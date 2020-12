“El futuro de Disney+ en Latinoamérica son los contenidos originales”: Entrevista con Fernando Barbosa

La llegada de Disney+ a Latinoamérica fue un momento de gran relevancia para los amantes de las películas y series. El pasado mes de noviembre, la plataforma arribó como una nueva alternativa al mercado del streaming con la promesa de acercarnos al universo entero de la compañía; desde las creaciones de sus casas productoras (Disney Animation Studios, Pixar) hasta sus demás conglomerados (Fox, Marvel Studios, Lucasfilms, etc.)

Y el asunto no se detiene ahí. Con miras al 2021, el servicio está preparado para ampliar su oferta con producciones totalmente nuevas y desarrolladas en este lado del continente. Sin duda, en Disney+ están decididos a encabezar el mercado del streaming y para ello tiene bien trazado un plan de trabajo.

Todas estos detalles -comprendidos en el corto, mediano y largo plazo- los describe con entusiasmo Fernando Barbosa, gerente general de Media Networks en The Walt Disney Company Latin America. En conferencia el directivo platicó un poco sobre los planes, la visión actual y a futuro que tanto la compañía y la plataforma pretenden alcanzar.

El mercado en cuanto a servicios de streaming se refiere, tiene un potente conjunto de competidores que llevan ya unos años asentados en América Latina. Desde luego, Disney+ llega para hacer frente a estos servicios con su oferta única y parece ser que de a poco lo logran. Tan solo ha pasado un mes desde su llegada al mercado hispanoamericano, pero Fernando Barbosa destaca que los números lucen favorables en el corto periodo.

La industria del entretenimiento se vio bastante perjudicada por la pandemia. Producciones por doquier tuvieron que suspenderse y eventualmente retrasarse en su estreno. Sin embargo, dice Fernando Barbosa, el equipo de Disney+ aprovechó el momento para desarrollar ideas y eso se nota en la gran cantidad de contenidos que ya tienen definidos. Además, varios países del continente se suman como puntos de partida para las producciones.

Disney+ Latinoamérica ha reclutado a algunos conocidos rostros del espectáculo, dependiendo del país. De esta manera, México podrá ver en la plataforma algunas series y contenidos conducidos por el músico Jay De La Cueva, Adal Ramones, el stanupero Alex Fernández o el actor Omar Chaparro. Sin embargo, dice el gerente general Fernando, el nuevo talento es bienvenido al proyecto. ¿Veremos nuevos rostros en el futuro inmediato? Esa es la gran posibilidad.

“Siempre he sido fan y siempre he apoyado a los nuevos talentos. Siempre he dicho que en nuestras producciones, lo que más buscamos en cuanto a intelecto, primero, es que tenga el oficio. Y segundo, si tienen algún nombre, bienvenido. Pero no necesariamente tienen que tener un gran nombre para ser parte de nuestras producciones. Una de las cuestiones que más satisfacción nos da es cuando encontramos nuevos talentos. En el caso de México, tenemos nuevos talentos que se darán a conocer próximamente“.