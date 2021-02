“Fui manipulada para someterme”: Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson por abuso y violencia

Este lunes, Evan Rachel Wood hizo pública su acusación en la que señala a Marilyn Manson por ejercer abuso sobre ella. La reconocida actriz estadounidense detalló a través de sus redes sociales que el músico incluso la manipuló desde que era adolescente.

Cabe destacar que Wood y Manson se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 36. Ya en años anteriores, el cantante ha recibido este tipo de acusaciones, mismas que ha negado rotundamente. Por el momento, ni Manson o sus representantes se han pronunciado sobre el nuevo señalamiento.

Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson por abuso y manipulación

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, conocido por el mundo como Marilyn Manson”, se lee al inicio del comunicado que Evan Rachel Wood publicó durante las primeras horas de este lunes en Instagram. “Él comenzó a acosarme desde que era una adolescente y abusó de mi durante años”, detalló Wood.

La actriz, quien conoció desde temprana edad al compositor de “Beautiful People”, también habló sobre la manipulación. “Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”.

Evan también lanzó un llamado a diversas instancias en el ámbito del entretenimiento para frenar la presunta conducta de Manson. “Estoy aquí para exponer a este peligroso hombre y llamó a las muchas industrias que se lo han permitido antes de que arruine más vidas. Mi apoyo a las demás víctimas que ya no guardarán silencio”, remata el comunicado.

De acuerdo con Vanity Fair, al menos cuatro mujeres más habrían contestado al posteo de Rachel para exponer sus experiencias con el cantante. Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella dieron testimonios sobre el abuso y violencia ejercidas de Manson sobre ellas, mientras la cuarta mujer habría eliminado su comentario poco después de publicarlo.

Wood ya había hablado sobre el caso

En 2018, Evan Rachel Wood ya había dado indicios de su violenta relación con Marilyn Manson. Fue ante un Comité Judicial que la actriz testificó su experiencia, esto como parte de su apoyo en la aprobación de la Declaración de Derechos para Sobrevivientes de Agresión Sexual en EE.UU.

“Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida”, dijo la actriz en aquel momento aunque no mencionó el nombre del cantante.

En mayo del mismo año, según relata The Hollywood Reporter, la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles había presentado un informe con diversas acusaciones por abuso y violencia perpetuadas por Marilyn Manson. Sin embargo, las autoridades se negaron a continuar con las investigaciones en agosto por falta de pruebas.