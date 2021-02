Hasbro no producirá más figuras de Cara Dune tras lo sucedido con Gina Carano

El 2021 arrancó con todo, y para ser honestos, no imaginábamos que iniciaríamos este año con noticias intensas. Por supuesto que el mundo del espectáculo no se salva de esto, pues hace algunos días nos enteramos de un escándalo marca ACME ya que Lucasfilm, la empresa detrás de todos los proyectos relacionados con Star Wars, decidió cortar toda clase de relación con una de las estrellas de The Mandalorian, Gina Carano.

Esto comenzó el pasado 10 de febrero, cuando la compañía anunció que habían tomado esta medida después de que la actriz que interpretaba a Cara Dune en la serie de Disney+ se aventara una serie de publicaciones que consideraron ofensivas y antisemitas (POR ACÁ les contamos todo). Más allá de un castigo o exigir una disculpa pública, la compañía de la casa de Mickey Mouse reveló que despidió a Gina de la producción protagonizada por Pedro Pascal.

No habrá más figuras de Cara Dune… por ahora

Desde entonces, Gina Carano no se quedó con los brazos cruzados. Además de mantenerse firme en todo lo que dijo, también anunció que por ahí estaba trabajando en un nuevo proyecto como cuando le dices a tu ex que ya andas saliendo con alguien más . Pero al parecer, Lucasfilm quiere ‘borrar’ de todos lados a la exluchadora de MMA, al menos de los juguetes que tienen que ver con la guerrera que acompañó durante las dos temporadas a Mando y Grogu.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Hasbro (la empresa que fabrica merch de The Mandalorian) publicó un comunicado donde mencionaba que no producirán más figuras del personaje de Gina. Además, mencionaron que después de todas sus declaraciones y las decisiones de Disney, la compañía se vio en la necesidad de dejar de lado los productos relacionados con Cara Dune hasta nuevo aviso.

“La figura de Star Wars Black Cara Dune se lanzó en 2020 y se agotó poco después de recibir el inventario. Planeamos otra línea de producción y estábamos aceptando pedidos anticipados de estos juguetes. Debido a los recientes acontecimientos, Hasbro ya no fue aprobado para producir más de esta figura”, dijo la juguetera.

Hasta el momento, no se sabe qué pasará con Cara Dune en The Mandalorian, si explicarán que murió en batalla, cumpliendo una misión o simplemente harán como que no existió. Sin embargo, parece que con este acto de no fabricar más juguetes de Gina Carano en la serie, la casa de Mickey Mouse podría intentar que los fanáticos de Star Wars se olviden de que alguna vez el personaje fue uno de los más importantes de esta historia.