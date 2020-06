El Cirque du Soleil toma medidas para no ir a la quiebra por el coronavirus

La pandemia del coronavirus vino a cambiar el mundo de muchas maneras, pues aunque algunos países –incluyendo México– están entrando a la llamada ‘nueva normalidad’, por ahora nada será como antes. El entretenimiento y los shows en vivo tuvieron que detenerse por las medidas para mitigar el COVID-19, pero algunos como el Cirque du Soleil están tomando cartas en el asunto para no desaparecer.

Resulta que a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la compañía que nos ha traído shows de The Beatles, Michael Jackson, Soda Stereo y hasta Leo Messi mandó un mensaje para todos los fans que se preguntan qué pasará con ellos. En él mencionan que extrañan verlos en los espectáculos, pues hasta el momento no tienen una fecha exacta para que vuelvan a presentarse en todo el mundo.

Además, la empresa dice que por el momento, sus shows están en espera y ya están poniendo manos a la obra para encontrar la manera de regresar lo antes posible. “Al igual que el sol sale cada día, Cirque du Soleil volverá, ¡Más brillante que nunca!”, termina el comunicado oficial.

As we move forward, we know that you will have questions and we will continue to share information with you. If you already have tickets, these remain valid. For all other questions, please refer to the FAQ section of our website: https://t.co/MGJfZUk8Qr pic.twitter.com/spJ46YFs0T

— Cirque du Soleil (@Cirque) June 29, 2020