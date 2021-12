¿Será? Elijah Wood explica por qué ‘El Señor de los Anillos’ no habría triunfado en 2021

Sin duda, El Señor de los Anillos es una de las trilogías más importantes y espectaculares que se hayan hecho en la historia de la industria cinematográfica. Después de un montón de planes e intentos fallidos, en 2001, Peter Jackson estrenó La comunidad del anillo y desde ese momento se convirtió en un éxito en la taquilla mundial. A partir de ahí vinieron Las dos torres y El retorno del rey, que cerraron esta enorme aventura.

Por supuesto que el universo creado por J. R. R. Tolkien es sumamente enorme y diverso. Es por eso que de la mano una vez más de Jackson, New Line Cinema se aventó a armar otra trilogía basada en el libro de El Hobbit que si bien no tuvo el recibimiento de las cintas anteriores pero que nos demostró que aún había muchos puntos por explorar dentro de estas historias. Aunque eso sí, es probable que en estos tiempos no sea posible hacer algo de esta magnitud.

Elijah Wood reflexionó sobre ‘El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo’

Resulta que en una reciente entrevista con The New York Times y aprovechando el 20 aniversario del estreno de El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo, el mismísimo Elijah Wood reflexionó sobre esta película. Para empezar, el actor que dio vida al entrañable Frodo Bolsón en la trilogía mencionó que en aquella época no existía tanta supervisión ni cuidado por parte de las productoras, lo cual le dio cierta libertad creativa a Peter Jackson.

“Había una gran sensación de falta de supervisión. Peter y el resto del equipo podían hacer las películas de la manera que querían sin mucha perspectiva externa”, declaró Wood. Aquí es importante mencionar que el cineasta neozelandés le propuso a Miramax este proyecto en 1995 pero, debido a que Harvey Weinstein y compañía le pusieron un montón de trabas, finalmente sus ideas las desarrolló con New Line Cinema, quienes le dieron libertad creativa.

¿La trilogía no habría triunfado en 2021?

Más adelante, Elijah Wood dijo que probablemente, una trilogía tan grande como El Señor de los Anillos podría triunfar en estos tiempos por distintas razones, una de ellas es que muchas compañías dentro del cine ya no le apuestan a proyectos “frescos”: “Eso no significa que el estudio no tuviera miedo o no invirtiera. Conocían el riesgo de hacer estas películas una detrás de otra. No sé si ahora serían capaces de hacerlas de la misma manera”.

Después de esto, Elijah agregó que las filtraciones que hoy en día aparecen en internet y los rumores de los fans, probablemente habrían arruinado las sorpresas que vimos tanto en la primera entrega como en toda la trilogía. Y a pesar de que considera que en aquella época se enfrentaban a paparazzis que buscaban fotografiar a la producción, no es nada comparado con la información que pueden obtener en estos tiempos.

“Mira, Internet también es diferente. Había menos escrutinio sobre las películas. Se sabía menos de ellas. Podíamos hacer las películas en una burbuja. Teníamos problemas pintorescos, como que hubiera algunos fotógrafos en una montaña, pero era algo bastante menor. No sé si eso sería posible ahora. Ahora el mundo está en línea y hay un gran acceso a casi todo el mundo sobre cualquier cosa”.

De cualquier manera, El Señor de los Anillos es una de las sagas más espectaculares que hemos visto en la gran pantalla y que seguramente (con todo y los problemas a los que se enfrenta el cine en la actualidad), hubiera sido un éxito de taquilla en 2021. Por ahí se viene una serie basada en esta historia para Amazon Prime Video (ACÁ les dejamos las primeras imágenes) que seguramente, la va a romper porque el mundo ama las historias de J. R. R. Tolkien.