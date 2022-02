“La muerte y destrucción se te regresarán”: El mensaje de David Lynch a Vladimir Putin

Diversas figuras del ámbito del entretenimiento se han pronunciado tras el conflicto armado en el que Rusia invadió Ucrania. El más reciente -y ciertamente no el último- es David Lynch, quien decidió no guardarse nada y lanzó un mensaje enérgico dirigido a Vladimir Putin.

El afamado director de películas como Mulholland Drive y Blue Velvet utilizó su segmento de videos en YouTube titulado Weather Report para expresar algunas palabras hacia el polémico presidente ruso. El cineasta fue contundente y enfatizó que todo la destrucción que Putin “cosechará lo que está sembrando”.

También puedes leer: ¿ES NETA? EL POLÉMICO TUIT DE JOHN CENA Y ‘PEACEMAKER’ SOBRE EL CONFLICTO DE RUSIA Y UCRANIA

El mensaje de David Lynch hacia Vladimir Putin

La situación de la invasión rusa a Ucrania despierta cada vez más discursos en el panorama artístico y es David Lynch una de las celebridades que ha externado su postura de los hechos. Pero el reconocido director no ha lanzado una condena genérica ni un mensaje generalizado sobre su visión de los hechos; él prefirió dedicarle unas palabras a Vladimir Putin.

“Buenos días, es 25 de febrero y de nuevo es viernes aunque no lo crean”, dijo en Lynch en un video que subió a su canal de YouTube recientemente. Y lo que parecía ser otro de sus peculiares reportes climatológicos, pronto se convirtió en una declaración respecto a la violenta ocupación rusa en Ucrania.

“Estaba pensando en los ucranianos y en la canción ‘Roads’ de Portishead de 1994… bueno, no se cuál será la temperatura esta tarde, lo olvidé…”, dijo David con una expresión y una risa incómoda. Y entonces, comenzó su intenso mensaje dirigido al presidente de Rusia. “Si le pudiera decir algo al presidente Putin: como seres humanos, cargamos con la manera en la que tratamos a nuestros semejantes. Y hay una ley de la naturaleza, una dura y rápida ley. No hay lagunas, no hay escapatoria y esta ley dicta que lo que siembres, cosecharás“. Y David Lynch continuó:

“Ahora mismo, Señor Putin, usted está sembrando muerte y destrucción. Todo depende de usted. Los ucranianos no atacaron tu país; tú fuiste y atacaste el suyo. Toda esta muerte y destrucción regresará y te visitará. en este panorama general, este espectáculo en el que estamos involucrados, hay una cantidad infinita de tiempo. Así que hay mucho tiempo, vida tras vida, para que coseches lo que estás sembrando. Mi consejo para ti es sálvate a ti mismo. Salva a los ucranianos. Salva este mundo. Empieza a llevarte bien con tus vecinos. Empieza a construir amistades. Somos una familia mundial. Ya no hay lugar para este tipo de absurdos… detén el ataque, trabajemos juntos para todos los países de este mundo puedan mantenerse en paz, llevarse bien entre sí y resolver los problemas que tenemos”.

A continuación, les dejamos el video completo con el mensaje de Lynch: