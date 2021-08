Cómo, cuándo y dónde: Esto es todo lo que se anunciará en la DC FanDome 2021

Después de ver que la pandemia no aflojaba y los eventos presenciales no eran opción, Warner Bros se las tuvo que ingeniar en 2020 para armar su propio ‘festival’ en el que pudiera mostrar avances y revelar anuncios sobre sus contenidos relacionados con DC Cómics. Y le dieron al clavo: aún con todas complicaciones de organizar un evento de emergencia, nació la DC FanDome que se convirtió en un rotundo éxito.

La acogida de millones de fanáticos habla por sí sola, así que debemos decirlo: la emoción regresa con todo el esplendor de volver a vivir una experiencia como la del año pasado. El escenario está puesto para la edición 2021 y ahora, ya tenemos una idea detallada de lo que podremos ver en esta nueva oportunidad.

Se viene lo bueno: está todo listo para la DC FanDome 2021

Ahora sí, agárrense que se viene lo mero bueno… A finales del pasado mes de abril, por acá les informábamos que ya había fecha oficial para la DC FanDome 2021. Ahí nada más para que cachen el dato en caso de que no se acuerden, se los reiteramos: anoten en la agenda el sábado 16 de octubre pues ese será el día en que se realice la nueva edición de esta convención virtual.

Si ya andan pensando en hacer gasto o algo, paren su caballo. Cabe recordar que este evento está totalmente gratis y el acceso es mundial. La entrega de 2020 registró más de 150 millones de visualizaciones entre tráilers y otros contenidos, con 220 países sintonizando el show. ¿Se replicará la hazaña? Lo más seguro es que sí.

Ya está el dato de la fecha. Ahora bien, ¿por dónde le entramos al evento? Para ello, tendrás varias opciones… Desde luego, te puedes dirigir al sitio oficial de DC FanDome (POR ACÁ el enlace) o en todo caso, si te acomoda más, también se transmitirá en las redes sociales de la convención, precisamente en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Así que no hay excusa para perdértela.

Por ahora, justo como lo detallan en la sección de preguntas en su sitio web, el evento principal comenzará transmisiones a las 12:00 pm hora del centro de México. De aquí en adelante y antes de que llegue el día del evento, se irán revelando horarios, paneles y más cosillas relacionadas con el calendario de actividades… pero eso no quiere decir que no tengamos sorpresa ahora mismo.

Mira el póster oficial a continuación y sigue leyendo porque ya sabemos qué avances, contenidos y otras cosas veremos en la edición 2021.

‘The Batman’, ‘Flash’, ‘Black Adam’ y más de Warner Bros Pictures

El universo extendido de DC no le ha parado con los estrenos poderosos. En el último año, por fin vieron la luz películas como Wonder Woman 1984 o The Suicide Squad de James Gunn. A eso, debemos agregar el ansiado Snyder Cut de Justice League…. y las emociones continuarán con cintas de alto perfil en el futuro.

Para calentar motores, la DC FanDome confirmó que en esta edición de 2021 veremos la primera imagen de Black Adam, la cinta que protagoniza Dwayne “The Rock” Johnson. También tendremos un vistazo breve pero espectacular de la nueva película de The Flash con Ezra Miller y para rematar con las muestras del DCEU, también echaremos una mirada a los detrás de cámaras de Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Saliéndonos del universo extendido de DC, tendremos un nuevo contenido -no se sabe si imagen, tráiler o qué onda- de League of Super-Pets, la película para la que prestarán su voz Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Diego Luna y Keanu Reeves. Y aguanten que no es todo: la cereza el pastel será el nuevo tráiler de The Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson como el “Caballero de la Noche”. Promete ser brutal, así que atentos.

Adelantos, tráilers y homenajes para las series de The CW y HBO Max

Los seguidores de hueso colorado de las series de DC y Warner la van a pasar de lujo pues habrá un surtido rico de avances. En la DC FanDome 2021, veremos adelantos de las nuevas temporadas Batwoman, Flash, Superman & Lois y la segunda temporada Sweet Tooth (sí, la serie de Netflix que originalmente se basa en un cómic de una de las editoriales de DC).

Aprovechando el momento, también habrá se ofrecerá un avance del nuevo episodio de Stargirl y habrá una celebración sorpresa por los 100 episodios de Leyends of Tomorrow. Sin embargo y tenemos que decirlo, lo más emocionante en este apartado es el lanzamiento del primer tráiler de Naomi, la serie que será protagonizada por Kali Walfall y que se incorporará al Arrowverse.

Bueno, también les advertimos que nos pondremos medio nostálgicos porque se mostrará un homenaje de despedida para Supergirl, la serie que durante seis temporadas vio a Melissa Benoist la superheroína kryptoniana y que llega a su final (saquen los pañuelos).

Los contenidos de HBO Max también tendrán su espacio en DC FanDome 2021. En ese sentido, tendremos la oportunidad de ver un contenido exclusivo de adelanto de la serie Peacemaker, la cual desarrolló James Gunn a partir del personaje interpretado por John Cena que introdujo recientemente en The Suicide Squad.

Por ahí, también veremos un contenido exclusivo de DMZ, una serie limitada basada en el cómic del mismo nombre que será protagonizada por Rosario Dawson. Y para cerrar el apartado del servicio de streaming, también veremos adelantos de las nuevas temporadas de Doom Patrol y Titans. É-PI-CO.

Películas y series animadas en DC FanDome 2021

El apartado de animación también trae lo suyo para DC FanDome 2021. Warner Bros Animation se rifará con un avance de la serie limitada de Aquaman: King of Atlantis, se darán a conocer algunas novedades de #HarIvy, se mostrará el aspecto del Hombre Murciélago en la serie Batman: Cape Crusader y habrá una sorpresa con un adelanto muy detallado de la nueva temporada de Young Justice: Phantoms.

Sin embargo, lo que más emociona por mucho en este apartado, es el adelanto de la nueva tanda de episodios de la serie Harley Quinn, la aclamada serie animada de comedia para adultos. Otro tráiler que veremos será el de la película animada Catwoman: Hunted y un contenido por revelar de Injustice, la cinta animada que se basará en el popular cómic y videojuego del mismo nombre. Estas dos últimas entregas mencionadas, cabe destacar, también se realizaron junto a la división de Home Entertainment de Warner Bros.

Warner Bros Games y la división editorial vienen con sorpresas también

Por supuesto, el DC FanDome 2021 no podría estar completo sin el vistazo a los próximo videojuegos y la parte esencial de todo esto: los cómics. Hasta el momento, la división editorial de DC anunció que presentará tres libros de historietas como homenaje al legado de Diana Prince: Mujer Maravilla Historia, Nubia and the Amazons y la novela gráfica Wonderful Women of the World.

Otras historietas de las que se adelantarán detalles son el crossover de Batman con Fortnite que llega a las páginas próximamente, Batman: Fear State, Black Manta, Milestone Returns y muchos más.

Sobre los videojuegos, pueden esperar novedades del esperadísimo Gotham Knights y Suicide Squad: Kill the Justice League.

La DC Fandome 2021 luce muy prometedora. ¿Cuál es el tráiler, adelanto o anuncio que esperan con más emoción?