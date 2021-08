You’re a loser: Checa el nuevo tráiler de ‘Venom: Let There Be Carnage’

Si crees que tienes la relación más disfuncional del mundo con tu mamá, papá o [email protected] de tus [email protected], entonces debes esperar a ver Venom: Let There Be Carnage, la segunda entrega de este antihéroe protagonizada por Tom Hardy junto a Woody Harrelson. Basta ver el más reciente tráiler de esta cinta para darte cuenta que la verdadera relación tóxica está entre Eddie Brock y Venom.

Venom: Let There Be Carnage o Venom 2 (para efectos prácticos) es una de las películas más esperadas para este 2021 a partir de que su primera entrega, la cual salió a finales de 2018, se convirtió en un éxito inesperado en la taquilla que recibió críticas mixtas, pero sobre todo positivas a partir de la participación de Hardy junto a Michelle Williams. Ahora, ambos actores vuelven. Acá les contamos más.

Venom: Let There Be Carnage

En este nuevo avance de Venom: Let There Be Carnage hay una sobredosis de Carnage interpretado por Woody Harrelson. Finalmente, descubrimos cómo es que Cletus Kasady, un psicópata que cumple una condena en prisión, llega a convertirse en uno de los villanos más temidos para Venom.

La presencia de Carnage en esta nueva entrega es importante porque [email protected] le apostamos a que saldría en la primera, pero no… se guardaron la carta más fuerte para la segunda parte en la que veremos un combate épico entre Carnage y Venom, pero también contra Eddie Brock a partir de que el monstruo insiste en que salgan a las calles a terminar con los “chicos malos” de manera violenta.

Si aún no les convence Venom: Let There Be Carnage, considerando que el tono no fue el que muchos esperaban desde 2018, quizá les pueda servir el hecho de que el grandioso de Andy Serkis está carga de la dirección, su tercer proyecto después de Breathe en 2017 y la adaptación de El libro de la selva titulado Mowgli: Legend of the Jungle. Además, el grandioso Robert Richardson (tres veces ganador del Oscar a Mejor Fotografía) se hará cargo de la cinefotografía… Considérenlo.

El primer tráiler de esta cinta salió a mediados de mayo de 2021 (AQUÍ se los dejamos), y unas semanas después, se anunció que retrasaría su fecha de estreno. Sin embargo, sabemos que sí o sí llega en septiembre con un elenco espectacular que integra a Hardy, Harrelson, Williams junto a Naomie Harris, Reid Scott y Stephen Graham. Acá les dejamos el tráiler oficial de Venom: Let There Be Carnage: