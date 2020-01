Nada como iniciar el año con buenas noticias, y es que parece ser que la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse, Disney+, llegaría antes de lo que esperábamos a nuestro país. Cuando anunciaron que le entrarían a esta nueva forma de presentar sus productos, la empresa mencionó que sí llegaría a México y Latinoamérica, solo que tendríamos que esperar hasta finales de 2020 para poder utilizar este servicio. Pero ahora, todo indica que podríamos disfrutar de las películas y series de Disney en cualquier momento del primer semestre de este año.

A través de un breve video que Disney+ compartió en su cuenta de Twitter, la plataforma mostró todas y cada una de las películas y series que estrenarán en este año. Antes de que llegue a nuestras vidas para pasarnos horas y horas pegados a la televisión, por acá les dejamos todos los próximos estrenos que tienen preparados y los que aún pueden faltar:

Is this not what 2020 vision means? From #ToyStory 4 and Aladdin to #LizzieMcGuire and WandaVision, here’s a look into our future at the blockbusters and Originals coming to #DisneyPlus this year. pic.twitter.com/QHGMHat89n

— Disney+ (@disneyplus) January 1, 2020