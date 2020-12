FKA Twigs demanda a Shia Labeouf por agresión sexual y abuso emocional

En noticias para cerrar el año y que jamás vimos venir, pues este 11 de diciembre FKA twigs prsentó una demanda en contra del actor Shia LaBeouf, alegando que su ahora ex novio la sometió durante años a “un abuso implacable”, agresión sexual, asalto y angustia emocional. Esta petición la presentó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, aunque hasta el momento la ley estadounidense no ha comentado nada al respecto.

De acuerdo con The New York Times, en la demanda se detallan numerosos casos en los que la cantante dice que fue objeto de abusos. Entre toda las cosas que sucedieron entre ella, incluyen un incidente ocurrido en 2019 en el que el actor supuestamente la asaltó fauera de una gasolinera de California durante un viaje por carretera. Aunque para ser honestos, las cosas que relató la artista van más allá de esto.

Según lo que cuenta FKA Twigs –cuyo verdadero nombre es Tahliah Barnett–, afirma que Shia LaBeouf le contagió una enfermedad de transmisión sexual, aún sabiendo que la tenía. “Lo que pasé con él fue lo peor de toda mi vida. No creo que la gente piense nunca que me pasaría a mí. Pero creo que esa es la cuestión. Le puede pasar a cualquiera”, comentó la también actriz británica a la misma fuente.

Por otro lado, Variety menciona algunos puntos de la demanda y las frases que FKA usó para referirse al actor con el que salió desde 2018 hasta 2019. “Shia LaBeouf hace daño a las mujeres. Las utiliza. Abusa de ellas, tanto física como mentalmente. Es peligroso”, dice Twigs, afirmando que la única razón por la que presentó acciones legales en contra de su ex pareja fue para ayudar a otras mujeres, no por dinero.

Entre los incidentes que mencionan está el hecho de que LaBeouf una vez golpeó a FKA Twigs contra un coche e intentó estrangularla. Además, el documento al que tuvieron acceso detalla que una vez sacó un arma, diciéndole que había matado perros callejeros, para poder practicar cómo entrar en la mentalidad de un asesino.

Después de que las declaraciones de FKA Twigs llegaran a la primera plana del New York Times, Shia LaBeouf contestó al periódico declarando que aunque muchas de las acusaciones no son ciertas, pero que le debía a las mujeres la oportunidad de expresas sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad de esas cosas que él ha hecho. Además de que pidió disculpas a quien haya dañado.

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo los hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, sólo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a los que he hecho daño. No hay nada más que pueda decir realmente. No estoy curado de mi trastorno de estrés postraumático y del alcoholismo, pero me comprometo a hacer lo que tengo que hacer para recuperarme, y siempre me arrepentiré de las personas a las que pueda haber perjudicado en el camino”.