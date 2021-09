De TVyNovelas a Hollywood: David Zepeda aparece en la nueva película de ‘Venom’ y pues WTF?!

Los fans de Spider-Man y su universo deben andar muy contentos, porque este 2021 tenemos dos cintas sobre este superhéroe, Spider-Man: No Way Home y Venom: Let There Be Carnage. Y sí, todos andan emocionados por la película protagonizada por Tom Holland y todos los rumores que hay alrededor, pero nosotros queremos hablar de Eddie Brock y su cinta, porque al elenco además de Tom Hardy y Woody Harrelson se unió… ¡¿David Zepeda?!

Después de un montón de cambios en la fecha de estreno, la nueva película del simbionte favorito de muchos por fin llegó a la gran mayoría de los cines del mundo, una historia donde tendremos chance de ver uno de los tiros más épicos de este personaje, enfrentándose al temido Cletus Kasady –o Carnage para los cuates–. Sin embargo, al menos en México, hubo un detalle detrás de la película que llamó la atención y por obvias razones.

Esperen un momento, ¿David Zepeda sale en la nueva película de ‘Venom’?

Como suele suceder en esta clase de proyectos donde están involucrados los personajes de Marvel, al final de Venom: Let There Be Carnage hay una escena poscréditos. Por supuesto que hay varios spoilers al final de la película que nos dejaron con el ojo cuadrado; sin embargo, en redes sociales alguna persona bastante abusada decidió grabar lo que sucede cuando terminan los créditos y nos llevamos una enorme sorpresa porque aparece David Zepeda.

Sí, lo leyeron bien, esto no es una broma. En un video –grabado directamente de la pantalla– podemos checar al actor mexicano dentro de la cinta de Venom, pero tranquilos, que no formará parte del MCU como tal, ahí les va la explicación. Sin entrar en muchos detalles, en la escena poscréditos aparece Eddie Brock (Tom Hardy) acostado y viendo la televisión, y es justo ahí cuando entra un fragmento de Acorralada, la telenovela que Zepeda protagonizó en 2007.

A continuación les dejamos la aparición de David Zepeda en Venom: Let There Be Carnage, pero eso sí, de una vez les avisamos que tiene uno que otro spoiler:

Hubo mucha confusión, pero el propio actor se emocionó con esto

Como era de esperarse, este momento tan bizarro dejó a muchos con la boca abierta y se armó un enorme confusión alrededor de la escena poscréditos de la nueva película de Venom. Sobre todo porque la gran mayoría no sabían si se trataba de la llegada de David Zepeda al universo cinematográfico de Spider-Man o qué onda. Finalmente, se supo que esto solamente fue un pequeño cameo y la verdad es que no lo veíamos venir.

El propio Zepeda compartió en sus historias de Instagram la captura de pantalla de una nota donde se habla de su aparición y en la que por supuesto, etiquetó a la cuenta oficial de la cinta. Después de ver esta “participación especial” del actor mexicano junto a Tom Hardy, nos queda muy claro que la distancia entre Hollywood y los chismes de TVyNovelas ya no existe; y así como en el multiverso, de ahora en adelante todo tipo de crossovers essstraños pueden pasar.