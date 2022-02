‘Euphoria’ es la serie más comentada en Twitter de la década (y aquí sus tendencias más tuiteadas)

Para algunos sonará descabellado, pero es justo decirlo: posiblemente, Euphoria es la serie más seguida del 2022…. y eso que al año le cuelgan todavía varios meses. Lo que la segunda temporada del show protagonizado por Zendaya ha logrado es algo que no se ve todos los días, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, la gran conversación que siempre hay en Twitter alrededor del drama adolescente.

Y esto no es solo un dato al aire. De hecho, la ‘red social del pajarito’ acaba de confirmar que la serie de HBO es oficialmente la más tuiteada de la década. Y no solo ya que también se dieron a conocer las tendencias, memes y personajes más comentados del programa rumbo al final de su segunda tanda de episodios.

‘Euphoria’ es la serie más tuiteada de la década

Se veía venir y es que no es para menos si tomamos que cada fin de semana, domina las tendencias. Twitter reveló recientemente que Euphoria es la serie más actividad ha producido en lo que va de la década del 2020. Y de lejos. De acuerdo con la información (vía Variety), al momento se han registrado más de 30 millones de tuits relacionados con su segunda temporada.

Esto quiere decir que incluso, ha superado el promedio de tuits de la primera temporada hasta en un 51 por ciento. Como dijimos, a este 2022 todavía le queda mucho por delante y vienen más series de diferentes cadenas a competir en ese sentido, pero se ve difícil que generen la misma cantidad de conversación que el show creado por Sam Levinson.

Y si lo ponemos en un contexto de tiempo más amplio, a la década le quedan mucho más años por delante, por lo que podríamos ver a alguna nueva serie encumbrarse dentro de estas cifras de Twitter. Sin embargo, no olvidemos que Euphoria renovó para una tercera temporada recientemente, así que podría seguir superando sus propias expectativas dentro del espectro tuitero. Habrá que ver.

Los memes, personajes y las tendencias más populares de la serie

Twitter también reveló otros datos interesantes sobre Euphoria y la conversación que genera. Según esto, el personaje más tuiteado del momento es Fezco (Angus Cloud), seguido de Rue Bennett (Zendaya) y Nate Jacobs (Jacob Elordi). Y en lo que respecta a los hashtags, la etiqueta #FexiHive (referente al romance de Fez y Lexi) ha generado más de 270 mil tuits convirtiéndola en la pareja más popular de la segunda temporada.

La red social también detalló que las tendencias más seguidas fueron el ‘Nate Jacobs is done’, la revelación de Rue sobre la relación de Nate y Cassie, Rue huyendo de la policía, la frase “bitch, you better be joking” de Maddie y el trend de ‘Cassie in high school’. Les mostramos a continuación un poco de ello:

Trend de ‘Nate Jacobs is done’

put her in a room with nate jacobs pic.twitter.com/r5eWDlnlVE — jim morrison (@teregaloungare) January 27, 2022

Meme de “Bitch, you better be joking”

Trend de ‘Maddie in high school’