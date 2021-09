¡Anda! Ya trabajan en un spin-off sobre El Pingüino, el villano de ‘The Batman’

Warner Bros tiene grandes planes para sus franquicias superheroicas de cara al futuro. Ya saben, se viene Black Adam, también se acercan las segundas partes tanto de Shazam! como de Aquaman y la expectativa está por los cielos respecto a la entrega venidera de The Batman… y bueno, de esta última parece que se están delineando más proyectos.

Recientemente, se dio a conocer que HBO Max ya se encuentra en el desarrollo temprano de un spin-off de la cinta que protagonizará Robert Pattinson bajo la dirección de Matt Reeves. El asunto es que esta posible entrega estará enfocada en el icónico villano conocido como El Pingüino.

Ya se cocina un spin-off sobre El Pingüino de ‘The Batman’

Ustedes ya lo saben pero recapitulamos: Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney (el más criticado), Christian Bale, Ben Affleck y ahora, Robert Pattinson. Y así como la vida sigue su curso, el manto del Hombre Murciélago sigue recayendo en un nuevo actor quien además de resguardar a Gótica, debe llenar los zapatos del famoso personaje de DC Cómics en su versión para la pantalla grande.

The Batman es la nueva película que dirige Matt Reeves y desde que se anunció el proyecto, creció la expectativa sobre la entrega. La emoción se acrecentó un poco más cuando en la DC FanDome de 2020 se mostró un primer avance que lucía brutal y que -no lo nieguen- hizo a los detractores de Pattinson darle al actor el beneficio de la duda.

Este proyecto es a todas luces gigantesco y parece el punto perfecto para abrir la brecha hacia un nuevo universo extendido para Warner Bros y sus marcas hermanas como HBO Max.

Tal como como informa The Hollywood Reporter, la plataforma de streaming y sus ejecutivos ya trabajan en lo que sería una serie spin-off de la película antes mencionada. Sin embargo, este contenido estaría centrado en la historia de Oswald Cobblepot, el famoso personaje conocido como “El Pingüino” que será interpretado en la película de Reeves por Colin Farrell.

Lo interesante es que, según las fuentes, Warner y HBO Max están interesados en que el mismo actor repita su papel en esta entrega televisiva, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo. En ese sentido, parece ser que ya tiene a Lauren LeFranc (conocido por su trabajo en Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) contemplado como guionista y el arco argumental se centraría en el ascenso del villano desde el inframundo de Gótica hasta convertirse en una de las mentes criminales más conocidas de la ciudad.

Como mencionamos, este proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero todo no suena descabellado que eventualmente se confirme de manera oficial. Recordemos que HBO Max tiene en la mira otro spin-off de The Batman enfocado en la policía de la metrópoli y este, fue confirmado en julio de 2020. ¿Se viene un universo nuevo entre DC Films y Warner Bros? Todo indica que sí -o al menos, la posibilidad es fuerte-.

DC FanDome 2021

Ya que andamos platicando sobre The Batman, te recordamos que en la DC FanDome 2021 que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre se liberará el próximo tráiler de la película. Y no es rumor: ya está más que confirmado como uno de los grandes anuncios de la convención.

También veremos la primera imagen de Black Adam, la cinta que protagoniza Dwayne “The Rock” Johnson. También tendremos un vistazo breve pero espectacular de la nueva película de The Flash con Ezra Miller y para rematar con las muestras del DCEU, también echaremos una mirada a los detrás de cámaras de Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

POR ACÁ te decimos todo lo que se anunciará en la DC FanDome 2021, incluidas las entregas de HBO Max, películas y series animadas, cómics y toda la cosa.