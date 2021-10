12 películas internacionales imperdibles del Festival de Cine de Morelia 2021

La industria cinematográfica en México se viste de gala nuevamente más para recibir una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. La entrega número 19 del evento está más que lista para comenzar actividades el 27 de octubre y cerrar el 1 de noviembre en una versión que al igual que en 2020, será híbrida (es decir, tanto presencial como en línea).

Pues bien, la mesa está puesta y como es costumbre, tenemos en la mira una Selección Oficial de primer nivel que luce prometedora (POR ACÁ la pueden consultar)… pero eso no es todo lo que se viene. Para complementar su agenda, el FICM también tendrá un espacio de proyección para estrenos internacionales que no se pueden perder.

A continuación, les presentamos algunas de las cintas internacionales imperdibles del festival.

The French Dispatch

Director: Wes Anderson

Una de las películas más esperadas por los cinéfilos del mundo, por mucho. The French Dispatch es la nueva entrega de Wes Anderson y fiel a su costumbre, el director conformó uno de elenco de primer nivel con actores y actrices de gran trayectoria como Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Elisabeth Moss, Edward Norton… vaya, la lista es más larga y deslumbrante de lo que uno se imagina.

Hasta este momento, la cinta que recibió su estreno en el Festival de Cine de Cannes en este 2021 y estuvo nominada a la Palma de Oro. Otro buen reconocimiento que nos habla de lo importante que resulta esta película es su nominación al Premio del Público de la Ciudad de Donostiarra, en el Festival de Cine de San Sebastián, en España.

Esta es la historia de un periódico estadounidense que se encuentra en una ciudad ficticia en Francia del siglo XX. El lugar está por cerrar no sin antes publicar un último número, donde relatarán grandes sucesos de la época y evidentemente, veremos el impacto que estos tienen en los protagonistas. La película ha sido descrita como una “carta de amor al periodismo”... así que ya queremos verla.

Happening

Directora: Audrey Diwan

Otra de las cintas que viene con una gran estela de expectativa detrás, es Happening de Audrey Diwan. Y de hecho, esta cinta ha logrado cautivar a la crítica al grado de que se llevó el León de Oro en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia (POR ACÁ les decimos todo sobre ese épico momento).

Estrenada originalmente bajo el título de L’événement, la película nos muestra la vida de una joven llamada Anne que es una estudiante brillante con un futuro promisorio. Sin embargo, queda embarazada y a partir de ello, todo se complicará. Su vida social se desvanece, las pruebas escolares finales se acercan y ella se decide a tener un aborto con todo el dolor, los estigmas sociales y el riesgo de ir a la cárcel que eso conlleva.

Bergman Island

Directora: Mia Hansen-Løve

En el circuito festivalero del cine a nivel mundial, Bergman Island de Mia Hansen-Løve ha sido una de las grandes favoritas de los críticos y los afortunados que ya la han podido ver. La cinta ya circuló por Cannes (donde estuvo nominada a la Palma de oro), el Festival de Busan y en Toronto, este último en el pasado mes de septiembre.

La genial cinta de Hansen-Løve, además, tiene una aprobación del 82% en Rotten Tomatoes con cerca de 40 críticas profesionales, lo que habla muy bien de su historia, dirección y otros aspectos. ¿Y de qué va? La trama gira alrededor de una pareja de cineastas que han decidido pasar el tiempo en la isla sueca de Fårö, lugar conocido como uno de los ‘templos sagrados’ donde el legendario Ingman Bergman escribía sus trabajos.

A medida que pasa la historia, ellos comienzan a desarrollar cada uno sus respectivos guiones para los trabajos cinematográficos en los que se encuentran involucrados, pero todo el asunto se comenzará a desdibujar -para bien o para mal- cuando la barrera entre la realidad y la ficción se desmorone y los alcance.

The Card Counter

Director: Paul Schrader

Otro título que nos tiene bastante emocionados tanto por su reparto como por el staff de producción que hay detrás. The Card Counter (o El contador de cartas en su traducción al español) tiene en Paul Schrader a uno de los guionistas más geniales de todos los tiempos, con créditos que lo avalan como escritor en películas como Taxi Driver o Raging Bull de Martin Scorsese,o como cineasta en la aclamada First Reformed.

Pues bien, Paul regresa en este 2021 con esta cinta que llega al Festival Internacional de Cine de Morelia, lista para mostrarnos nuevamente su capacidad para contar historias. En The Card Counter, veremos un drama criminal protagonizado por Oscar Isaac como el exmilitar William Tell, un jugador de póker que parece despreocupado por la vida pero que pronto verá una oportunidad de redimirse cuando un joven lo busca para que le ayude a ejecutar un vengativo plan.

È stata la mano di Dio

Director: Paolo Sorrentino

È stata la mano di Dio (La mano de Dios) es desde este momento una de las mejores películas que se han estrenado en 2021 y quien no esté de acuerdo, puede decir que al menos es una de las mejores. Como sea, no creemos que el largometraje de Paolo Sorrentino se haya llevado de gratis el León de Plata del Gran Premio del Jurado en la pasada edición de Venecia, donde además estuvo nominada a Mejor Película.

Y de hecho, esta cinta resulta tan conmovedora porque se trata de un relato casi biográfico donde Sorrentino nos da un vistazo de la vida del joven Fabietto Schisa y todas las tragedias, alegrías y vivencias que él pasa en su natal Nápoles. Aquí, hay una carta de amor inmenso sobre el cine, el fútbol, la familia y el sentimiento de pérdida

Está de más decir que el joven actor protagonista, Filippo Scotti, es una de las grandes revelaciones del año. No se la pierdan en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

King Richard

Director: Reinaldo Marcus Green

Si se trata de ver a Will Smith en pantalla, podemos esperar una actuación sentida y espectacular de una vez por todas. El icónico actor se vuelve a enfundar en el terreno del drama con King Richard, un vistazo biográfico donde interpretará al padre de Venus y Serena Williams y en el que veremos el arduo pero escabroso camino que atravesó como entrenador de dos de las atletas más grandes de todos los tiempos.

Por el momento, la cinta tiene un 93 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes con un total de 13 críticas especializadas. Para quien no la ha visto, entonces puede esperar una de esas cintas geniales que Smith sabe entregar si de drama se trata.

Land

Directora: Robin Wright

Todos alguna vez nos hemos sentido tan abrumados por la vida que nos gustaría alejarnos de todo: la gente, la ciudad, las trivialidades que a veces hacen los días insoportables. Sin embargo, la misma vida es tan impredecible que no sabemos si lo que nos depara es una experiencia tan intensa que nos hará replantear las cosas.

Un poquito de eso es lo que vemos en Land (o En un lugar salvaje), película dirigida u protagonizada por Robin Wright con la participación estelar de Demián Bichir. Así que está también la tenemos como una de las imperdibles del FICM, ahí para que le echen un ojito. Chequen el tráiler para que vean lo que se viene.

Last Night In Soho

Director: Edgar Wright

Siguiendo la senda de The French Dispatch, por ahí también podemos decir que Last Night In Soho es una de las cintas más esperadas del año por mucho. Y no es para menos dado los recientes adelantos que se han liberado y la interesante premisa que nos ofrece.

Con una pizca de ficción y algunas pinceladas de thriller, Edgar Wright nos muestra la historia de Eloise, una joven que luego de una serie de sucesos supernaturales, se transporta a la región del Soho en Londres donde toma posesión del cuerpo de su cantante favorita de la época de los 60, Sandie (Anya Taylor-Joy). Ahí, ella verá que la vida en realidad era más tortuosa y no tan glamurosa como pensaba.

The Lost Daughter

Directora: Maggie Gyllenhaal

Sabemos que Maggie Gyllenhaal es una actriz de primer nivel, pero como directora y escritora no lo hace nada mal. De hecho, se desempeña de manera espectacular en estos ámbitos y su debut The Lost Daughter nos da cuenta de ello. La cinta incluso le valió un reconocimiento a Mejor Guión en la edición reciente de Venecia.

¿Y de qué trata? Aquí, la magnifica Olivia Colman interpreta a Leda, una profesora de universidad que se comienza a obsesionar con una joven mujer llamada Nina y con la hija de esta. Pronto, la protagonista será asediada y atormentada por los recuerdos de su propia maternidad. Un drama intenso que parece encaminarse a más premiaciones importantes.

The Power of the Dog

Directora: Jane Campion

Esta es una de las cintas llamadas a ser consideradas de las mejores del 2021 por muchas razones. La dirección de Jane Campion ha sido reconocida con el León de Plata en Venecia a Mejor Director y en el Festival de San Sebastián, se llevó el premio a la Mejor Película.

El drama de Campion, además, incluye a un reparto de primer nivel con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons al frente. Acá verán un conflicto familiar cuando un ranchero poderoso, temido y reconocido, decide hacerle la vida imposible a su hermano, a su nueva esposa y al hijo de esta… pero lo que comienza como un fricción familiar intensa, pronto abrirá el camino a la posibilidad de un romance complicado.

Sundown

Director: Michel Franco

Tras el estreno de Nuevo Orden, Michel Franco vuelve al panorama internacional con un drama interesante titulado Sundown que ha tenido un desempeño reconocido en los festivales de cine en todo el mundo. Ahora, le toca hacer lo propio en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Con Tim Roth como su protagonista, el cineasta mexicano nos muestra la historia de una familia británica que está vacacionando en Acapulco justo cuando reciben una terrible noticia: un importante miembro del clan murió. Justo cuando deciden que deben regresar a su país para atender algunos asuntos importantes relacionados con el fallecimiento, el personaje principal se las ingenia para escapar y no regresar a Inglaterra, dejando a su familia a expensas de la complicada situación que se les viene encima.

¿Por qué lo hizo? Les toca a ustedes averiguarlo.

Titane

Directora: Julia Ducournau

Julia Ducournau hizo historia al llevarse la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes al convertirse en la segunda mujer que se lleva el máximo galardón del certamen (luego de que lo hiciera Jane Campion en 28 años antes). Y esto lo logró con la intensa y sorpresiva Titane.

Un joven que desapareció hace 10 años, inesperadamente da señales de vida en un aeropuerto, mostrando signos de maltrato y violencia. Pronto, su padre Vincent aparece para llevarle a casa con la idea de que el tortuoso lapso de tiempo sin convivir juntos a terminado… sin embargo, cuando llegan a su vecindario y con el regreso de joven, se comienzan a desencadenar una serie de asesinatos impactantes en la zona. Aquí un adelanto de esta imperdible.