Murió a los 94 años Cloris Leachman, la abuela Ida de ‘Malcolm In The Middle’

Hoy es un día sin duda triste para el mundo del espectáculo en Estados Unidos. Las legendaria actriz Cloris Leachman, a quien muchos recuerdan por su entrañable papel como la abuela Ida en Malcolm In The Middle, falleció a los 94 años.

De acuerdo con lo que se informa en Variety, Leachman falleció por causas naturales en su residencia de Encinitas, California. Además de aquel papel en la emblemática serie de Fox, Cloris se hizo conocida por su aparición en la comedia de situación de los 70 The Mary Tyler Moore Show.

Fallece Cloris Leachman

Tras darse a conocer el deceso de la actriz, su manager de toda la vida, Juliet Green, salió a dar un breve comunicado. “Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo”, dijo Green.

Julien continuó recordando a Cloris Leachman, de quien destacó su tremenda capacidad para hacer que el público empatizará con sus interpretaciones. “No había nadie como Cloris. Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrían por tu rostro. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable“, comentó la publicista.

Su carrera

En la época reciente, Cloris Leachman es recordada como la complicada e irreverente abuela Ida en Malcolm In The Middle. Sin embargo, su carrera abarca diversas apariciones que le han valido ganar dos premios Emmy por el personaje de Phyllis Lindstom en The Mary Tyler Moore Show, el cual después recibió su propia sitcom. Como estrella de televisión, la actriz ganó un total de ocho premios por actuaciones tanto de dramas como de comedia.

Leachman también se hizo con un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película The Last Picture Show de 1971. Cloris además incursionó en otros medios como la actuación de doblaje donde prestó su voz para diversas entregas de Beavis & Butt-head y Los Simpson.

Ya en años posteriores, dentro del nuevo milenio, se le recuerda por aparecer en papeles secundarios en películas como Spanglish (2004), The Longest Yard (2005), Scary Movie 4 (2006), Beerfest (2006) y New York, I Love You (2009), entre otras. Su trayectoria incluso le permitió ser introducida al Salón de la Fama de la Academia de la Televisión en 2011. Descanse en paz, Cloris Leachman.