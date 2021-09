¿El fin del mundo? Checa el primer tráiler de ‘Don’t Look Up’ con Leonardo DiCaprio

La carrera de Adam McKay es una de las más interesantes en la industria del cine. Como guionista ha estado detrás de Saturday Night Live y algunas de las comedias más populares de Will Ferrell como Anchorman y Step Brothers. Sin olvidar que también trabajo como productor y/o director de un sinfín de títulos de este mismo corte como The Other Guys (2020), Casa de mi padre (2011), Get Hard y Ant-Man (2015), esta última dentro del MCU.

Y fue justamente ese mismo año, en 2015, que liberó la película que lo puso en el mapa dentro del circuito de premios. Se trata de la comedia negra The Big Short que cuenta con un elenco espectacular: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Esta cinta sobre la crisis financiera de 2007, recibió cinco nominaciones al Oscar incluido Mejor Película y Director, y se llevó la estatuilla a Guion adaptado.

Tres años después, en 2018, estrenó Vice donde volvió a trabajar de nueva cuenta con Christian Bale y Steve Carell, pero esta vez acompañado de otro cúmulo de actores de la lista A de Hollywood como Amy Adams, Sam Rockwell, Alison Pill y Tyler Perry. Vice se llevó 8 nominaciones a los Oscar, repetidos en las categorías de Película, Director y Guion adaptado más tres nominaciones para Actor, Actriz de reparto y Actor de reparto.

Y ahora, Adam McKay está de regreso con Don’t Look Up, una película que promete contar con la misma fórmula de éxito del director, y quizá unos cuantos agregados más que podemos ver en el primer tráiler oficial.

Don’t Look Up

Don’t Look Up es una de las películas más esperadas para este 2021. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como el doctor Randall Mindy y Kate Dibiasky, respectivamente, un par de astrónomos e investigadores que deben hacer un tour de medios por todo Estados Unidos para advertir a la gente que un asteroide está a punto de chocar con la Tierra con el potencial de terminar la vida como la conocemos.

El elenco de esta película no es que supere el de sus dos anteriores comedias, pero integra muchísimos nombres como el de Meryl Streep como la presidenta Janie Orlean; Jonah Hill como su hijo Jason, quien también es el jefe de su staff; Ron Perlman como el coronel Ben Drask; Cate Blanchett como Brie Evantee; y Timothée Chalamet como un sujeto llamado Quentin. AQUÍ el anuncio del elenco.

Melanie Lynskey, Mark Rylance, Ariana Grande y Kid Cudi también aparecen en Don’t Look Up. Estos dos últimos, es importante decirlo, asumen un nuevo personaje en lugar de interpretarse a ellos mismos como muchos lo habían planteado tras anunciarse el elenco completo.

El primer tráiler

Don’t Look Up formará parte del catálogo de originales de Netflix. Pero mientras, acá les dejamos el primer tráiler oficial de que hay de la cinta que está programada para estrenarse el próximo 24 de diciembre: