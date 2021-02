¿A la Casa Blanca?: Dwayne Johnson dice que consideraría buscar la presidencia de EE.UU

Ver a celebridades emprendiendo carreras políticas se ha hecho más común en los años recientes. No importa el país ni las inclinaciones políticas; hay figuras del espectáculo dispuestas a consagrarse con algún puesto en el gobierno. En esta ocasión, es Dwayne Johnson quien al parecer tiene alguna aspiración de esta clase.

El actor se encuentra en medio de la promoción de una nueva serie para la NBC donde relata un poco de su vida y varias cosas más. Pero en medio de todos los detalles de este nuevo contenido, el también ex luchador no dejó pasar la oportunidad para revelar que no le desagradaría alcanzar el puesto grande en la Casa Blanca.

A Dwayne Johnson le gustaría ser Presidente de EE.UU

Como mencionamos, no es nada raro que las estrellas de la industria del entretenimiento intenten darle forma a una potencial carrera política. Tan solo el año pasado, Kanye West se aferró y le entró como candidato a la carrera presidencial que finalmente ganó Joe Biden… Pero el rapero solo es uno de los varios artistas con ambiciones políticas.

Ahora, Dwayne Johnson está barajando la posibilidad de afianzarse dentro de las futuras elecciones estadounidenses como una opción para la Presidencia. En una reciente entrevista, el actor dio a conocer que le gustaría competir por dicho puesto en un futuro y que lo consideraría seriamente.

En la nueva serie de la NBC Young Rock -basada sustancialmente en su vida- el ex luchador interpreta a una versión ficticia de sí mismo que se postula para presidente de Estados Unidos en 2032… Pero más allá de la trama, Johnson dijo que buscar el lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca podría ser una realidad.

“Consideraría una carrera presidencial en el futuro si eso es lo que la gente quiere… En verdad lo digo en serio, y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente… Así que esperaría y escucharía”, dijo The Rock a USA Today. “Me mantendría al tanto de lo que pasa, estaría atento a mi alrededor”, remató.

Su aparición en la pasada elección

A pesar de ser una figura comúnmente alejada del aparato político de Estados Unidos, Dwayne Johnson fue una de las tantas figuras del espectáculo que expresó su apoyo a Joe Biden en las pasadas elecciones del país norteamericano.

“… Siento que Biden y la senadora Harris son la mejor opción para liderar nuestro país, y los apoyo para que se conviertan en presidente y vicepresidente”, dijo el actor con un posteo en Instagram (vía Fox News) que sorprendió a propios y extraños, ya que fue la primera vez en mucho tiempo que expresaba públicamente su apoyo a un candidato. Si en el futuro se hace realidad su candidatura a la Presidencia de EE.UU, quizá lo veamos contendiendo del lado Demócrata… o eso es lo que parece con su apoyo al ahora mandatario de la nación vecina.