¡Ya puedes ver el corto de ‘Los Simpson’ en el mundo de ‘Star Wars’!

¡Por fin llegó el MayThe4th! El día especial del año para festejar como se merece a una de las franquicias más importantes en la historia del cine, Star Wars. Este año, Disney decidió echar la casa por la ventana, celebrando a la saga creada por George Lucas con dos proyectos en específico, el estreno a nivel mundial de la serie animada, The Bad Batch, y un crossover con Los Simpson, que en el papel sonaba para ser algo totalmente épico.

Un día antes del lanzamiento de estas dos producciones en su plataforma de streaming, la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo el encuentro de los queridos personajes de la familia amarilla más popular de la televisión con el universo de una galaxia muy muy lejana. Todo esto a través de un corto llamado The Force Awakens from Its Nap, el cual sería protagonizado por la pequeña Maggie y que le voló la cabeza a muchos.

‘Star Wars’ y ‘Los Simpson’ se encuentran en un corto especial

Finalmente llegó el 4 de mayo y por fin está disponible en Disney+ la nueva aventura de la integrante más pequeña de Los Simpson en el complejo y espectacular mundo de Star Wars; y sí, es todo lo que se podría esperar para una fecha como esta. Todo inicia con Marge llevando a su retoño a una guardería, pero desde el principio tiene un montón de referencias a la saga de los Skywalker, porque aparecen personajes como Ahsoka Tano, R2-D2 y más.

Por supuesto que no les vamos a spoilear nada, pero por ahí la pobre Maggie pierde una de sus objetos más preciados, es por eso que junto a BB-8 decide ir a buscarlo pero en el camino se encontrará al enemigo más importante de su corta vida, el bebé Gerald Samson –caracterizado como Darth Maul– con quien se dará un tiro de proporciones colosales, algo similar al duelo de Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en el episodio tres.

Esta aventura cumple, pero debería durar más…

El cortometraje lo dirigió David Silverman y contó con un guión escrito por Joel H. Cohen, Al Jean y Michael Price. Este es un verdadero homenaje tanto a Los Simpson como a Star Wars, aunque para ser honestos nos hubiera encantado ver más de la bebé de la familia en el universo de jedis y siths –porque solamente dura tres minutos–. Pero los fanáticos y no tanto disfrutarán con todas las referencias y easter eggs que aparecen por ahí.

Pero ojo, que si quieren checar a Homero, Bart y más con personajes de la saga de George Lucas, tendrán que checar muy bien todos los créditos. Este es el primer crossover de la familia amarilla con otras franquicias de Disney, pero por el momento cumplieron un poco con las expectativas, pero estaría increíble si cada una de estas mini aventuras duraran más en pantalla. De cualquier manera, todos se la pasarán muy bien checan la aventura de Maggie.