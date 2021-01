Anarchy in the TV: ¡Danny Boyle dirigirá una serie sobre los Sex Pistols!

Dentro de la música hay un montón de historias fascinantes y espectaculares sobre bandas que vinieron a revolucionar la industria. Y sin duda, la carrera de los Sex Pistols es increíble, en tan solo tres años, Johnny Rotten, Steve Jones, Glen Matlock, Paul Cook y Sid Vicious se convirtieron en iconos del punk rock, es por eso que a nadie debería sorprenderle que su vida y obra la viéramos en distintos medios, como el cine y la televisión.

Desde hace años hemos tenido diferentes cintas que hablan sobre la trayectoria de este grupo. En 1979 apareció The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, un mockumentary dirigido por Julien Temple sobre los últimos años que estuvieron juntos; para 1986 llegó Sid and Nancy sobre la turbulenta relación del bajista con su controversial novia y a inicios de los 2000 vio la luz The Filth and the Fury, un documental en forma bajo la supervisión del mismo Temple.

Danny Boyle nos presentará una serie de los Sex Pistols

Sin embargo, este 2021 tendremos otro proyecto emocionante basado en la carrera de los Sex Pistols, que contará con la supervisión y la mano de uno de los cineastas británicos más importantes de los últimos años, Danny Boyle. Resulta que el director de Trainspotting, Slumdog Millionaire y 127 horas colaborará con FX en una serie limitada sobre la banda que ayudó a iniciar una revolución punk en Gran Bretaña.

De acuerdo con Deadline, Boyle dirigirá y producirá la serie de seis episodios que se titula Pistol, basada en las memorias que el legendario guitarrista de la banda, Steve Jones plasmó en su libro Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Este proyecto fue creada por el escritor de Moulin Rouge!, Craig Pearce y contará con un elenco de actores sumamente interesante, con caras nuevas y prometedoras en el Reino Unido

Maisie Williams ahora será una chica punk

Para que se den una idea, en la serie de los Sex Pistols veremos a Toby Wallace (conocido por su papel de Moses en la serie Babyteeth) dándole vida a Jones. Mientras que la estrella de Game Of Thrones, Maisie Williams también aparecerá en esta producción para interpretar a Jordan, una de las pocas chicas reconocidas en el movimiento punk británico y que se convirtió en ícono. Así es, ahora nos tocará ver a Arya Stark rockeando duro.

El resto del elenco lo completan: Anson Boon como John Lydon, Louis Partridge como Sid Vicious, Jacob Slater como Paul Cook, Fabien Frankel como Glen Matlock, Dylan Llewellyn como Wally Nightingale, Sydney Chandler como Chrissie Hynde, y Emma Appleton como Nancy Spungen. La producción comenzará el 7 de marzo y aunque esa es una gran noticia, hasta el momento no se sabe cuándo la estrenarán en la pantalla chica.

¿De qué va la historia de la serie?

La autobiografía de Steve Jones toca distintos puntos de la carrera de los Sex Pistols. Arranca con un grupo de jóvenes de West London que tenían la inquietud de formar una banda, aunque también tocará otros aspectos interesantes como la tienda SEX de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren –donde se gestó el look punk–, hasta la controversia por el lanzamiento de Never Mind the Bollocks, que fue prohibido por la BBC y considerado uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos.

Sobre este proyecto y según la misma fuente, Danny Boyle dijo que estaba emocionado por esta producción, porque además de hablar sobre una de las bandas más importantes de la historia, también tendrá chance de mostrar su visión sobre un momento que para él fue el punto de quiebre en el Reino Unido, cuando todo cambió:

“Imagina entrar en el mundo de ‘The Crown’ y ‘Downton Abbey’ con tus amigos y gritar tus canciones y tu furia en todo lo que representan. Este es el momento en que la sociedad y la cultura británica cambiaron para siempre. Es el punto de detonación de la cultura callejera británica… donde los jóvenes comunes y corrientes tenían el escenario y desahogaban su furia y su moda… y todo el mundo tenía que mirar y escuchar… y todo el mundo les temía o les seguía, como a los Sex Pistols”.