¿Y ahora? Los Golden Globes 2022 no tendrían presentadores especiales en la ceremonia

Si algo nos puso contentos durante el año pasado fue el regreso a la normalidad de muchos eventos que extrañábamos y mucho. Hablando específicamente de la industria cinematográfica, ya queríamos ver de vuelta a las ceremonias de premiación que reúnen a las personalidades más importantes de Hollywood. Y sin duda, unos de los primeros en aventarse a organizar un show de esta magnitud fueron los Golden Globes.

El pasado 28 de febrero de 2021 y ante cierta incertidumbre –porque las cosas con el coronavirus no estaban completamente calmadas–, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) volvió con este eventazo en el que premiaron a lo mejor del cine y la televisión; aunque eso sí, no se salvaron de la polémica porque para muchos, esta organización no busca fomentar la inclusión dentro de la industria.

Los Golden Globes 2022 no contarán con presentadores especiales

Sin embargo, a pesar de todo, para este 2022 los Golden Globes tenían el plan de que las cosas fueran más similares a como las conocíamos antes. Pero no contaban con que el COVID-19 una vez más no les permitiría regresar a la normalidad cof cof, variante ómicron , a tal nivel que tomaron la decisión de no contar con invitados especiales como presentadores dentro de la ceremonia, una movida completamente inédita en la historia de la premiación.

De acuerdo con Variety, quienes obtuvieron una copia de un correo electrónico del encargado de la reserva de talentos del evento que a su vez, envió a varias agencias de publicidad para preguntar si sus clientes participarían en el espectáculo. Sin embargo, según las fuentes, ninguna celebridad ha aceptado participar aunque eso sí, han dejado muy claro que el evento se llevará a cabo a pesar de que la situación está complicada.

“Los Golden Globes seguirán adelante con un pequeño evento el 9 de enero que no sólo premiará las mejores actuaciones en televisión y cine para 2021, sino también el reconocimiento de la importancia de apoyar a los creativos diversos en toda la industria. El evento de este año celebrará y honrará una variedad de programas diversos, basados en la comunidad, que empoderan a los cineastas y periodistas inclusivos para perseguir sus pasiones narrativas. La HFPA ha apoyado financieramente a importantes organizaciones desatendidas durante décadas y seguirá invirtiendo en los futuros líderes de nuestra industria”, dice el supuesto mail.

El futuro de la ceremonia es incierto

Por ahora no se sabe cómo es que se revelarán los ganadores o dónde tendrán lugar los Golden Globes. Pero de acuerdo con la misma fuente, el evento contará con un número limitado de invitados y con estrictos protocolos de COVID, que incluyen no sólo una prueba de vacunación completa, sino también una vacuna de refuerzo y una prueba de PCR negativa. Solo queda esperar a que la HFPA confirme toda esta información.

Otro gran problema es que la NBC canceló la retransmisión anual este año después de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fuera criticada por la falta de diversidad entre sus miembros y por sus prácticas comerciales poco éticas. Hasta el momento no han revelado qué pasará con la ceremonia pero seguramente, esta semana tendremos más noticias sobre el evento que hay que recordar, está planeado para llevarse a cabo el 9 de enero.