Kiev resistió, Zelenski no se rinde y Rusia domina Melitopol: Un resumen de la tercera noche en Ucrania

Entre los horarios, la lejanía y que la gran mayoría de los enfrentamientos están sucediendo en las madrugadas, la información sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania llega a nuestro país en momentos donde no estamos precisamente atentos a nuestras pantallas.

Sin embargo, la última noche en Europa estuvo ruda. En horarios mexicanos esto sucedió entre la noche del 25 de febrero y el amanecer al 26 de febrero.

Tal vez en formato de resumen nos ayudemos a seguir informados, así que acá te puedes enterar de todos los avances del conflicto armado entre Rusia, Ucrania y las dificilísimas últimas horas en Kiev.

Uno de los grandes temores de la noche del viernes era que los enfrentamientos armados llegarán a Kiev… y se cumplieron: durante la noche vimos choques en lugares céntricos de la capital de Ucrania.

Incluso, en un momento medio gacho, aparentemente un misil de crucero —acá te explicamos cómo funcionan esos— impactó un edificio de departamentos en la ciudad. Aseguran que no hubo heridos, a pesar de lo aparatoso de las imágenes.

Al final, la ciudad sigue en control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero la cosa sigue complicada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que más de 150 mil personas abandonaron la zona y Kiev reforzó su toque de queda: nadie puede salir de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Chale.

Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, tuvo una noche enredada.

Los reportes mundiales aseguran que se negó a salir del país y se mantuvo en Kiev para coordinar el esfuerzo militar. En la mañana del sábado publicó un video en las calles de su capital pidiendo a su pueblo resistir.

“No nos hemos rendido, estoy aquí y nuestros militares no bajarán las armas”, dijo Zelenski. “Lucharemos por nuestra tierra”.

Mientras los choques armados han llegado desde varios ángulos a Ucrania, incluso por el norte para llegar a Chernobyl, durante la tercera noche de conflicto, Rusia tuvo una de sus primeras victorias.

Las Fuerzas Armadas de Moscú aseguran haber controlado la ciudad de Melitopol.

¿Es importante? Se trata del control ruso de uno de los primeros centros poblacionales desde que arrancó el conflicto, tiene cerca de 150 mil habitantes y está ubicada en el sureste de Ucrania.

Después de días de silencio y de estar ponderando sanciones a Rusia, Estados Unidos apareció en el mapa del conflicto durante la madrugada. Aprobaron un envío de ayuda militar de 350 millones de dólares.

Reuters dice que enviarán las armas que Ucrania pedía desde hace algunos días.

Las fuerzas militares de Kiev habían solicitado armas anti-tanque para defender las entradas terrestres y misiles para los enfrentamientos aéreos. A ver cuándo llegan.

Sin embargo, una parte importante es que ese anuncio animó a los Aspaíses de Occidente a sumarse. Francia asegura que mandará armas, también Países Bajos envió 200 misiles. Hungría avanza con sanciones a Rusia, Polonia ha tomado liderazgo para recibir personas y los países bálticos cerraron su espacio aéreo.

Durante un momento de la madrugada, la tensión se puso canija: medios internacionales reportaron que, el enfrentamiento armado había impactado en un buque de Japón que navegaba por el Mar Negro, al sur de Ucrania.

El buque era de un empresa y afortunadamente —aunque reportan que estuvo en llamas— solamente una persona está herida y no fue de gravedad.

Russian missile hit Japanese freighter in Black Sea A Japanese-owned cargo ship was shelled in the Black Sea, south of Ukraine. A crewmember was injured. Reuters reports a Russian missile hit the ship’s stern, causing the vessel to catch fire. | NHK https://t.co/hY6mRTLN7M

— Noriyuki SHIKATA (四方敬之) (@norishikata) February 26, 2022