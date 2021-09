El emotivo mensaje de despedida que escribió Sarah Jessica Parker a Willie Garson

Tras el repentino fallecimiento de Willie Garson, a causa de una silenciosa batalla contra el cáncer de páncreas, todos los seguidores de ‘Sex & The City’, hemos quedado pasmados. Lo mismo ocurre en el set de la secuela ‘And Just Like That’, donde los productores organizaron una ceremonia para despedir al actor y Sarah Jessica Parker, rompió en llanto dedicándole un emotivo mensaje y agradeciendo los 30 años que tenían de amistad.

El actor que interpretó a Stanford Blatch por más de una década, murió a los 57 años el pasado 21 de septiembre del 2021. Sin embargo, mientras que Kristin Davis y Cynthia Nixon, reconocieron púbicamente que se trataba de una pérdida invaluable, Parker, prefirió desahogarse largo y tendido en Instagram, donde publicó una serie de fotografías donde salían juntos.

“Ha sido insoportable. A veces el silencio es una declaración. De la gravedad, la angustia, la magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años. Una verdadera amistad que permitía secretos, aventuras, una familia profesional compartida, verdad, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, una devoción mutua por la paternidad, de todos los dolores y alegrías que la acompañan, triunfos, decepciones, miedo, rabia y riendo hasta altas horas de la noche tanto como Stanford y Carrie, como Willie y Sarah Jessica Parker”, escribióó en la red social.

Otras interpretaciones

Añadiendo que: “Willie, extrañaré todo de ti. Reproduciré nuestros últimos momentos juntos. Releeré cada texto de tus últimos días y pondré por escrito nuestras últimas llamadas. Tu ausencia es un cráter que llenaré con la bendición de estos recuerdos y todos los que aún están por salir a la superficie”.

Las interpretaciones de Willie Garson en ‘White Collar’, ‘Friends’ y ‘Hawai 5.0’, -que también le rindió su propio tributo transmitiendo los capítulos en los que actúo- fueron memorables, pero su participación en la serie ‘Sex & The City’, como Stanford Blatch, enamoró a todos los fans de la serie, a nivel mundial. Nos consuela que al menos lo veremos nuevamente en los capítulos que grabó de la secuela ‘And Just Like That’. Willie Garson, descanse en paz.