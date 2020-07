Grey's Anatomy prepara historias del coronavirus para su temporada 17

Era cuestión de tiempo. Nada ni nadie podía parar a la industria del entretenimiento de querer sacar provecho de la situación en curso. La pregunta nunca fue si esto iba a pasar. Las preguntas siempre fueron cuándo y quién. Hoy tenemos las respuestas con nosotros. Grey’s Anatomy levantó la mano para llevar la pandemia a la televisión y lo hará en su temporada número 17, reporta Entertainment Weekly.

Esta noticia la sabemos por la declaraciones de Krista Vernoff, la productora ejecutiva del drama médico de larga duración. Fue hoy que reveló que la temporada 17 de Grey’s Anatomy incluirá una historia de coronavirus.

Hay demasiadas historias por compartir

“Seguramente abordaremos esta pandemia”, dijo durante el panel Quaranstreaming: Comfort TV That Keep Us Going. “No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas”. En congruencia con el tema de Grey’s Anatomy, al final tiene sentido que lo aborden y hagan a sus espectadores entender un poco más de cómo es un hospital y cómo viven los médicos dentro de la pandemia.

Vernoff también dijo que los médicos de la vida real se reúnen con los escritores cada año, pero compartió que las conversaciones de este año han sido bastante diferentes. Tomando en cuenta todo lo que ha pasado, ya nos queremos imaginar las historias que hay por compartir.

“Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historias y, por lo general, cuentan sus historias más divertidas o más locas. Este año, se ha sentido más como una terapia”, dijo. “Los médicos entran y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y hablan de eso como guerra, una guerra para la que no fueron entrenados”.

“Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen, es que él realmente está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo están”, agregó Vernoff sobre el personaje veterano de Grey’s Anatomy, Owen Hunt.

Las historias “realmente dolorosas” de los médicos de la vida real hicieron que Vernoff sintiera que Grey’s Anatomy “tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de esas historias”. De esta manera crear compasión, empatía y mucho agradecimiento.

A pesar de la gravedad que seguramente vendrá con las historias de COVID-19, Vernoff dijo: “Nuestras conversaciones han sido constantemente sobre cómo mantenemos vivo el humor y el romance mientras contamos estas historias realmente dolorosas”. Ahora sólo esperemos que para cuando se estrene esta temporada de Grey’s Anatomy estemos hablando de anécdotas y no de historia en curso.