futuro visita a Tannhaus y le deja los planos de la máquina del tiempo que debe construir. Una segunda paradoja.*

Décimo episodio

-2019: 5 de noviembre, Peter va al búnker en medio del bosque a rezar para no engañar a Charlotte. Pero se abre un portal y cae el cuerpo de Mads.

-2019: Peter le habla a Tronte. Cuando los dos están juntos en el búnker, llega Claudia del futuro y les explica todo lo de los viajes en el tiempo. Les da un cuaderno donde hay fechas de sucesos muy precisos.*

-2019: Jonas regresa a la escuela, pero Bartosz lo enfrenta porque besó a Martha. Jonas se va y desaparece.

-1986: Tannhaus le explica la paradoja al Jonas del futuro: si no le hubiera enseñado el aparato/máquina, no habría sabido cómo construirla.*

-2019: Helge viaja a 1986 y se encuentra con su versión adulta. Le advierte que no le haga caso a Noah, pero este huye y no le hace caso.

-2019: Jonas de despide de Hannah y le dice que todo va a estar bien.

-2019: Charlotte investiga el ataque a Helge en 1953, y descubre que el culpable fue Ulrich y que había sido encarcelado ese mismo año.

-2019: Jonas viaja a 1986 decidido a regresar a Mikkel a 2019. Pero Noah y Helge se adelantan, y lo secuestran para meterlo al cuarto azul. Todo esto el 10 de noviembre de 1986.

-1986: Jonas despierta en el cuarto azul y habla con Jonas del futuro. Ahí lo descubre, pues este le explica que debe dejar que todo siga su curso para que se pueda convertir en lo que es.

-1986: Helge viejo choca contra Helge adulto para intentar detenerlo en su ayuda a Noah. Pero fracasa y sólo Helge viejo muere.

-2019: Jonas del futuro lleva la máquina que arregló Tannhaus al cruce en el portal de las cuevas, pues cree que eso va a terminar con todo. Pero en realidad, cierra el portal.

-1986 – 1953: Con la energía que se crea, se abre un portal en el cuarto azul donde está Jonas y en el búnker donde está Helge de niño. Cambian de lugar y de época.

-2052: Jonas despierta en el búnker pero en 2052. Cuando sale, ve que todo está destruido y se encuentra con un grupo de “rebeldes”.