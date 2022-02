¿Hay prioridades? Hombre supuestamente prefiere ir al estreno de ‘The Batman’ que ver el nacimiento de su bebé

Para nadie es un secreto que los fans de las películas de superhéroes son unos clavados y apasionados. Y no solo hablamos de que se sepan en qué cómics están basadas las cintas o los nombres de todos los personajes, lo decimos porque hacen cualquier cosa que esté en sus manos para ser de los primeros en ver estas producciones en cines cof cof, Spider_Man: No Way Home . Y al parecer, el mismo furor llegará con el estreno de The Batman.

A pesar de todas las críticas que surgieron en el internet de las cosas cuando nos enteramos que Robert Pattinson interpretaría a Bruce Wayne, y luego de ver los tráilers y pósteres oficiales, tenemos las expectativas muy altas con esta nueva historia del héroe de Gotham. Tanto así que hay algunos que están dispuestos a dejar todo de lado y hasta perderse de momentos importantes con tal de estar en primera fila el día que llegue a las salas del mundo.

Un hombre está dispuesto a perderse el nacimiento de su bebé para ver ‘The Batman’

Recientemente se hizo viral de un hombre que dejó a muchos con el ojo cuadrado. A través de Reddit, una mujer contó que su esposo es un gran admirador del personaje de DC y anda insistente en que irá al estreno de The Batman. Sin embargo, hay un pequeñísimo detalle a considerar en todo este caso: la pareja está esperando un bebé y el padre prefiere irse a la primera función de la película que ver el nacimiento de su bendición.

Así como lo leyeron. Resulta que los doctores le dijeron a los futuros papás que su pequeño llegará a este mundo el mismo día que se estrena la cinta protagonizada por Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis. A pesar de que las fechas que dan los médicos no siempre son exactas, la mujer menciona que ha sido bastante regular con sus periodos y considera que es muy probable que esto sea realidad.

El futuro padre no quiere que le spoiléen la película

Pero más allá de que el hombre es un fan from hell del héroe de Gótica, ha dicho que prefiere lanzarse a ver The Batman que estar presente en el nacimiento del bebé porque no quiere que nadie le spoilée lo que pasa en la película. Por supuesto que la próxima mamá no está de acuerdo con la decisión de su esposo, pues a pesar de que entiende que es un seguidor del personaje, siente que está menospreciando a su familia.

“Dice que es importante ver la película el primer día por los spoilers y que, aunque yo termine teniendo al bebé ese día mientras él está viendo la película, en el peor de los casos llegaría unas horas tarde y no es gran cosa “, dijo la mujer. Por supuesto que muchas personas comentaron al respecto y luego de leer el caso, obviamente le dieron la razón a la madre del bebé. Esta historia nos recuerda que hay quienes no tienen muy claras sus prioridades, ¿no creen?