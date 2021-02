Gina Carano señala a Disney por acoso e intimidación tras su despido de ‘The Mandalorian’

La guerra de declaraciones entre Gina Carano y Disney no ha terminado del todo. Como recordarán, la actriz fue despedida de The Mandalorian hace unos cuantos días, lo que ha desatado algunos comentarios entre portavoces de la casa productora y la ex miembro del elenco de dicha serie.

Ahora, en una reciente entrevista, Carano volvió a arremeter contra el estudio. En esta ocasión, los señalamientos son por supuesta intimidación. Sin embargo, eso no fue lo único que ella reveló porque incluso dijo que más personas han sido acosadas de la misma manera. Sí, se puso intenso el asunto.

La problemática con Gina Carano

Con dos temporadas en la espalda, The Mandalorian se ha convertido en una de las series más aclamadas de los últimos años. Por eso es que el despido de Gina Carano, quien interpretaba a Cara Dune, ha hecho tanto ruido a lo largo de este mes de febrero.

La actriz despotricó en su cuenta de Instagram haciendo un comentario bastante duro sobre las diferencias políticas en Estados Unidos. En términos generales, Carano comparó el ‘odio hacia la gente por sus ideales políticos’ (siendo ella partidaria republicana/conservdora) con el Holocausto perpetrado por los nazis. Inmediatamente, el público pidió que Disney y su subsidiaria Lucasfilms tomaran cartas en el asunto, haciendo tendencia el hashtag #FireGinaCarano.

Disney no se quedó con los brazos cruzados y despidió a la actriz, señalando que sus comentarios en redes sociales habían sido ‘aborrecibles’. Y así, comenzó el intercambio de declaraciones entre ambas partes en diferentes medios.

También puedes leer: HASBRO NO PRODUCIRÁ MÁS FIGURAS DE CARA DUNE TRAS LO SUCEDIDO CON GINA CARANO

La actriz señala a Disney por intimidación

Desde que fue despedida, Gina Carano ha salido en diversos espacios dando a conocer sus próximos proyectos y lanzando una que otra pedrada a Disney y Lucasfilms. La más reciente tuvo lugar en una entrevista -la primera frente a cámaras desde que fue apartada de The Mandalorian– que la actriz ofreció en el programa de Ben Shapiro en el medio The Daily Wire.

“He pasado por mucho, y he visto mucho ahora, claramente, del acoso que ha estado ocurriendo. Y lo vi antes”, dijo Carano a Shapiro en la charla que fue emitida el pasado domingo 21 de febrero. “No soy la única que ha sido intimidada por esta empresa, y lo sé muy profundamente… Podría compartir una historia que cambiaría las cosas en los medios, pero no puedo porque vendería a un amigo. Todos tienen miedo de perder su trabajo”, agregó.

Ver en YouTube

Junto a esas declaraciones, Gina también comentó al conductor que en Disney hay algún tipo de ‘cacería’ dependiendo de las inclinaciones políticas de actores, miembros de las producciones o empleados en general. “… He visto que esto le pasa a mucha gente. He visto la expresión de sus rostros. He visto el acoso que ejercen…“, detalló en declaraciones recogidas por Deadline.

Esta entrevista con Ben Shapiro llega después de que Gina Carano firmara un contrato con el conglomerado de medios conservador The Daily Wire para un proyecto cinematográfico que ella dirigirá y protagonizará en el futuro. Cabe destacar que esta institución pertenece al propio Shapiro. Y pues así, las cosas cada vez se ponen más intensas entre la actriz y la casa de Mickey Mouse.