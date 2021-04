¿No odian cuando los creadores juegan con nuestros sentimientos en los multiversos del cine y la televisión? Nosotros sí, y la sufrimos más que cuando el/la ex viene con lágrimas de tentación a hablarnos sobre una nueva oportunidad… Pero antes de proyectarnos, les tenemos una muy buena noticia que les va a sacra lágrimas pero de felicidad.

Resulta que el spider verse no sólo existe en el fascinante mundo de la animación, pues tendrá lugar en la próxima entrega de Spider-Man con el protagónico de Tom Holland. Así como lo escuchan. La siguiente película titulada Spider-Man: No Way Home, con fecha de salida programada para diciembre de 2021, se harán nuestros sueños realidad y volverá un personaje que ya conocimos hace casi 20 años…

¡Doc Ock está de vuelta!

Desde luego nos referimos a Doctor Octopus. Como recordarán, en 2004 Sam Raimi estrenó Spider–Man 2 donde conocimos a Otto Octavius, quien después de perder a su esposa durante un experimento científico, adopta la identidad de Doctor Octopus para convertirse en el villano de Peter Parker, quien fuera su discípulo y admirador.

Doc Ock fue interpretado por Alfred Molina, y fue el mismo actor quien confirmó en una entrevista con Variety, que estaría de vuelta con este mismo personaje para la tercera entrega de Sony bajo el título de No Way Home con Tom Holland y Zendaya en el protagónico.

“Mientras estábamos filmando, nos dieron la orden de no hablar de eso porque se supone que sería un gran secreto“, dijo en la entrevista. “Pero sabes, está todo en internet. De hecho, siempre me he descrito como la peor persona para guardar un secreto en Hollywood“. Confirmamos la noticia de que Molina estará de vuelta como Doctor Octopus, pero hemos de decir que la peor persona para los spoilers es el mismo Tom Holland.

Mientras procesan la noticia, les dejamos esta maravillosa escena de Spider-Man 2 con el Doc Ock vuelto loco:

¿Estamos 100 por ciento seguros de Doc Ock?

Ni Sony Pictures o Marvel Studios han confirmado la noticia del regreso de Doc Ock en manos de Alfred Molina, pero no es necesario. El actor incluso habló de su experiencia en la filmación y hasta dijo que no tiene la misma habilidad que hace 17 años para manejar los tentáculos…

Esta noticia se suma a los rumores que Zendaya comenzó hace unos meses durante una conversación. ¿Será entonces que el regreso de Alfred Molina también signifique que Jamie Foxx vuelva como Electro, el villano de The Amazing Spider-Man 2?