FICM 2021: 10 películas imperdibles del Festival Internacional de Cine de Morelia

El próximo 27 de octubre arranca la edición de 2021 del FICM o Festival Internacional de Cine de Morelia en uno de sus años más emocionantes a partir de que no sólo trae las películas más esperadas que han hecho sus recorridos por diversos festivales internacionales como Cannes o Venecia, sino tambien por su competencia que integra mejor de nuestra filmografía.

Entre los más esperado, desde luego, está Una película de policías de Alonso Ruizpalacios, la cual triunfó en la Berlinale y está en competencia en el FICM dentro de Largometraje Mexicano. Por otro lado, entre los estrenos internacionales, está The French Dispatch de Wes Anderson con un elenco comandado por Bill Murray junto a Tilda Swinton (y todos los famosos colaboradores del director). AQUÍ les dejamos la Selección completa.

Pero en realidad, hay muchos más títulos que valen la pena checar dentro y fuera de competencia, por lo que nos armamos un listado de las 10 imperdibles del FICM para este 2021. Así que apúntenle bien, armen su calendario y agenda, para ver lo mejor que nos trae el festival de cine más importante de nuestro país.

En competencia

El hoyo en la cerca

El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso está en competencia dentro del FICM en Largometraje Mexicano. Esta cinta se estrenó (también en competencia) en el pasado Festival de Venecia en la sección Orizzonti donde Alfonso Herrera Salcedo, director de fotografía, se llevó el Bisato Award a Mejor Fotografía.

Esta cinta nos muestra a un grupo de adolescentes (todos hombres) de una prestigiosa escuela privada de corte religioso. Todos asisten a un campamento de verano, el cual se encuentra a las orillas de un pueblo “peligroso”, por lo que los profesores les dan la orden de nunca abandonar el perímetro del campamento.

Sin embargo, todo se sale de control cuando durante un paseo, descubren que hay un hoyo en la cerca que los podría poner en peligro. ¿De qué? Podría ser cualquier cosa, pero para ellos, el mayor peligro son los “nativos” del lugar que buscarían secuestrarlos. Todo esto sin darse cuenta que lo más peligroso son las autoridades de la escuela y los mismos adolescentes que no dejan de violentarse unos a otros.

La narrativa de El hoyo en la cerca juega entre el suspenso y el terror, recursos que utiliza Joaquín del Paso para hacer una crítica hacia la educación religiosa, pero sobre todo, como se explota esta idea dentro de las élites en la formación de supuestos líderes. Hay algo de Midsommar en esta cinta que la hace una de las más fascinantes e impredibles dentro del FICM 2021.

Users

La tecnología nos ha hecho enfrentarnos, o mejor dicho cuestionarnos, nuestra parte más humana. ¿Irónico? Sí. ¿Incorrecto? Para nada. Las máquinas y la tecnología, al ser una creación humana que revela nuestra necesidad de evolucionar de acuerdo a nuestras necesidades, son tan humanas como nosotras y nosotros.

La duda es: ¿por qué a veces parece que sentimos más apego a ellas que a la persona que tenemos a un lado? Esta misma pregunta se la hace una madre en el documental Users de Natalia Almada. Pero ella se cuestiona el amor de sus hijos: ¿amarán más a la máquina, más que a ella misma que es su madre cargada de imperfecciones?

Users es un trabajo fílmico interesante a partir de que también pone sobre la mesa la discusión del verdadero significa de progreso, el cual solemos confundir con industrialización y/o urbanización. Sin embargo, hemos de pensar si realmente el progreso se trata de reivindicar nuestra relación no con la máquina y esa evolución inminente; sino con la naturaleza misma de la que se desprende, inconscientemente, nuestra necesidades de progresar. En otras palabras: imitación.

El otro Tom

El otro Tom, película dirigida por Rodrigo Plá y Laura Santullo, también tuvo su paso por Venecia dentro de la competencia de Orizzonti; participó en las actividades del TIFF; y este 2021 llega a la competencia de Largometraje en el FICM.

Esta cinta es una de las propuestas más interesantes para este año a partir de que sigue a una familia migrante en Estados Unidos. Pero el centro de la historia no es, como tal, la migración, sino la dependencia (y por tanto indefención) de algunas personas a los sistemas de servicios sociales y de salud del gobierno.

Tom vive sólo con su madre y es diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, por lo que es medicado. Pero a partir de una situación bastante compleja (no se las revelaremos por acá), su mamá decide dejar de darle esas medicinas y así, enfrentarse a toda la fuerza de los servicios sociales que buscan quitarle al niño a toda costa.

Pobo’ Tzu’ (Noche blanca)

La naturaleza siempre encuentra la forma de superar el dominio humano. Y cuando decimos esto, no sólo hablamos de los fenómenos naturales que tanto tenemos a partir de la devastación que suele traer a los seres humanos, sino a que siempre se recupera y en muchos casos, motiva a las comunidades a moverse con ella.

Pobo’ Tzu’ (Noche blanca) es un documental de Tania Ximena y Yollotl Gómez Alvarado sobre Nuevo Guayabal, un ejido que hace 35 años, se quedó bajo las cenizas del volcán Chichonal, pero que ahora empieza a encontrar la manera de slair a flote de nueva cuenta a costa de los habitantes.

Aquí conocemos a Trinidad, un poeta nacido en 1982, justo el día en que el volcán hizo erupción. Él dice tener visiones que son reveladas a su comunidad en relación a lo que se pensaría es una trageida, pero en realdiad, se trata de un momento de unión en que todo el poblado de Esquipulas Guayabal, se unen para traer de vuelta el pasado.

Nudo mixteco

Acá les contamos del debut como directora de Ángeles Cruz con Nudo mixteco donde conocemos a una trabajadora del hogar que vuelve a su pueblo en Oaxaca a partir de la muerte de su madre. Aquí, ella es testigo de cómo a pesar de los años, la comunidad y sus reglas no han cambiado nada.

La protagonista no esconde su realidad: es lesbiana y comienza una relación con una vecina con la que alguna vez tuvo algo. Sin embargo, en Nudo mixteco no sólo vemos esta historia, sino otras dos donde conocemos a Esteban, un músico que vuelve a su casa después de algumos años de asuencia para descubrir que su esposa comenzó una relación con otro hombre.

La tercera historia la protagoniza una mujer que también ha de volver. El título, conociendo las historias, toma mucho sentido al plantear un reencuentro no coordinado de distinos personajes que nos revelan la exclusión de algunos miembros de una comunidad, especialemnte el de las mujeres que sin importar lo que sean, siempre quedarán en segundo plano.

Estrenos internacionales

Annette

Annette de Leos Carax es la película inaugural del FICM para su edición de 2021 y no pudieron elegir mejor título. ¿La razón? Se trata de una de las propuestas más innovadoras no sólo de los estrenos internacional del Festival de Morelia, sino en la industria en general al tratarse de un musical escrito por los hermanos Mael de la icónica banda Sparks.

Esta cinta nos presenta a Henry, un comediante de stand-up y Ann, una cantante de ópera. Ambos radican en Los Ángeles y mientras están en la cima de sus carreras, deciden comenzar una relación que termina en matrimonio y el nacimiento de una niña llamada Annette.

Sin embargo, tras el nacimiento de Annette, las cosas cambian de manera radical para la pareja. Henry comienza a tener problemas con su audiencia mientras Ann (quien muere todas las noches en el escenario) comienza a ser más exitosa. Esta ruptura se ve reflejada en la relación con su hija, la cual hereda un don de sus padres que la convierte en una estrella internacional.

Annette podría ser un retrato sobre la fama y las consecuencias de la misma, incluso un análisis de los altibajos de la industria y la exposición. Pero en realidad, es la historia de una relación poco probable en la que la envidia y el egoísmo superan el amor entre dos personas, incluso el amor paternal.

Titane

Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en una película donde los protagonistas sean los automóviles y las cicatrices, es David Cronenverg con su clásico titulado Crash. Pero en el nuevo milenio y en 2021, lleva otro título: Titane de la directora Julia Ducournau.

Titane se estrenó en competencia en la edición de este año del Festival de Cannes, donde se llevó la Palma de Oro. Eso hizo que Julia se convirtiera en la segunda mujer en llevarse el máximo galardón del festival. ACÁ la nota. Y ahora, su estreno en México llega cortesía del FICM.

Aquí conocemos a Alexia, una joven asesina que decide robar una identidad para poder escapar de la policía, la cual está cada vez más cerca de descubrirla. Alexia, sin pensarlo, toma la identidad de Adrien Legrand, un niño que desapareció muchos años antes. Por lo que la protagonosta se corta el cabello, se aplasta los senos y se rompe la nariz para poder lograr una imagen similar a la del niño perdido.

Titane es un relato erótico lleno de destellos de violencia que se mezclan con comedia frente a una protagonista que siente una fascinación u obsesión por los motores, quizá resultado de un accidente que sufre de niña y que la llevó a una operación para ponerle una placa de titanio en la cabeza. De ahí el título… y de ahí las emocionantes similitudes a Cronenberg.

The Card Counter

The Card Counter marca el regreso de Paul Schrader como guionista y director después de su aclamada (pero injustamente ignorada) First Reformed protagonizada por Ethan Hawke. Este 2021, Schrader vuelve de la mano de Oscar Isaac, uno de los actores más solicitados en los últimos años y que nos entrega uno de sus personajes más complejos.

Y esto último no sólo va para Isaac, sino el mismo Schrader. Ahora bien. Si han visto algo del guionista, saben que no son palabras menores. The Card Counter entró a la competencia de Venecia y se estrena en México gracias al FICM para presentarnos a William Tell, un soldado que se convierte en jugador, o mejor dicho, en contador de cartas “profesional”.

Tell aprendió a contar cartas durante su estancia en prisión, y desde su salida, se ha dedicado a moverse entre casinos para contar, apostar y ganar. Todo esto sin llamar la atención de las autoridades y guardando un perfil demasiado bajo que no sólo atiende a las necesidades de su labor, sino de su persona. Tell es un sujeto extremadamente solitario.

The Power of the Dog

Jane Campion es la primera mujer en llevarse la Palma de Oro en el Festival de Cannes gracias a The Piano con Holly Hunter. Campion es una de las cineastas más aclamadas, y este 2021, después de más de 10 años de ausencia, es que está de regreso con la adaptación de la novela homónima de Thomas Savage: The Power of the Dog.

Esta cinta reúne a un elenco bastante interesante comandado por Benedict Cumberbatch junto a Jesse Plemmons y Kirsten Dunst, quienes son pareja en esta ficción así como en la vida real. Sólo que en The Power of the Dog interpretan a un matrimonio conformado por George Burbank y Rose, quienes tienen un hijo llamado Peter que luce afeminado.

La trama comienza cuando George llega a la casa de su hermano Phil ubicada en Montana (la cinta está ambientada en la década de los 20. George es un hombre tranquilo mientras Phil percibe en esa tranquilidad (a veces pasividad) como poca hombría, por lo que no duda ni un momento en burlarse constantemente de su hermano.

Las cosas se complican cuando conoce a Peter. Cumberbatch se ha llevado los aplausos por su interpretación de un poco convencial vaquero que revela la masculinidad tóxica, pero de una manera poco común. El genial Jonny Greenwood trabajó en el score de esta cinta.

The Lost Daughter

No es algo nuevo que una actriz o actor se pasen al otro lado de las cámaras para convertirse en realizadores icónicos. Y ahora, entre las más recientes, está la espectacular Maggie Gyllenhall, quien debuta como directora y guionista con The Lost Daughter, una cinta que también compitió en Venecia y le dio un premio por su trabajo en el guion.

The Lost Daughter es una adaptación de la novela My Brilliant Friend de Elena Ferrante. La cinta está protagonizada por Olivia Colman como Leda, una académica que se encuentra en Grecia de vacaciones. Aquí conoce a una familia americana llevada por una mujer embarazada con la que se pone a platicar de la experiencia materna.

A partir de aquí, somos testigos de algunos recuerdos de la juventud de Leda, interpretada estas veces por Jessie Buckley. Al mismo tiempo, también vamos reconociendo la dinámica que se crea entre Leda y Nina, cuñada de Callie que parece percibir en nuestra protagonista a una mujer que no dice del todo lo que está pensando. ¿Pero tendría que hacerlo?

La actuación de Colman ha sido elogiada al grado de que se ha convertido en la favorita, una vez más, para la temporada de premios con fuertes posibilidades para Dakota Johnson (Nina) y la misma Gyllenhall en uno de los debuts más emocionantes de este 2021 y de la industria en general.