Ciclo 2: Resumen de la segunda temporada de ‘Dark’ de Netflix

El 21 de junio de 2019, se estrenó en Netflix la segunda temporada de Dark, una producción alemana de las originales de la plataforma que en su primer entrega –de 2017–, le mostró a las audiencias que se podían hacer contenidos de altísima calidad dentro del género de ciencia ficción. Y no sólo eso, sino también una mezcla grandiosa de misterio, suspenso, drama y romance con personajes adolescentes.

La primera entrega de Dark, como hemos mencionado, logró capturar la atención de las audiencias a partir de varios elementos que iban desde producción, efectos especiales, la curaduría de música (realizada en 2017 y 2019 por la mexicana Lynn Fainchtein), el score de Ben Frost, el elenco, las actuaciones, pero sobre todo, una historia compleja que centraba su esencia en los viajes en el tiempo.

La primera entrega nos presentó a cuatro familias de un pueblo llamado Winden en Alemania. Cada una de ellas, con sus respectivos antepasados, forman parte de un entramado familiar que se construye a sí mismo a partir de viajes en el tiempo realizados en ciclos de 33 años hacia el pasado y el futuro. Todos ellos, por ende, están unidos… y la mayoría de ellos no tienen ni un principio ni un fin.

Dark, de los creadores Baran bo Odar y Jantje Friese, tomaron referencias científicas, mitológicas, filosóficas y literarias, para construir una historia cuya narrativa es fascinante a partir de que se construye y revela poco a poco. Los personajes de Dark, presentados algunos en tres líneas del tiempo distintas, se desarrollan en un entorno sumamente trágico a partir de que descubren la inmensidad de un universo que no pueden comprender del todo.

Las desapariciones de jóvenes en Winden de la primera temporada, así como el viaje de algunos personajes principales, son apenas el principio de lo que Dark presentó en su segunda temporada con revelaciones sorprendentes del árbol genealógico, la presentación de “nuevos” personajes (y con nuevos nos referimos a la época) y la explicación de la esencia de la serie que respeta sus bases científicas.

Si algo se le ha de aplaudir a Dark, desde sus inicios, es que fue escrita –aquí sí, irónicamente– para tener un principio y un fin. Es decir, la historia se escribió antes y no sobre la marcha, y en las dos entregas así como en la tercera próxima a estrenarse, siempre se respetó la naturaleza de cada personaje, su importancia y el desenlace.

La tercera y última temporada o ciclo de Dark, está programado a estrenarse este 27 de junio de 2020 en el catálogo de Netflix. Acá ya tuvimos oportunidad de verla, y como sabemos que la trama es complicada, nos armamos un resumen de la primera y segunda temporada con los puntos más destacados en cada uno de los episodios para que sea más fácil llegar al día del apocalipsis…

Breve árbol genealógico de la segunda temporada

Los KAHNWALD

Daniel Kahnwald es padre de Inés Kahnwal

Inés Kahnwald es madre (adoptiva) de Michael Kahnwald

Michael es esposo de Hannah

Michael es padre de Jonas Kahnwald

Hannah es madre de Jonas Kahnwald

Jonas se convierte en Adán (Adam)*

Ocupación

Daniel es el jefe de la policía de Winden en los 50

Inés es enfermera en los 80

Michael es artista en los 2000

Hannah es masajista en los 2000

Adán es líder de Los viajeros

Los DOPPLER

Bernd Doppler es el padre de Helge Doppler

Greta Doppler es madre de Helge Doppler

Helge es padre de Peter Doppler

Peter es esposo de Charlotte Tannhaus

Peter es padre de Franziska y Elisabeth Doppler

Charlotte es madre de Franziska y Elisabeth Doppler

Charlotte es hija de Noah

Charlotte es hija de Elisabeth (su propia hija)

Ocupación

Bernd es el dueño de la planta nuclear (se construye en los 50)

Helge es guardia de la planta en los 80

Peter es psicólogo y terapeuta en los 2000

Charlotte es policía en los 2000

Los NIELSEN

Hanno se convierte en Noah

Noah es padre de Charlotte Doppler

Agnes Nielsen es hermana de Noah

Agnes Nielsen es madre de Tronte Nielsen

Tronte es esposo de Jana Nielsen

Tronte es padre de Mads y Ulrich

Jana es madre de Mads y Ulrich

Ulrich Nielsen es esposo de Katharina

Ulrich es padre de Magnus, Martha y Mikkel

Katharina es madre de Magnus, Martha y Mikkel

Ocupación

Noah es el sacerdote del pueblo

Agnes, ocupación desconocida

Tronte es periodista en los 80

Ulrich es policía en los 2000

Katharina es directora de la escuela de Winden en los 2000

Los TIEDEMANN

Egon Tiedemann es esposo de Doris

Egon es padre de Claudia Tiedemann

Doris es madre de Claudia

Claudia es madre de Regina

Regina Tiedemann es esposa de Aleksander

Regina es madre de Bartosz

Aleksander es padre de Bartosz

Ocupación

Egon es policía en los 50 y 80

Claudia es jefa de la planta nuclear en los 80

Regina es dueña de un hotel en los 2000

Aleksander es el jefe de la planta nuclear en los 2000

Resumen de la segunda temporada por episodios

Todo lo que esté marcado con *, es relevante para comprender la tercera temporada de Dark.

Primer episodio

-1921: 21 de junio, dos hombres –uno de ellos con el mismo tatuaje de Noah pero en el pecho– construyen el pasadizo en las cuevas de Winden. Uno de ellos, el más joven, mata al otro porque “ha perdido la fe”. Son Hanno y Bartosz.*

2020: el 27 de junio, en el libro que siempre sostiene Noah, está marcado que es el día del apocalipsis, el último ciclo.

2020: para el 21 de junio, Jonas lleva ya seis meses perdido.

2020: llega a Winden el inspector Clausen, el hombre que va a investigar las desapariciones de Erik, Mikkel, Jonas y Ulrich.

2020: Katharina, ante la ausencia de su hijo menor y esposo, comienza a investigar en las cuevas donde vieron por última vez a ambos.

2020: Quedan seis días para desmantelar la planta nuclear.

2020: Jonas del futuro llega a su casa y se presenta con Hannah. Le demuestra que es él y le explica todo.

2020: Aparece una foto de Noah junto al personaje de Agnes en la tienda de Tannhaus, el abuelo adoptivo de Charlotte.*

2052: Conocemos a Elisabeth del futuro. Tiene el rostro con cicatrices.

1921: Conocemos a Adán, un sujeto con el rostro desfigurado, como si estuviera quemado.*

2052: Jonas no puede viajar en el tiempo, regresar al pasado, porque él mismo –en 2019– cerró el portal. Además, las cuevas se destruyeron en el apocalipsis.

2020: Noah lleva a Bartosz a las cuevas para revelarle los secretos.*

2052: Jonas logra pasar al otro lado de la barda (la cual está prohibida por un grupo al que pertenece Elisabeth) y descubre que ahí está la partícula de Dios.

Segundo episodio

-2052: Con los apuntes de Claudia, Jonas descubre que se necesita un alto voltaje para mantener estable la partícula de Dios y se convierta en un portal.

-1987: Mikkel está triste porque el 22 de junio es el cumpleaños de Katharina.

-1987: Claudia del futuro va a ver a Claudia.

-2052: Jonas roba combustible de un camión para utilizarlo en la máquina y estabilizar la partícula de Dios.

2020: Jonas del futuro lleva a Hannah a las cuevas, y con la máquina, viajan al pasado.

-1987: Noah evita que Mikkel entre a las cuevas.

-1987: Claudia del futuro, de anciana, lleva a Claudia a las cuevas. Aquí es cuando le explica que hay una lucha entre la oscuridad y la luz, y que Adán es la oscuridad. Claudia vieja le dice: “Si todo sale bien, sobrevivirá”, refiriéndose a Regina.*

2052: Jonas intenta cruzar la barda con el combustible, pero lo descubren del otro lado. Elisabeth lo cuelga, pero se arrepiente y corta la soga. La paradoja: Jonas no puede morir porque se convierte en Adán.* Aquí se le hace la marca en el cuello.

1987: Egon va a visitar a un hombre que se hace llamar “El Comisario”, el cual lleva encerrado 34 años en un manicomio. Es Ulrich. Egon va a verlo porque comienza a creer que de alguna forma, todo está relacionado.

-2052: Jonas es liberado de una jaula por una mujer del futuro que tiene una cicatriz en el rostro (no se revela su nombre). Le muestra la partícula de Dios.

-1987: Hannah viaja al pasado, y Jonas le muestra una escena de Inés y Mikkel, quien en realidad es Michael, su padre y su esposo.

-1987: Claudia desentierra del jardín trasero de su casa, la máquina del tiempo. Ésta fue enterrada por Claudia del futuro en el pasado.

-2052: Jonas, ya con el combustible, logra estabilizar la partícula de Dios, y con el traje amarillo (radioactivo) entra en ella. Es un portal. En cuanto lo hace, se vuelve a desestabilizar.

Tercer episodio

-1953: Noah le dice a Helge, cuando este es un niño, que él es el elegido.

-1953: Agnes y Doris, la mamá de Claudia, tienen una relación sentimental y sexual.

-1954: Helge regresa a casa después de siete meses de estar desaparecido tras el ataque de Ulrich.

-1987: Claudia va a visitar a Helge después del accidente automovilístico (en el que murió Helge viejo). Helge le dice que nunca confíe en Noah.

-1954: Agnes va al búnker del bosque y se encuentra a Claudia vieja. Le cuenta del regreso de Noah y le entrega un pedazo de periódico donde hay una noticia que no se revela.

1954: Agnes visita a Noah en la iglesia. Ella le pide regresar a su grupo, y para esto, le “entrega” a Claudia, quien tiene las hojas que se han arrancado del libro que siempre carga Noah.

-1954: Claudia vieja va a visitar a Egon a la comisaría. Le pide perdón por todo lo que va a suceder.

-1987: Egon le dice a Claudia que tiene cáncer.

-1987: Egon vuelve a visitar a Ulrich y le muestra una foto de Mikkel.

-1987: Claudia va a ver a Tannhaus, y él le dice que la máquina no está lista, pero le entrega el libro que va a escribir.*

-1954: Noah mata a Claudia afuera de la cabaña del bosque, cerca del búnker. Encuentra las hojas que fueron arrancadas del libro.*

-2020: Claudia viaja al futuro y descubre que Regina tiene cáncer y está a punto de morir.*

-1921: Noah le miente a Adán y le dice que Claudia no tenía las hojas.

Cuarto episodio

-1921- Jonas viajó en el tiempo y llega a la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial.

-1921: Conocemos a Agnes de niña.

-2020: Charlotte conoce a Jonas del futuro, y él le explica quién es Noah con la foto de Los viajeros donde también aparece Agnes.

-2020: Hannah y Jonas van al búnker con Peter y Charlotte. Hannah descubre que Ulrich está en los 50, y lo hace con la foto de Ulrich encarcelado por el ataque a Helge.

-2020: Peter entrega a Jonas el libro de anotaciones de Claudia.

-2020: Claudia descubre que el 26 de junio de 1987, Egon aparecerá muerto.

-2020: en el búnker, Jonas le dice a Katharina que es su nieto, y le revela el viaje que hizo Mikkel en las cuevas.

-1921: Jonas va a las cuevas, pero se da cuenta que no están terminadas. Hanno le dice que le faltan 30 años para que queden listas.

-2020: Martha, Magnus, Franziska y Elisabeth, van a las cuevas a investigar, y se encuentran a Bartosz con la máquina.

-2020: con los registros de la escuela, Katharina confirma que Mikkel sí viajó a los 80.

-1921: Jonas descubre que él es Adán.*

Quinto episodio

-2020: 25 de junio, dos días antes del apocalipsis.

-1921: Adán le explica a Jonas que hay tres vidas por cada persona.

-1987: Ulrich escapa del manicomio y va a buscar a Mikkel. Cuando huyen a las cuevas, la policía los detiene.

-2020: Noah le revela a Charlotte que es su padre.

-1921: Jonas es el único que ha visto cada uno de los distintos artefactos para moverse en el tiempo: las cuevas, la máquina construida por Tannhaus, la silla de Noah y la partícula de Dios.

-2020: Martha, Franziska, Magnus, Bartosz y Elisabeth, viajan a 1987. Ulrich, desde un auto de policía, los ve.

-1921: La partícula de Dios es una gemela a la que está en el futuro. La crearon los de Sic Mundus Creatus Est.

-1921: Jonas viaja en la partícula de Dios.

Sexto episodio

–“Principio y fin son dos distintas palabras para un mismo momento.*

-2019: 20 de junio, un día antes del suicido de Michael, vemos a Jonas, Martha, Bartosz y Magnus en el lago de Winden.

-2019: Jonas encuentra en la arena un dije de San Cristóbal, el patrono de los viajeros.

-2019: Jonas (el que acaba de viajar de 1921), habla con Martha y la besa. “Fuimos hechos el uno para el otro. Nunca creas otra cosa”.*

-2019: Los Nielsen hacen una fiesta por su aniversario. Invitan a todos menos a los Tiedemann. Hannah y Charlotte van solas.

-2019: Jonas va a su casa y se encuentra con su papá Michael. Habla con él y le explica que lo sabe todo y que él viene del futuro. Jonas le pide que no se suicide, y le muestra la carta que redacta antes de morir, pero Mikkel le dice que no lo tenía planeado… una paradoja. Es decir, Michael no se habría suicidado si Jonas no le dice.*

-2019: En la fiesta de los Nielsen, Jonas y Martha hacen el amor.

-2019: Mikkel (Michael) le cuenta a Jonas que él fue quien lo llevó a las cuevas el 4 de noviembre de 2019, y él le enseñó el pasaje que debía cruzar para viajar en el tiempo.

-2019: Claudia aparece en la casa y les explica el plan de Adán. Claudia le dice: “He visto el mundo sin ti y créeme, no es lo que estás esperando“.*

-2019: En la fiesta, mientras Katharina cuida a Mikkel y duerme con él, es que Ulrich y Hannah inician su romance.

-2019: Peter va con la prostituta transgénero, pero Franziska los ve.

-2019: Jonas se va con Claudia y se despide de su papá.

-1921: Conocemos la versión del futuro de Magnus y Franziska.

Séptimo episodio

-2020: Hannah se roba la máquina del tiempo y va a las cuevas.

-1954: el 26 de junio, la policía encuentra el cuerpo de Claudia o “El demonio blanco”. Descubren que está llena de radiación.

-1987: Claudia va a visitar a Egon y lo acompaña a su primera quimioterapia. Egon le revela que cree que los viajes en el tiempo existen.

-2020: Clausen va a la planta para arrestar a Aleksander por robo de identidad.

-2020: Martha se encuentra con Jonas del futuro, y él le dice quién es, pero no le revela que su hermano es su padre, y por ende, ella es su tía. Esto sucede hasta que Katharina llega a la casa.

-1954: Hannah viaja a los 50 y le dice a Egon que ella es la esposa del sujeto que arrestaron por lo de Helge. Dice que su nombre es Katharina Nielsen.

-1954: Hannah va a visitar a Ulrich y lo pone a decidir entre ella y su familia. Le dice a Egon que se confundió y ese no es su esposo.

-1987: Egon y Claudia discuten, pues Egon descubre que su hija sabe algo sobre los viajes en el tiempo. Cuando Egon intenta llamar a la policía para que investiguen las cuevas, Claudia lo detiene. “Tú eres el demonio blanco“, le dice Egon antes de morir.

-1987: Jonas va por Claudia después de que mató a su papá.

Octavo episodio

-2052: Elisabeth es madre de Charlotte. Tiene escondida una foto de ella con Noah y una bebé. Ellas son el mejor ejemplo de que el principio es el fin.

-1921: Hanno realiza su primer viaje en el tiempo.

-2020: el 27 de junio, día del apocalipsis, Jonas se lleva a Martha al búnker y le pide que se quede ahí.

-2020: Katharina se lleva la mochila de Jonas, con todo el equipo, a las cuevas.

-1987: Jonas le explica a Claudia que los bidones contienen el material que detona el apocalipsis.

-2020: Wöller le cuenta a Charlotte que él ayudó a esconder bidones con material radioactivo en la planta, y que los van a descubrir.

-2020: Elisabeth tiene el reloj que Noah le envió a Charlotte. Peter le dice a su hija que vayan al búnker porque Noah dijo que sólo las personas de ahí podrían sobrevivir.*

-1921: Noah intenta matar a Adán porque descubre que le mintió. Agnes mata a Noah.

-2020: Hanno llega a 2020.

-2020: Jonas y Claudia llegan a 2020 después de conectar el pasado con el futuro en las cuevas y con la máquina. Los pájaros comienzan a caer muertos.

-2020: Jonas le entrega la máquina del tiempo a Claudia.

-2020: Clausen pide que rompan el concreto y saquen los bidones en la planta nuclear.

-2020: Claudia va por Regina, quien descubre que su mamá es más joven y está viva.*

-2020: Hanno le dice a Jonas del futuro que si salva a Magnus, Bartosz y Franziska, Martha podrá vivir. Le entrega una carta supuestamente escrita por Martha.*

-2020: Claudia y Regina llegan al búnker.

-2020: Katharina encuentra el estambre rojo en las cuevas.

-2020: Jonas va a casa a buscar a su mamá, pero se encuentra a Martha. Se besan.

-2020: Adán aparece y mata a Martha de un disparo, y le explica a Jonas que ese dolor lo convertirá en lo que es.*

-2020: Abren los bidones con material radioactivo. Charlotte llega a la planta nuclear.

-2020: Jonas del futuro llega a casa de Magnus para salvarlo junto a Franziska y a Bartosz. *

-2020: Hanno llega al búnker donde está Claudia, Regina, Peter y Elisabeth. Ahí es donde se conocen.

-2020: Katharina encuentra la puerta y la cruza.

-2020: Ya abiertos los bidones, con la energía que se produce por el paso de Katharina, es que se abre una especie de portal en la central nuclear. Charlotte ve a Elisabeth del otro lado.*

-2020: Jonas está llorando la muerte de Martha. Pero llega una mujer que se llama Martha y se ve como ella. “La pregunta no es de qué época, sino de qué mundo”.*