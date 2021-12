Es un hecho: Colin Farrell protagonizará una serie de El Pingüino en HBO Max

Puede que se nos esté terminando el año, pero eso no quiere decir que dejaremos de tener noticias sumamente emocionantes. Sobre todo si ustedes son fans de los superhéroes –en particular de DC–, porque acaba de surgir información muuuuy interesante sobre el universo de The Batman. En particular, todo tiene qué ver con uno de los villanos más importantes del héroe de Gótica, ni más ni menos que El Pingüino interpretado por Colin Farrell.

Como recordarán, después de un montón de cambios y demás, el próximo 4 de marzo de 2022 por fin veremos la película dirigida por Matt Reeves donde Robert Pattinson dará vida a Bruce Wayne y que en el camino se enfrentará a un par de rivales. Entre ellos por supuesto que está la versión de Oswald Cobblepot de Farrell, pero aunque no lo crean este personajazo tiene un enorme futuro dentro de las series de televisión en streaming.

Colin Farrell volverá a interpretar a El Pingüino en HBO Max

Hace unos meses surgió el rumor de que HBO Max ya estaba planeando trabajar en una producción enfocada por El Pingüino de Colin Farrell (ACÁ lo pueden checar). En aquel momento solamente se supo que querían desarrollar a este personaje en el servicio del canal de televisión, pero después de que se filtrara cierta información al respecto, ahora sí es un hecho: próximamente veremos una serie de uno de los villanos más icónicos de Batman.

De acuerdo con Variety, Farrell protagonizará este proyecto pero también será el productor ejecutivo dentro de este spin-off. Además de Colin, dentro de la producción se le unirán nombres como Lauren LeFranc –la encargada de escribir el guión–, el director de The Batman, Matt Reeves, y el productor de la película, Dylan Clark. Y agárrense, porque los primeros detalles de esta serie suenan sumamente emocionantes.

Según la misma fuente, la historia se adentraría en el enorme y espectacular ascenso de El Pingüino al poder en el submundo criminal de Gotham. Así que ya lo saben, si ustedes quieren conocer a este personajazo en detalle,, este será una buena oportunidad para conocerlo a profundidad. Por ahora no han confirmado la fecha oficial de estreno, pero estamos seguros que muy pronto tendremos chance de ver a Colin Farrell de nuevo en este papel.