DC FanDome: James Gunn revela cada uno de los personajes de ‘The Suicide Squad’ y un detrás de cámaras

Para que siga la fiesta del DC FanDome, ahora toca hablar de una de las entregas más controversiales de los últimos años para DC Comics. Fue en el 2016 que la productora nos sorprendió por completo estrenando Suicide Squad, una película inspirada en un equipo de puros villanos. Si bien las críticas se han disparado hacia todas las direcciones, hoy tenemos a su secuela The Suicide Squad presentándose como aire fresco de la mano de James Gunn.

En general, Suicide Squad recibió críticas negativas por parte de los fans y la prensa especializada. Si bien Will Smith, Jared Leto y Margot Robbie no fueron sacudidos por las críticas, la trama y la dirección sí lo fueron. A pesar de todo, tuvieron un increíble debut que estableció nuevos récords en taquilla para DC Comics recaudando más de 746 millones de dólares en el mundo.

Para continuar con el universo, le siguió la película derivada Birds of Prey, protagonizada por Robbie, este mismo año y de la que vamos a hablar hoy, la secuela The Suicide Squad con el regreso de Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis y Jai Courtney.

Para sorpresa de los fans de Suicide Squad, después de la salida del director Gavin O’Connor, James Gunn, director de Guardians of the Galaxy, se sumó al proyecto. Gunn buscó inspiración en los cómics de Suicide Squad de la década de 1980 y optó por centrarse en nuevos personajes en lugar de continuar la narrativa de la película de 2016.

¿Qué pasó en el panel?

Después de que el DC FanDome nos presentara el tráiler de Wonder Woman 1984, el traje que usará Ezra Miller en The Flash, así como mil otras cosas, tocó ver todo lo nuevo de The Suicide Squad.

Por acá, como debe de ser, nos acompañó en la presentación de esta nueva película el director James Gunn así como los actores Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis y Jai Courtney y tooooodos los demás. La verdad es que se puso bastante divertido considerando que estamos hablando de villanos de corazón frío.

Para comenzar, y antes de lanzarnos a las imágenes nunca antes vistas, James Gunn se dedicó a responder preguntas bastante interesantes a los fans. Ahí dijo que el personaje que más le gustó escribir fue Harley Quinn diciendo que “hay un tono caótico en ella” que en verdad le gusta mucho.

Para que se emocionen, también se le preguntó sobre la cantidad de acción que va a haber en la película en cuestión de explosiones. Para esto, Gunn respondió que no lo puede confirmar, pero dijo que tiene más que ninguna película jamás hecha.

¡Lista de personajes!

Lo dijo James Gunn y era verdad. Sabíamos los nombres de los actores que estaban involucrados en la película, pero nunca nos enteramos qué personajes iban a interpretar. Afortunadamente, ¡este panel en el DC FanDome nos reveló el papel de todos los actores! Aquí les dejamos la lista completita:

Viola Davis – Amanda Waller

Joel Kinnman – Rick Flago

Michael Rooker – Savant

Flula Borg – Javelin

Margot Robie – Harley Quinn

David Dastmalchian – Polka Dot Man

Daniela Melchior – Ratcatcher 2

Idris Elba – Bloodsport

Mayling NG – Mongal

Peter Capaldi – Thinker

Alice Braga – Solsoria

Pete Davidson – Blackguard

Nathan Fillion – T.O.K

Sean Gunn – Weasel

John Cena – Peace Maker

Detrás de cámaras y fecha de lanzamiento

Además de toooooodo esto, llegó el momento de la verdad, ¡nos mostraron las primeras imágenes detrás de cámaras! Para que se den una idea, James Gunn dijo que es “la película más grande que jamás he hecho”. Y por lo que podemos ver, tiene absolutamente toda la razón. Acción, explosiones, batallas, historias y más de absolutamente todo.

Para finalizar, también nos compartieron la fecha de lanzamiento. Ya sabíamos que saldría el próximo año, pero ya tenemos el día exacto para ponerle el ojo. Saquen la agenda porque el próximo 6 de agosto de 2021 sale esta maravilla. Les dejamos el adelanto para que lo disfruten:

