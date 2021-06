Recordemos cuando Craig Robinson (Darryl de ‘The Office’) cantó la rola de Dunder Mifflin

No nos queda la menor duda de que The Office es una de las mejores series de comedia de la historia. Y sí, sabemos que la original es la del Reino Unido, pero lo que Greg Daniels creó en la versión americana junto a Michael Scott, Dwight Schrute, Pam Beasley, Jim Halpert y compañía fue simplemente espectacular, regalándonos escenas y momentos que inevitablemente forman parte de la cultura pop y que citamos en nuestro día a día.

Los empleados de Dunder Mifflin tenían un montón de talentos ocultos, más allá de simplemente vender papel y representar a la compañía. Y eso lo demostraron Andy, Kevin y Daryl, porque hasta armaron una banda y tocaban sus rolas en el almacén. Pero en esta ocasión queremos recordar un momento en particular, cuando este último, el creó una canción en específico para promocionar a la empresa y que le salió espectacular.

También puedes leer: QUIZ: DEMUESTRA QUE TAN FAN ERES DE ‘THE OFFICE’ EN ESTA DIFÍCIL TRIVIA

La canción que Darryl Philbin compuso para Dunder Mifflin

Fue en el noveno episodio de la cuarta temporada de The Office cuando ocurrió todo esto. Como recordarán, en dicho capítulo y mientras Dwight y Andy traen un tiro por ver quién gana el corazón de Angela, Michael Scott intenta crear un nuevo comercial para Dunder Mifflin porque el que había hecho una agencia especializada en publicidad no le había gustado. Es por es que el jefazo de toda la oficina quiere crear algo mucho mejor.

Y es ahí cuando Darryl saca su teclado y se junta con Andy, Kevin, Kelly y Creed para componer un jingle perfecto. Aunque tenían la rola lista y sonaba espectacular, Michael mete su cuchara y quiere que la cambien de ritmo. Al final, la canción ni siquiera apareció en el comercial pero se quedó ahí, en los corazones de las millones de personas que vieron la serie. Aunque después sonó en un concierto en forma para los verdaderos fanáticos.

El concierto donde Craig Robinson cantó esta rola de ‘The Office’

Resulta que además de ser un gran actor y comediante, así como Darryl Philbin en The Office, Craig Robinson tiene un enorme talento musical. No solo canta de manera fenomenal, también se rifa como los grandes a la hora de tocar el teclado. Es por eso que cuando el mismísimo Creed Bratton (sí, el mismo Creed) le pidió que lo acompañara en un concierto benéfico para tocar la canción de Dunder Mifflin, no lo dudó ni un segundo.

El show se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2016 en el Regent Theater de Los Ángeles, California. En esta presentación también participaron otros actores de la serie como Rainn Wilson, Angela Kinsey y Kate Flannery (Dwight, Angela y Meredith), pero las palmas se las llevó Craig, pues para sorpresa de todos, se echó el jingle del comercial que nunca vio la luz y por supuesto que todos en el lugar se volvieron locos.

También puedes leer: PURA ESTRELLA: 10 ACTORES QUE NO RECORDABAS QUE APARECIERON EN ‘THE OFFICE’

¡Hasta hay covers de esta canción!

A pesar de que nunca la lanzaron la canción oficialmente, en un disco o plataformas digitales, “People Person’s Paper People” (como en realidad se llama la rola) y la interpretación de Craig Robinson junto a sus demás compañeros de reparto tuvo una enorme repercusión en las personas que ven a The Office. Tanto así que en el internet de las cosas pueden encontrar covers de todo tipo a este hitazo que debió sonar.

Desde el estilo del swing de los 40, bases de hip-hop o remixes de electrónica, pasando por el ukelele y el piano, hasta aquellos que se aventaron a crear sus propias versiones de este jingle espectacular, y a continuación les dejamos unos cuantos ejemplos épicos. No cabe duda de que esta serie significa mucho para un montón de personas de todo el mundo, y no hubiera sido lo mismo sin Darryl ni todo lo que aportó Craig a toda la historia.