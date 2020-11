¡Dave Chappelle le pidió a Netflix que retirara su show de la plataforma!

Estamos casi en la recta final de 2020 y al parecer seguirán apareciendo por todos lados noticias que nos dejarán con el ojo cuadrado, hasta del mundo del entretenimiento. En los últimos nos enteramos de una que otra cosa que de plano jamás vimos venir, como toda la polémica de Dave Chappelle con Netflix y el show que lo lanzó a la fama, y es que no es para menos, pues se puso muy intensa esta situación.

Como recordarán, Chappelle’s Show fue un programa que comenzó a transmitirse en 2003 por Comedy Central, que posicionó al comediante estadounidense como uno de los mejores en aquella época y le dio la oportunidad de hacer otros proyectos. Esta serie tipo sketch resultó ser muy popular durante un buen tiempo hasta que en 2006 cerró con broche de oro; sin embargo y a casi 14 años de la emisión de su último capítulo sigue dando de qué hablar, aunque no de la manera como el también actor esperaba.

Dave Chappelle elimina su show de Netflix

Resulta que el pasado 24 de noviembre, Dave Chappelle publicó un video de su show de stand up en su cuenta de Instagram. En él, reveló que Netflix retiró la serie de sketches de su show que comenzó a transmitirse en la plataforma desde el 1 de noviembre a petición suya, pues afirmó que la relación entre él y ViacomCBS –el estudio que produjo su programa– no es buena, a tal punto que “nunca le pagaron” después de dejar el show.

De acuerdo con Variety, el actor explicó que la empresa no le ha pagado ni un centavo por sus acuerdos de licencia de transmisión del programa, es por eso que tomó esta decisión después de firmar un acuerdo importante de asociación con el gigante del streaming: “La gente cree que gané mucho dinero con Chappelle’s Show. Cuando dejé ese programa, nunca me pagaron. Ellos (ViacomCBS) no tuvieron que pagarme porque firmé el contrato”.

Por si esto no fuera suficiente, Chappelle también dejó muy claro que nunca le mencionaron que su programa sería transmitido después de tantos años: “Descubrí que estas personas estaban transmitiendo mi trabajo y nunca tuvieron que preguntarme o nunca tuvieron que decírmelo. Perfectamente legal porque firmé el contrato. ¿Pero es eso cierto? Yo tampoco lo creo”.

Además pidió que nadie viera el programa

Además, Dave Chappelle mencionó por qué le gusta trabajar con el servicio de streaming, que según en sus propias palabras, se preocuparon por él y le dieron la razón en toda esta situación:

“Por eso me gusta trabajar para Netflix. Me gusta trabajar para Netflix porque cuando me pasaron todas esas cosas malas, esa empresa ni siquiera existía. Y cuando me enteré de que estaban transmitiendo el programa, me enfurecí. ¿Cómo podrían no… cómo podrían no saberlo? ¿Entonces sabes lo que hice? Los llamé y les dije que esto me hace sentir mal. ¿Y quieres saber qué hicieron? Estuvieron de acuerdo en que lo sacarían de su plataforma solo para que yo pudiera sentirme mejor”.

Ya para terminar, el comediante repitió lo que dijo en su reciente aparición en Satuday Night Live, cuando alentó a los fanáticos a boicotear el show en cualquier servicio de streaming hasta que reciba lo que siente que le deben: “Te lo ruego, si alguna vez te gusté, si alguna vez piensas que hay algo que valga la pena en mí, te lo ruego, no veas ese programa. No lo veas a menos que me paguen”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dave Chappelle (@davechappelle)

El acuerdo entre Dave Chappelle y Netflix –que ha durado los últimos cuatro años– sigue más fuerte que nunca. El Chappelle’s Show es el único de sus contenidos dentro de la plataforma que eliminaron, aún puedes disfrutar de los especiales de stand up que ha creado para el gigante del streaming.