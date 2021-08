El miedo a decir adiós: Una entrevista con el director de ‘The Night House’

En la actualidad, hay cosas que probablemente nos atemorizan más que lo que sucede en una película cof cof, COVID . Sin embargo, en estos momentos la industria cinematográfica nos está presentando varias producciones que llaman la atención dentro del género del terror, una de ellas es The Night House, que llega a las salas de cine de todo el mundo para presentarnos una historia que más allá de asustarnos porque sí, se clava en los miedos más humanos.

Esta cinta es el más reciente trabajo del director David Bruckner, quien nos ha traído proyectos y tramas que nos han dejado al filo del sillón, como V/H/S, The Signal, Southboundy The Ritual. En esta ocasión, logró reunir a un reparto interesante, encabezado por Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit y Vondie Curtis-Hall, en una trama que promete dejarte los pelos de punta, o al menos eso es lo que vimos en el tráiler.

El 14 de enero de 2020 y durante el Festival de Cine de Sundance, The Night House tuvo su estreno oficial, donde recibió halagos y más tarde la crítica especializada le dio buenas reseñas. Sin embargo, al ser una película independiente, se enfrentó al enorme problema de la distribución. Aunque Searchlight Pictures salió al quite, pues compraron los derechos para proyectar la cinta en la mayoría de las salas del mundo, hasta México.

La historia de la cinta se centra en una maestra de primaria (Rebeca Hall) intenta volver a la normalidad tras el inesperado suicidio de su esposo en la residencia que ambos compartían. Pero una serie de sueños perturbadores comienzan a hacerse realidad cuando ella descubre una presencia fantasmal que se desvanece durante el día. Una búsqueda en su casa —y en su matrimonio— revela extraños secretos y misterios que ella debe resolver.

Aprovechando que este 20 de agosto, The Night House llega oficialmente a los cines de nuestro país, tuvimos chance de platicar con ni más ni menos que el cineasta detrás del proyecto, David Bruckner, quien entre otras cosas nos contó de donde surgió la inspiración para contar esta historia, lo impactante que pueden ser los miedos más simples y sencillos de la vida, decir adiós inesperadamente a las personas que quieres y el mensaje de la película.

Como ya mencionábamos antes, la historia de The Night House es muy interesante y que por supuesto, de entrada y sin siquiera verla llama la atención. Pero evidentemente para tomar un proyecto como este, los involucrados también tienen que identificarse con lo que van a filmar y eso sucedió cuando David decidió aceptar trabajar en la película porque le voló la cabeza y quedó impactado con el guión. Pero mejor dejemos que él mismo nos cuente qué onda.

“La verdad es que el guión ya estaba completamente bien estructurado cuando llegué a este proyecto. Le metí un poco de mano pero siendo honesto, era perfecto, simplemente me enamoré de lo que escribieron Ben Collins y Luke Piotrowski. Realmente con la historia y el elenco logramos crear algo completamente único, a pesar de que seguimos el viaje de un solo personaje, eso también nos trajo ciertos problemas porque había tantos temas que quería abordar que creo que yo solo me puse el pie de alguna manera, me dejaron solo en esto”.

“Pero después de platicarlo conmigo mismo, me di cuenta de cuál era la mejor manera de darle vida a esta historia, quitando muchas cosas del camino. Aunque siendo muy honesto, le debo todo al guion de Ben y Luke”.