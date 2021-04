¡Ya tenemos fecha para la DC FanDome 2021 (y esto es lo que podríamos ver)!

Con todo el asunto de la pandemia azotando al mundo y la cuarentena volviéndose nuestro modo de vida a lo largo de 2020, la industria del entretenimiento se las vio bastante complicadas para llevar a cabo eventos presenciales. Sin embargo, en medio de ese turbulento panorama, sí hubo momentos para disfrutar y uno de ellos fue la DC FanDome.

Como varios recordarán, la primera edición de esta convención se realizó el pasado mes de agosto y recibió una gran acogida del público. En pocas palabras, se le demostró a todos cómo un evento virtual a escala global podía ser totalmente exitoso. Pues bien, la experiencia se repetirá luego de que los organizadores revelarán por fin la fecha en que se llevará a cabo la entrega de 2021.

Es oficial: ya hay fecha para la DC FanDome 2021

Todavía hay un poco de incertidumbre sobre cuándo regresarán los eventos presenciales alrededor del mundo. En algunas partes, hemos visto que ya se comienza a recibir gente con las medidas sanitarias correspondientes y en la mayoría de los casos, con aforos limitados. Pero aún no hay una reapertura total en ese sentido.

Hay que ser pacientes, pues. Además, no todo es tan malo. Como les comentamos antes, los eventos virtuales nos han ayudado a sobrellevar la situación y la DC FanDome no será la excepción . El -fatídico- año pasado, la convención se pudo ver de manera gratuita en más de 200 países con más de 20 millones de visualizaciones. Un rotundo éxito sin duda que seguro se repetirá este año.

Esta increíble experiencia global se prepara para su segunda edición, misma que se llevará a cabo el 16 de octubre próximo. Así lo anunciaron DC y Warner Bros a través de un comunicado que también se replicó en redes sociales, eso sí, con un todo y un tema clásico de las antiguas películas de Superman. Échale un vistazo por acá.

¿Qué podríamos ver en la edición 2021?

La DC FanDome de 2020 contó con más de ocho horas de paneles y en ese tiempo, pudimos conocer adelantos y otros detalles de cintas como Wonder Woman 1984, del Snyder Cut de Justice League, la presentación de Black Adam con Dwanyne “The Rock” Johnson, el nombre oficial de la segunda parte de Shazam!, el primer teaser de The Batman con Robert Pattinson, a los personajes de The Suicide Squad de James Gunn.

Vaya, un montón de cosas que nos tenían (algunas todavía nos tienen) bastante emocionados -y eso sin contar las sorpresas sobre cómics y videojuegos que también se anunciaron-. Entonces, la pregunta obligada es: ¿Qué veremos en la edición 2021 de la convención?

Así, de una, podemos esperar que en DC FanDome 2021 nos muestren un nuevo teaser o algún adelanto extendido de la película en solitario de The Flash con Ezra Miller que, dicho sea de pasó, comenzó su rodaje en este mes de abril. Bajo es misma idea, podríamos ver un tráiler de Black Adam pues en los últimos meses se han anunciado nuevas inclusiones al reparto como el actor Pierce Brosnan, quien interpretará a Doctor Fate.

Por ahí, también es posible que se libere un vistazo de Shazam! Fury of the Gods ya que recién se reveló que Helen Mirren interpretará a la villana Hespera en la secuela. Otros tráilers que se compartirían serían los de Aquaman 2 o incluso algo más épico sobre The Batman que se estrena en 2022.

Sin embargo, lo que de plano levanta la expectativa más que otra cosa, es ver si se confirma una nueva entrega de la franquicia de Superman, luego de que en los últimos meses se rumorara que J.J. Abrams habría llegado a un acuerdo con Warner Bros para producir una próxima cinta del “Hombre de Acero”. Los organizadores de DC FanDome prometen que pronto darán más detalles, así que estaremos atentos.