En el mundo del entretenimiento, hay crossovers épicos que jamás pensamos ver en nuestras vidas. Grandes empresas del entretenimiento como Disney –con billetazos, claro– se han encargado de juntar a personajes importantes dentro de la cultura pop en un solo lugares. Sin embargo, en esta ocasión se volaron la barda, porque tendremos en un corto a dos de las franquicias que más fanáticos tienen en todo el mundo, Star Wars y Los Simpson.

Como recordarán, el 4 de mayo es una fecha muy especial para todos los fanáticos de la saga creada por George Lucas. Este es el día en el calendario para festejar esta historia de una galaxia muy muy lejana… pero este 2021 celebrarán con todo con este encuentro de verdaderos gigantes con la familia amarilla más famosa de la televisión. ¿De qué manera? Bueno, pues con un corto que promete juntar lo mejor de ambos universos.

Por fin se dará el esperado crossover de ‘Los Simpson’ y ‘Star Wars’

Resulta que Disney tiene un montón de sorpresas para que el fandom de Star Wars arme la fiesta en grande ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues además estrenar a nivel mundial la nueva serie animada de la saga, The Bad Batch (POR ACÁ te contamos los detalles de esta producción), este 3 de mayo la casa de Mickey Mouse confirmó en redes sociales que también lanzarán The Force Awakens from Its Nap, un crossover de proporciones colosales con Los Simpson.

Se trata de un cortometraje protagonizado por la integrante más pequeña de la familia Simpson, Maggie. No hay muchos detalles sobre qué es lo que veremos, pero a juzgar por el arte que apareció en redes sociales, podemos pensar que a lo largo de esta aventura tendrá que enfrentarse a su mayor enemigo, el bebé Gerald Samson. Y si debrayamos un poco, chance en una de esas los vemos agarrándose en un tiro con sables de luz algo por el estilo.

¿Cómo puedo ver el corto de Maggie?

Ahora bien, estamos seguros de que ahorita deben estarse preguntando en dónde, cómo y cuándo ver el encuentro del universo de Los Simpson y Star Wars. Bueno, pues les contamos que el corto The Force Awakens from Its Nap se estrenará este 4 de mayo en la plataforma de Disney+ –y sí les preocupaba– no tendría ningún costo adicional, pues llegará como uno de los contenidos originales del servicio de la asa de Mickey Mouse.

Así que ya lo saben, vayan preparando las palomitas, el refresco y cualquier botana que se les ocurra para disfrutar de este corto, que pinta para ser un momento importante en la cultura pop. Pero mientras aguantamos a que llegue este cortometraje al catálogo de la plataforma de streaming, chequen a continuación el tráiler de The Bad Batch, la nueva serie animada que seguirá a la Fuerza Clon 99, un grupo de soldados clon de élite con mutaciones genéticas.