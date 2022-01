¡Checa el sangriento adelanto de ‘Diabolical’, el spin-off animado de ‘The Boys’!

El 2022 nos traerá varias sorpresas de parte de The Boys, pero no estamos hablando precisamente de su esperadísima tercera temporada. En esta ocasión, nos referimos a Diabolical, un curioso show animado que servirá como una especie de spin-off de la serie heroica original.

Pues bien, si quieren saber un poquito más a detalle de qué va este nuevo contenido de Amazon Prime Video, acá les traemos el detalle, un primer vistazo y sí: ya tenemos fecha de estreno en la plataforma. Se ve bastante interesante lo que se viene, así que acá echémosle ojo.

Aquí está el primer vistazo a ‘Diabolical’

El universo de The Boys se expande y luce más que interesante. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, AQUÍ les contábamos sobre los planes que había para un spin-off, mismo que se centraría en la exclusiva universidad para superhéroes en Estados Unidos… pero parece que no es el único proyecto que se tiene para una serie derivada.

Como dijimos arriba, este martes 18 de enero Amazon Prime Video reveló el primer vistazo de Diabolical, un show animado que expandirá el universo del programa original y que evidentemente nos llevará a explorar a otros personajes bastante curiosos. Y esto lo decimos precisamente por lo que vemos en este nuevo avance.

En este breve pero emocionante primer vistazo, podemos ver a una bebé que tiene el poder de lanzar rayos láser. La pequeña se encuentra en la calle y es rodeada por agentes de Vought International que intentan atraparla… Sin embargo, la bebita estornuda y decapita con sus poderes a la gente que quería capturarla.

¿Ya cacharon la referencia? Esto es totalmente una mención a los ‘Laser Baby’ que aparecen en The Boys, que son pequeños inyectados con altas dosis del Compuesto V. A través de un comunicado, Prime Video reveló que Diabolical una serie de antología de apenas ocho episodios, con duración de entre 12 y 14 minutos. En su elenco de guionistas, también se encuentran Awkwafina, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Andy Samberg y más.

Apúntenle bien para que tengan el dato en el radar: esta nueva serie estrenará todos sus episodios el 4 de marzo en la plataforma de streaming mencionada, tres meses antes de que se estrene la tercera temporada de The Boys el 3 de junio. Chequen a continuación el teaser recién lanzado.

Entrevista con el elenco de ‘The Boys’

No se pierdan la entrevista que tuvimos con el elenco de The Boys hace unos meses por su segunda temporada. La platica se puso muy buena, así que no la dejen pasar.