Qué tiempos: Estos son 16 personajes infantiles que nos hacen extrañar nuestra niñez

Qué buena etapa fue la niñez. No lo vamos a negar: de repente, se extraña esa época en la que solo nos preocupaba ir a la escuela y hacer la tarea, salir a jugar con nuestros amiguitos, pensar en qué juguete pedirle a papá o mamá en Navidad, Reyes Magos, cumpleaños o Día del Niño… ¡Qué recuerdos!

También hay que decir que muchas de esas increíbles memorias de la infancia, se las debemos a varios personajes que conocimos en la televisión y en el cine. Y no se hagan porque lo sabemos (y los entendemos también): era inevitable soñar con replicar esas aventuras en nuestra propia vida. Así es como una película o un dibujo animado nos marcaba para siempre.

Por eso, por el mero gusto de recordar a nuestro niño y niña interior -ese que se queda para siempre-, en esta ocasión recapitularemos a algunos personajes emblemáticos que nos hacen extrañar nuestra niñez. Y hay de todo; desde los personajes más antaños hasta algunos de los más renombrados de la actualidad, porque en cierto sentido, la infancia es atemporal.

Harry Potter

Ya sea en las entregas literarias o en la franquicia cinematográfica, Harry Potter siempre fue uno de esos personajes con los que podíamos empatizar, sobre todo en el aspecto de era un chico un poco solitario (al principio) y maltratado por la familia que lo acogió cuando sus padres había fallecido.

Sin embargo, verlo convertirse en la única esperanza del Mundo Mágico para enfrentar a Lord Voldemort fue -y sigue siendo- algo muy inspirador para aquellos que crecieron con el personaje a principio de los 2000. Y ahí radica su importancia en la niñez de varios: básicamente, Daniel Radcliffe y compañía crecieron a nuestro lado.

Kevin McCallister de ‘Mi Pobre Angelito’

Este es un caso curioso porque en la ficción, Kevin McCallister es uno de los niños más recordados del cine. Y admitámoslo: ver a un pequeño repeler a dos delincuentes con su ingenio y travesuras, es algo que no se olvida fácilmente. Por eso, Mi Pobre Angelito es más que una película ideal para Navidad.

Ahora, por el otro lado, no podemos negar que Macaulay Culkin tiene su nombre en la historia del espectáculo como uno de los actores infantiles más icónicos de todos los tiempos. Aunque hoy su carrera sea más bien discreta, su trabajo seguro que se ganó el cariño de la gente para la posteridad y su interpretación como el pequeño Kevin nos sigue emocionando y remontando a lo mejor de nuestra infancia.

Daniel, El Travieso

Un clásico que trasciende épocas. La historieta de Daniel, El Travieso (originalmente llamada Daniel, The Menace) se lanzó a principios de la década de los 50, pero ha superado la prueba del tiempo y sin duda, el muchacho rubio del overol se ha convertido en un ícono de la cultura pop.

Y ojo: no estamos diciendo que está bien sacarle ‘canas verdes’ a tus vecinos. Más bien, el rol del personaje nos enseñaba el lado tierno de la inocencia de los niños. Unos pueden ser realmente traviesos, pero muy nobles y llenos de ese espíritu aventurero que no debería apagarse jamás.

Matilda

Otra pequeña que sin duda marcó la infancia de muchos fue Matilda. Al igual que Harry Potter, la historia de esta niña nos enseñó que creer en la magia y la fantasía cuando la vida no es tan fácil. Al igual que las opciones antes mencionadas -hay que decirlo- , este relato ha superado la prueba del tiempo.

Además, no se hagan: si de repente se encuentran la película por ahí en el algún canal, muy probablemente se quedarán viéndola. Es como consentir a nuestro niño interior y a día de hoy, sigue despertando lo mejor de nuestra niñez. Además, por ahí se rumora que ya se trabaja en un reboot del que te platicamos detalles POR ACÁ.

Steven Universe

La historia de Steven Universe se ha convertido en una de las más icónicas de los últimos años. Este show animado, además ha roto varios estereotipos dentro de la industria del entretenimiento en su ramo, como mostrar en alguno de sus capítulos al primer matrimonio homosexual entre personajes (tranquilos, generación de cemento).

La serie ha sido aclamada por la crítica por tocar temas más serios a pesar de ser un show infantil y estamos casi seguros que este programa marcara a las infancias de hoy en adelante de muchas maneras.

Billy y Mandy

Acá tenemos a otros dos personajes emblemáticos de Cartoon Network que muchos recordarán. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy (junto con Coraje, el perro cobarde) también rompió esquemas al mostrar un humor de tendencia más oscura, con el sarcasmo y la ironía funcionando de gran manera.

Y ahí bajita la mano, debemos decir que el show nos muestra a su peculiar manera el valor de la amistad, aún cuando los personajes son tan diferentes entre sí. Detrás de las historias, siempre hay una lección que aprender.

Otto Rocket y sus amigos en ‘Rocket Power’

Nickelodeon siempre nos ha entregado grandes caricaturas y una de las más alivianadas, de esas que te transmitían buena vibra era Rocket Power. Lo genial de este grupo de amigos adictos a los deportes extremos es que, en realidad, sus aventuras eran muy cotidianas y ahí es donde los niños y niñas se podían identificar.

Y eso no es todo: no cabe duda que mucho del público, al recordar este show, extrañarán salir a patinar o a jugar con sus amigos en la calle. Ah, qué tiempos cuando el internet todavía no era nuestro medio de entretenimiento preferido.

Hey Arnold!

Un favorito en toda la extensión de la palabra y un clásico de toda la vida que nos regaló Nickelodeon. Al igual que Rocket Power, Hey Arnold! no necesitaba de mostrarnos historias fantásticas ni situaciones extraordinarias para capturarnos. Era gente normal lidiando y viviendo situaciones cotidianas que a veces se nos salen de control.

Además, había un ingrediente muy emotivo para cada uno de sus personajes del que nos enamoramos constantemente. FUN FACT: todos quisimos, alguna vez, tener un cuarto como el del personaje principal ¿sí o no?

La pandilla de ‘Recreo’

Ya que andamos en ese terreno de los shows animados sobre la gente cotidiana, no nos podemos olvidar de Recreo, una de las caricaturas de Disney más populares en Latinoamérica. Acá, de igual manera que en las opciones anteriores, siempre vimos a TJ y su pandilla ingeniándoselas para pasarla cool a la hora del receso en su escuela.

Lo genial es que los personajes tenían una personalidad muy diversa y característica de sí mismos y, aún así, eran grandes amigos. La chica ruda, el deportista, el bohemio, los chicos listos y dedicados se llevaban bien. ¿Quién se paraba a verlo en las mañanas en Disney Club?

Bart de ‘Los Simpson’

¿Es Bart uno de los personajes animados más icónicos de todos los tiempos? Sin duda… Es una especie de Daniel El Travieso menos inocente y más ‘maleado’, pero al final de cuentas, el personaje siempre es bien intencionado y más astuto de lo que parece en realidad.

Y ojo nuevamente: no decimos que sea lo correcto hacer travesuras y maldades, pero se entiende con el hijo mayor de Los Simpson aprendimos que podemos tener un lado en extremo divertido y medio maldoso sin dejar de tener un buen corazón ¿o a poco el capítulo donde roba un videojuego en navidad ya se les olvidó? Todos tropezamos de pequeños, pero aprendemos la lección.

Finn de ‘Hora de Aventura’

Otra de las caricaturas más emblemáticas de los últimos años. Hora de Aventura se ganó un fandom muy fiel y extenso alrededor del mundo con sus historias que casi rayaban en el sin-sentido, pero que eran muy entretenidas.

Luego, poco a poco nos enteramos sobre la peculiar trama post-apocalíptica que tenía detrás. Por eso es que el personaje de Finn y mejor amigo Jake -un dúo inseparable e icónico- se volvieron tan populares. Ellos nos mostraron lo bueno que es tener un mejor amigo siempre y que ayudar a otras personas es importante. Gran enseñanza.

Los chicos de ‘Nuestra Pandilla’

Una de las películas que más nostalgia infantil provoca seguramente. Nuestra Pandilla (The Sandlot en su título original) evoca todo lo que significaba la niñez antes del boom de las redes sociales y el internet: salir a jugar con tus amigos a la calle y pasar todo tipo de aventuras con ellos.

Si hoy la vemos -quienes ya estamos entrados en años-, a nuestra memoria se vendrán los mejores recuerdos de cuando aventar una pelota y hacer travesuras con tus compas era lo mejor del día. Tremenda y emotiva historia ahora.

Ash Ketchum de ‘Pokemón’

Todos, absolutamente todos queríamos tener un Pokémon. Y bueno, para que nos hacemos; todavía queremos (si no, no habría tantas personas entrándole con ganas a Pokemon Go!). Y es que Ash Ketchum era el modelo a seguir de los chicos noventa-dosmileros: aventurero, intrépido, decidido y divertido.

¿Se imaginan salirse a los 10 años de casa para convertirse en un maestro Pokémon? ¡Era el sueño! Además, dentro de todo, él era el ejemplo la perseverancia que había que tener para perseguir tus sueños (aún cuando se la veía bien peladas para ganar una liga jajaja).

Las Chicas Superpoderosas

“Y una vez más, todo está bajo control gracias a”….. Esa debe ser una de las frases que más infancias marcó a lo largo de los años para los niños que crecieron viendo Cartoon Network. Las Chicas Superpoderosas han sido tan emblemáticas que incluso la caricatura tuvo un revival en la última década y ahí no para la cosa.

Como ya habrás leído por acá en Sopitas.com, la serie live action ya está en camino, solo que ahora las veremos en su etapa veinteañera y lidiando con los problemas de la vida adulta. Sin duda, será un complemento interesante con el que empatizaremos al ver a nuestras pequeñas heroínas convertidas en adultas como muchos de nosotros.

Los Chicos del Barrio

La infancia es una cosa bárbara, la verdad. Eso es lo que nos enseñaron Los Chicos del Barrio, quienes con todo el tema de la acción, la aventura y -en su doblaje latino- las expresiones mexicanizadas nos mostraban cómo enfrentar la tiranía de los adultos.

La cuestión aquí es… ¿Cuál de todos ellos querías ser? Sin duda, Uno, a.k.a “Miguelón”, era el más reconocido porque era un personaje bárbaro (algo que él miso diría seguro).

Mafalda

Hacemos un espacio honorífico a uno de los personajes más emblemáticos que el ingenio latinoamericano le ha dado al mundo. Mafalda se ha convertido a lo largo de los años en un ícono del entretenimiento y es que, aunque se trata de una pequeña niña, la tira cómica nos enseñó a cuestionar el legado que el mundo ha construido en el pasado.

Aún cuando el legendario historietista Quino falleció en septiembre de 2020, su trabajo seguirá en la memoria del público gracias a la inteligente y perspicaz Mafalda, misma que ha marcado a tanta gente durante su existencia.