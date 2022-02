¡Homelander animado! Checa el frenético tráiler de ‘Diabolical’, el spin-off de ‘The Boys’

Este 2022 será bastante especial para los fanáticos de The Boys porque luego de un larguísimo rato, por fin llegará la tercera temporada de la serie. La espera se ha prolongado y los entendemos, fanáticos: la emoción se siente… pero eso no es todo lo que este convulsionado y fantástico universo nos promete.

Como recordarán, el pasado mes de enero Amazon Prime Video nos mostró un breve vistazo de Diabolical, el spin-off animado de la serie. Ese primer adelanto de apenas 30 segundos, nos dejó impactados y con ganas de más. Y bueno, este miércoles 16 de febrero la plataforma de streaming por fin liberó un tráiler extendido tan frenético como alocado que pone la expectativa a tope.

Por acá les mostramos el nuevo tráiler de ‘Diabolical’

La tercera temporada de The Boys llegará el 3 de junio próximo. Sí, aún faltan unos meses, pero la espera no se sentirá tan larga ya que antes haremos una parada para conocer las diversas historias que nos presentará Diabolical. Esta es una miniserie de ocho episodios con duración de hasta 15 minutos, cuyos personajes se encuentran dentro del mundo de la aclamada serie desarrollada por Eric Kripke.

¿Qué veremos en ella? El nuevo tráiler nos muestra que cada capítulo contará con un estilo de animación diferente, con algunos guiños al anime, a la animación occidental más tradicional o incluso al estilo de Invincible, otra aclamada serie de Prime Video. Y en cada entrega, desde luego, veremos una historia distinta conectada con este corrupto pero intenso universo superheroico.

Así que si esperan la aparición de personajes como Homelander, ahí lo tendrán haciendo de las suyas, derramando sangre y sacando provecho de sus poderes. Pero es justo decir que ese no es precisamente el atractivo de Diabolical ya que lo interesante es la gran cantidad de personajes que se desarrollarán y que por supuesto, podrían alimentar la trama original de The Boys.

En el nuevo tráiler compartido este miércoles 16 de febrero, podemos ver a una ‘láser baby’ decapitando a varios agentes de Vought… y eso es solo una probadita. También vemos a varios personajes más que toman el compuesto V listos para adquirir habilidades y desatar la locura. Y sí: hay tantas cosas pasando a la vez en el avance reciente que uno puede esperar cualquier cosa en esta miniserie.

Además, el elenco de voces originales está de lujo pues escucharemos a Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Chace Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Eliot Glazer, Jason Isaacs, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg, Ben Schwartz, Elisabeth Shue, Christian Slater, Kevin Smith. , Antony Starr y más en el reparto. Diabolical llegará a Amazon Prime Video el próximo 4 de marzo. Ya tienen el dato, acá les dejamos el tráiler para que vean qué onda con todo lo que esta entrega traerá.

Entrevista con el elenco de ‘The Boys’

No se pierdan la entrevista que tuvimos con el elenco de The Boys hace unos meses por su segunda temporada. La platica se puso muy buena, así que no la dejen pasar.