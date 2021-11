Hayao Miyazaki dirigirá una última película en Studio Ghibli de su libro favorito

Walt Disney es considerado la figura más grande de la animación por el impacto que tuvieron sus clásicas películas que dirigen la escuela de animación en Occidente. Pero es aún más grande (disculpará quien no coincida) Hayao Miyazaki en términos que no sólo apuntan a las técnicas artesanales para hacer películas animadas, sino el tratamiento de sus historias y personajes: lo más complejo de la experiencia humana.

Cada película de Studio Ghibli desde 1984 (obvio contamos Nausicaä), ha sido un éxito dentro y fuera de Japón al mostrar historias que si bien apelan al entretenimiento, son mucho más profundas, simbólicas y representativas. Ojo, no estamos minimizando las lecciones aprendidas con Disney; pero Ghibli en manos de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, cambiaron la forma en la que se anima y las historias que se cuentan con este recurso.

El mismo Suzuki ha dicho que la diferencia entre la animación japonesa y americana es que esta última siempre necesita ponerle un cierre. Es decir, siempre se necesita saber cómo termina algo… pero para ellos no es necesario. Por eso nos emociona tanto que le maestro Miyazaki, el máximo genio detrás del estudio y responsable de cintas como Princess Mononoke, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, haya tomado la decisión de volver.

Miyazaki y Studio Ghibli están de regreso

Miyazaki no suele hablar con la prensa a menos que sea muy necesario, y con eso nos referimos a que incluso, rara vez, promocionaba una de sus películas. Pero esta vez decidió sentarse una hora con un reportero del New York Times, quien justo publicó una extensa entrevisa con el realizador para revelar que este ha salido de su retiro para escribir y dirigir una película.

Es una de las mejores noticias que no sólo un fan de Studio Ghibli o el mismo Miyazaki podría recibir, sino el mundo de la animación que si bien se ha hecho más diverso, sigue enfocado en un mismo tono. Les juramos que no es queja, pero a nosotros nos emociona mucho que el maestro esté de regreso.

El libro favorito de Miyazaki

Un año después de su retiro, hace cuatro, Miyazaki se acercó a Suzuki para decirle que quería hacer otra película. En realidad, se sabe muy poco, pero la historia estará basada en una novela de Genzaburo Yoshino publicada en 1937. El productor reveló que será un relato de “fantasía a gran escala”.

La historia sigue a un niño de 15 años de Tokio que acaba de perder a su padre y es muy pequeño para su edad. De repente, el protagonoista toma conciencia sobre sí mismo y la existencia de un ser que atestigua su vida y que probablemente sea él mismo. El verse a sí mismo va escalando de nivel hasta que se siente acelerado.

El reportero se aventuró a preguntar cuál sería el título de la película. “El título de su próxima película es ‘How Do You Live?’. ¿Nos podría responder eso?“. Ese es el título de la traducción al inglés, la cual apenas salió en noviembre de 2021 gracias a Bruno Navasky con unas palabras del gran Neil Gaiman. Finalmente, es el libro favorito de Miyazaki desde que era niño. Pero Miyazaki no responde con un sí o con un no. “Estoy haciendo esta película porque no tengo la respuesta“.