No es un sueño: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Timothée Chalamet protagonizarán una película juntos

Hay pocos directores que pueden reunir un elenco lleno de estrellas de la lista A de Hollywood. Uno de los más destacados es Quentin Tarantino, quien logró juntar a, quizá, los dos actores más grandes de la industria: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Pero otros se llevan también las palmas como Martin Scorsese, Peter Jackson, Christopher Nolan, Sofia Coppola y hemos de sumar a lista a Adam McKay.

Adam McKay aparece en este texto no sólo porque fue el extraño genio de la comedia de Step Brothers o Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, o el elenco de The Big Short o Vice. Sino porque su próximo proyecto que reúne a tres de los más grandes actores de la actualidad: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Timothée Chalamet. No, no estamos soñando.

Leonardo DiCaprio + Cate Blanchett

De acuerdo con Variety, la próxima producción de Adam McKay lleva por título Don’t Look Up. Cuando se anunció el proyecto, se mencionó el nombre de Jennifer Lawrence, y ahora la noticia es que se integra al elenco el también ganador del Oscar, DiCaprio; la actriz más nominada y aclamada, Streep; y la más grande promesa hecha realidad del cine en Hollywood, Chalamet.

Y para que se vayan para atrás, les vamos a decir cuáles son los otros actores y actrices que forman parte de Don’t Look Up: Jonah Hill, Cate Blanchett Himesh Patel, Ariana Grande, Kid Cudi y Matthew Perry.

Esta cinta será un drama (con algunos elementos de comedia negra como es su costumbre) que seguirá a dos astrónomos no muy reconocidos que inician un viaje para impedir que un asteroide choque contra la Tierra y termine con la humanidad. Una historia cuyos elementos hemos visto en otras cintas, pero nunca con un elenco como este.

El regreso de Adam McKay

Adam McKay recibió una nominación a Mejor Película y Director en 2018 por Vice, la cual fue protagonizada por Christian Bale, quien recibió otra nominación al Oscar. También le dio una mención a Amy Adams y Sam Rockwell. El mismo McKay le dio otra nominación a Bale con The Big Short y él también compitió por el Oscar en Dirección y Película.

Muy probablemente la historia se repita con Don’t Look Up. Si bien McKay no será recordado como el director que le dio el Oscar a DiCaprio (ese fue Alejandro González Iñárritu), podría ser el segundo en dársela, y más considerando la racha de nominaciones que les mencionamos.

La mayor parte del elenco de esta nueva producción ha competido o recibido un Oscar, y eso es lo que más nos impresiona. Lawrence, la primera en sumarse a este proyecto, recibió una estatuilla en 2012 por Silver Linings Playbook y tiene otras tres nominaciones. DiCaprio tiene 4 nominaciones y un premio por The Revenant.

Blanchett tiene cinco nominaciones y dos premios por The Aviator y Blue Jasmine. Timothée Chalamet lleva una nominación al Oscar por Call Me By Your Name. Jonah Hill lleva dos menciones. Merly Streep no necesita presentación: tiene tres Oscar por The Iron Lady, Sophie’s Choice y Kramer vs. Kramer y 18 nominaciones.

Otro buen dato es que habrá reunión entre Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett después de su colaboración en The Aviator…