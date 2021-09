La belleza de la locura: Una entrevista con Mélanie Laurent por ‘The Mad Women’s Ball’

La locura es un tema que se ha abordado desde tiempos inmemorables en el cine, e incluso [email protected] cineastas nos han llevado a cuestionarnos, ¿realmente el personaje que vemos en la pantalla está [email protected]? Sin embargo, a pesar de que hemos visto historias espectaculares al respecto, que nos han volado la cabeza por completo, este 2021 llega una película brutal que seguramente dejará a muchos con el ojo cuadrado, The Mad Women’s Ball.

En enero de 2020 y antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, se anunció que la actriz Mélanie Laurent (a quien probablemente recordarán por interpretar a Shosanna Dreyfus en Inglourious Basterds de Quentin Tarantino) escribiría y dirigiría esta cinta basada en la novela Le bal des folles de la autora francesa Victoria Mas. Desde entonces, este proyecto causó mucha expectativa, sobre todo luego de que publicaran el primer tráiler.

Platicamos con Mélanie Laurent por ‘The Mad Women’s Ball’

The Mad Women’s Ball es un thriller psicológico histórico y lleno de drama espectacular. Por supuesto que acá no les contaremos ningún spoiler, pero la trama es sumamente fascinante y nos demuestra que en muchas ocasiones, la locura no está completamente justificada, sino es el contexto y los dones que cada quien tiene los que en el pasado hacían pensar que una persona estaba loca. Y como solía suceder en el pasado, usaban métodos horribles para tratar “este padecimiento”.

Después del exitoso estreno que tuvo en la edición 2021 del Festival Internacional de Cine de Toronto y aprovechando que este 17 de septiembre llega la cinta a Amazon Prime Video, tuvimos chance de platicar con la mismísima Mélanie Laurent, quien entre otras cosas nos contó la enorme conexión que siente con el personaje que encarnó en este proyecto y la impactante visión que tiene detrás de la vida de la protagonista.

Una historia llena de oscuridad, luz y descubrimiento

La historia de The Mad Women’s Ball, ubicada en la Francia de finales del siglo XIX, se centra en Eugénie (interpretada por , una joven brillante y apasionada que tiene un don único: oye y ve a los muertos. Cuando su familia descubre su secreto, su padre y su hermano la llevan a la clínica neurológica y psiquiátrica sin posibilidad de escapar a su destino. Una trama que en papel suena trágica pero que para Mélanie Laurent es todo lo contrario.

“Es curioso que sientas que la historia de Eugénie es trágica, porque para mí la película va para otro lado. Para empezar, siento que ella siempre ha estado en una prisión, con todo ese silencio y los prejuicios horribles que su familia tiene simplemente por ser mujer. No tiene espacio para enamorarse, para leer, para sentirse libre y mucho menos pensar, a pesar de que está en una zona de confort y alrededor de ella hay cosas hermosas, está en su propia prisión”. “Para cuando llega al hospital creo que descubre lo fuerte que es, antes que nada, y al final creo que encuentra la manera de ser ella misma. Estar en este lugar le da una especie de renacimiento a Eugénie, de hecho tiene que confrontar toda la brutalidad que por supuesto viene de los hombres, pero también por parte de las mujeres. Aunque creo que gracias a esto, logra saber muy bien quién es y siento que es un arco hermoso porque es el único personaje que realmente cambia y al final se revela a sí misma como médium, como una persona con un verdadero don”.

Un personaje con el que Mélanie se identifica

En medio del caos que sucede dentro de la vida de Eugénie, también hay cierta luz, Melanie Laurent interpreta a Geneviève, una trabajadora del hospital psiquiátrico que al inicio esta un tanto escéptica con las habilidades de esta joven, pero al pasar tiempo juntas no solo crea una conexión enorme con ella, también comienza a cuestionarse sus propias creencias. Y aunque es un personaje de ficción, la actriz y directora de The Mad Women’s Ball se identifica con esta mujer.