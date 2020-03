Como nunca lo habías visto: Lo mejor de Israel en un impresionante recorrido virtual

Israel es una de las tierras más antiguas y místicas del mundo, territorio sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, donde miles de extranjeros han llenado como turistas y terminan convirtiéndose en residentes, cautivados por la idiosincrasia única, la indiscutible evolución tecnológica y también, por sus majestuosos sitios turísticos de los que poco se habla. Pero, por fortuna, hoy podemos conocer lo mejor de Israel de lado a lado y sin salir de casa, en un impresionante recorrido digital.

La compañía ‘Virtually Israel’, aprovechó los mejores recursos de la multimedia, como la realidad virtual y tecnología de punta, para descubrir los rincones históricos, naturales y culturales de Israel, en una serie de vídeos de 360°, compatibles con dispositivos móviles tabletas y visores de 3D, para que te relajes, aproveches la cuarentena para darte un momento exclusivo para ti y tu familia y viajen hacia 12 mil kilómetros, desde la comodidad de su sofá.

Lo mejor, es que además de los sitios turísticos tradicionales, como el Muro de los Lamentos, la ciudad blanca de Tel-Aviv; iglesias y mezquitas; el jardín de Getsemaní o la Puerta de Damasco, la firma, que busca ofrecer al mundo una perspectiva única y diferente Israel, también ofrece la posibilidad de adentrarnos a zonas urbanas, como recorridos a detalle por mercados locales, como el de Sarona, saltándonos la molestia por conseguir una reservación.

Por supuesto, los recorridos virtuales de 360 grados y realidad aumentada, por los museos más importantes, son un ‘must’, nadie se puede perder hacer un acercamiento por el Centro de Investigación Taglit o por el al banco de piel más grande del mundo, perteneciente al Hospital Hadassah, pero, igual te podrás divertir haciendo un recorrido en globo por Tel Aviv o echándote un clavado virtual por el Mar Muerto.

Sin duda, uno de los recorridos más impactantes, es el del Museo de la Torre de David, la primera evidencia de una ciudad en Jerusalén. Aunque en varias ocasiones ha sido derrumbado y edificado, un acercamiento de 360° por las paredes de ladrillos que datan del siglo II A.C. nos bastará para sentir y hasta oler la historia. El fuerte de 773 metros de altura, sobrevivió al periodo romano, al de los cruzados, al otomano e incluso a la modernidad que acapara la cosmopolita Jerusalén.

De verdad, no te arrepentirás de realizar cada uno de los once recorridos virtuales que ofrece ‘Virtually Israel’ en su página web, desde las hermosas playas, los manuscritos y museos, que lejos de abrumarte, resultan exquisitos para la vista y todos los sentidos. Teniendo la ventaja de que no tendrás que vivir tres mil años para conocer la historia de Israel, con el tour digital podrás ser testigo de la evolución cultural, tecnológica y social de fondo y de forma, en tan solo unos minutos.

Haifa, es otra de las ciudades representativas de Israel que también tiene un recorrido virtual. Por medio de vistas panorámicas y aéreas, esta plataforma invita a conocer los coloridos jardines de Haifa y el templo Bahai, las principales avenidas HaNass y Ha Palyam, la universidad, la zona industrial y el puerto, pero sobre todo, puede ser uno partícipe de la vida cotidiana de los israelíes a través de esta ventana tecnológica.

Y si te quedas picado, Samsung ofrece recorridos virtuales 360° por los cuatro barrios de la ciudad antigua de Jerusalén y la ciudad moderna de Tel Aviv. Estos recorridos incluyen atracciones clásicas como la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos en Jerusalén así como un paseo peatonal por la famosa Boulevard Rothschild en Tel Aviv, repleta de cafecitos y bares, así como una vista de los deseados paseos nocturnos.

Por cuestiones de compatibilidad, te dejamos como muestra este asombroso vídeo de 360° en 2D, de la Prisión de la Torre de David, pero si tienes tu smartphone, tablet o mejor aún tus visores de 3D, preparate para conocer Israel como nunca antes lo habías visto, en el canal de YouTube de “Virtually Israel”.