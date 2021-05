¡Confirmado! Dragon Ball tendrá nueva película para 2022 escrita por Akira Toriyama

Los creadores de la legendaria saga de Dragon Ball no pudieron elegir mejor día para confirmar que ya están preparando una nueva película. Oh sí, en pleno Día de Gokú, publicaron un mensaje especial de Akira Toriyama donde confirma que ya están escribiendo la nueva historia que llevará a los Guerreros Z a la pantalla grande en el 2022.

Y es que mucho se especuló toda la semana sobre una supuesta filtración de que Toei Animation estaba ya rifándose una nueva película de Dragon Ball, sin embargo, fue hasta este domingo 9 de mayo (que como dijimos, es conocido por los fans como el Día de Gokú) que confirmaron la info en su página oficial.

“Dragon Ball continúa evolucionando y alcanzará nuevas alturas a partir de esta nueva película a gran escala” señala la nota de prensa compartida en el sitio. “El nuevo lanzamiento será la segunda película basada en Dragon Ball Super, el título del manga y la serie de anime que se lanzó en 2015″.

Cómo olvidar Dragon Ball Super: Broly, la última cinta de Dragon Ball que vimos en la pantalla y que tuvo un éxito incuestionable en toda Latinoamérica. Al menos en México se convirtió en la película más vista durante el fin de semana de su estreno.

Toei Animation informa, de hecho, que la planeación de esta nueva película comenzó desde el 2018, antes de que viera la luz Dragon Ball Super: Broly. Y como dijimos antes, Akira Toriyama está trabajando en ella, por lo que la calidad de la misma está garantizada.

“El propio Akira Toriyama ha tomado su bolígrafo para contar una historia fascinante. Desde la magnífica composición de la historia hasta el diseño de personajes y las líneas del guion. Toriyama ha trabajado apasionadamente con la mayor atención al detalle y los más altos estándares de calidad, creando una película de Dragon Ball como ninguna otra en su historia y que seguramente será un éxito de taquilla“.

Según el breve comunicado que compartieron, el mismísimo Akira Toriyama envió un mensaje mostrando su alegría por encontrarse trabajando en la nueva cinta que continuará con el universo de Dragon Ball Super.

