¿Nuevos trajes? Funko Pop presenta sus nuevas figuras de ‘Spider-Man: No Way Home’

Todavía falta un rato para que podamos ver Spider-Man: No Way Home y por ahí, ya hay uno que otro detalle para emocionar a los fans. Primero, se dio a conocer el nombre oficial de la tercera entrega de la nueva franquicia y hace unos meses, para poner a todos de cabeza, Alfred Molina reveló que volverá a aparecer como Otto Octavius/Dr. Octopus en esta cinta.

Como sea, el asunto es que ya no podemos esperar más para ver al buen Spidey de regreso y ahora, podríamos estar en presencia de un spoiler más, esta vez de la mano de Funko Pop. La compañía reveló este viernes que lanzará unas figuras conmemorativas del personaje con motivo del lanzamiento cinematográfico venidero. Pero lo curioso es que una de ellas, incluye un traje nuevo que ya nos hace preguntarnos si habrá nuevos disfraces del personaje en la película.

¡De lujo! Funko Pop presenta sus figuras de ‘Spider-Man: No Way Home’

Todavía falta medio año para que se estrene finalmente Spider-Man: No Way Home. Vaya, ni siquiera hemos visto un primer tráiler de la cinta, pero los ánimos crecen rumbo al estreno en diciembre próximo. De hecho, aunque faltan unos meses, la merch ya anda circulando con todo y es más; por ahí hasta nos estarían dando un pequeño pero importante adelanto de la trama.

Como les comentamos hace rato, Funko Pop se rifó como siempre y recién acaba de presentar unas figuras especiales de dicha película de Marvel Studios. Para la ocasión, se revelaron dos versiones diferentes del juguete: la primera es una figura con el traje que se presentó en Spider-Man: Far From Home con lo telarañas en los costados del cuerpo.

Peeero lo que esta haciendo bastante ruido son las otras demás figuras reveladas. Una de ellas incluye detalles referentes a Dr. Strange y la otra está prácticamente elaborada en color negro por completo, asemejándose bastante al atuendo de Black Panther. ¿Será estos muñecos un spoiler de lo que podríamos ver en No Way Home?

Es muy pronto para decirlo, pero no suena realmente tan descabellado tomando en cuenta que Marvel Studios podría aprovechar el momento para mostrarnos cómo abordaría la secuela de Black Panther. Además, en esta colección de Funko Pop basada en Spider-Man: No Way Home, también viene incluida una figura de Dr. Strange, lo que indica que -en una de esas- podremos ver al Hechicero Supremo haciendo un cameo (aquí huele a posible SpiderVerse, eh).

La colección recién anunciada se completa con los Funkos de los personajes de Zendaya y Jacob Batalon. POR ACÁ puedes checar los precios, la fecha de lanzamiento de cada figura (cada una se lanzará en diferentes fechas de septiembre a noviembre) y si te animas, ya los puedes pre ordenar. A continuación, más imágenes.