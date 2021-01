¿Y Tronchatoro? Todo lo que sabemos sobre la próxima adaptación de ‘Matilda’ en Netflix

Cuando se habla sobre el cine de la década de los 90, es casi inevitable no recordar a Matilda. La cinta protagonizada por Mara Wilson se incrustó en la mente de la gente y aún en la actualidad, muchas personas la siguen disfrutando como si fuera la primera vez que la ven. Y es que no por nada la siguen pasando una que otra vez en la televisión.

Pues bien, es momento de traer la historia de la pequeña e inteligente niña a la nueva era y todo indica que será Netflix el servicio encargado de hacerlo posible. Ya por ahí comienzan a sonar algunos nombres para uno que otro personaje, así que veamos qué es todo lo que hasta el momento se sabe de esta próxima adaptación.

Lashana Lynch podría unirse la adaptación de Matilda

Con la llegada del Año Nuevo, también comenzamos a barajar algunas sorpresas. En el caso de la nueva adaptación de Matilda, la gente encargada de la producción ya se está moviendo para darle forma al reparto de la próxima cinta y sería Lashana Lynch uno de los nombres fuertes de la lista.

La actriz -a quien recordarás como Maria Rambeau en Captain Marvel y que además será la agente Nomi en la próxima película de No Time To Die de la franquicia James Bond: 007- se encuentra en pláticas para unirse al elenco como Miss Honey, la maestra de la protagonista.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, las negociaciones siguen avanzando y muy posiblemente Lynch tomaría el papel que en 1996 encarnó Embeth Davidtz. Ahora solo queda esperar a que se confirme oficialmente la participación de Lashana.

También puedes leer: DANNY DEVITO SUGIRIÓ HACER ‘MATILDA 2’ SOBRE LA ETAPA DE MAMÁ DE LA PROTAGONISTA

El staff de producción está definido

Aunque por el momento la película no tiene una fecha de lanzamiento pactada, ya se conoce a algunos de los miembros del staff de producción que se encargarán de llevar a cabo la adaptación. Y vaya que son nombres que han estado bastante relacionados con la historia de Matilda.

Como hemos mencionado, Netflix será el servicio que se encargará de la distribución mundial de la película. El gigante del streaming, además, se unirá al estudio TriStar Pictures (división de Sony que hizo la cinta del 96) para producir el largometraje.

Sin embargo, parece que la nueva versión podría tener un tinte mucho más musical del que podríamos imaginar. ¿Por qué? Pues bien, Matthew Warchus será el director mientras que el dramaturgo Dennis Kelly estará a cargo de realizar el guión. La cosa es que ambos ya han trabajado juntos precisamente en Matilda: the Musical de 2010 bajo las mismas funciones.

En una de esas, como bien apunta Variety, la música también podría ser organizada por Tim Minchin, quien lo hizo en la puesta en escena teatral antes mencionada. No sabemos si será un ‘musical en streaming’ como tal, pero vaya que el equipo tiene potencial para entregarnos una pieza melódica interesante.

Ver en YouTube

Estas son nuestras propuestas para la pequeña protagonista

Por ahora, solo se sabe que Lashana Lynch está en pláticas para el papel de la Señorita Miel. De la misma manera, quisiéramos saber a quién se tiene en mente para interpretar a la malvada directora Tronchatoro y a la propia Matilda. Y como eso solo lo sabremos con el paso del tiempo, acá nos tomamos la libertad de proponer a algunas actrices que bien podrían tomar el papel de la pequeña protagonista que hace más de 20 años hizo Mara Wilson.

Comencemos con Amelie Bea Smith. Esta pequeña anduvo muy activa en 2020 con su participación en la serie The Haunting of Bly Manor haciéndola de Flora Wingrave y vaya que podría tener lo necesario para ser la nueva Matilda. También podemos agregar a esa lista a Caoilinn Srpingall, a quien vimos recientemente haciendo un estupendo trabajo, con tan solo ocho años de edad, en The Midnight Sky de George Clooney.

Remontándonos unos años atrás, la joven Julia Butters, de tan solo 11 años, nos tomó por sorpresa con su papel como Trudi Fraser en Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino, así que ya conoce lo que es trabajar en grande. Otra chica que podría entrarle al quite sería McKenna Grace, a quien recordarás por su incursión en series como Chrash & Brernstein, Young Sheldon y quizá la participación más importante hasta ahora en su carrera: I, Tonya.

Para rematar nuestras propuestas, tenemos a otras dos promesas de la actuación. Por un lado, Jaynee-Lynne Kinchen tendría la posibilidad de unirse al elenco pues ya ha formado parte de importantes producciones como The Curse of La Llorona y Selfless. También debemos mencionar a Akira Akbar, quien podría volver a compartir set de grabación con Lashana Lynch luego de que fueran madre e hija en Captain Marvel. Y tú, ¿tienes alguna otra actriz en mente que le quedaría como anillo al dedo el papel de Matilda?