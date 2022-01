A ver qué tal: ‘The Batman’ con Robert Pattinson ya tiene clasificación oficial

Cada vez nos acercamos más -si no pasa nada raro con el calendario de lanzamientos de Hollywood- al estreno de The Batman con Robert Pattinson en el protagónico. Y es justo decirlo: tras ver los adelantos que han salido, la cinta luce prometedora, llena de acción, momentos intensos y toda la cosa… ¿o no?

Bueno, aunque es muy pronto para asegurar si habrá instantes sumamente frenéticos de violencia y más, ya podemos hacernos una idea de hacia dónde va todo esto. La película dirigida por Matt Reeves tiene oficialmente clasificación de edades, con registro PG-13 confirmado.

‘The Batman’ tiene clasificación PG-13

¿Se acuerdan cuando salió el primer avance de The Batman en la DC Fandome del 2020? En ese tráiler, vimos una escena bien intensa donde el vigilante de Gotham le da tremenda golpiza a un hombre con la cara pintada y al final, remata con la frase “i’m vengeance”. Desde ese momento, la expectativa se elevó respecto a lo que potencialmente podríamos ver en pantalla.

Fue brutal, no se hagan. Ahora bien, ¿eso significa que habrá huesos rotos y escenas de violencia, digamos, explícita? De que habrá buenos trancazos, no lo duden… pero todo será dentro de lo que podemos considerar ‘accesible para todo el público’. Según lo que informa Variety, la película tendrá una clasificación de PG-13.

La clasificación se anunció por parte de la Motion Picture Association y de acuerdo a los lineamientos, la cinta mantiene “contenido fuerte, violento y perturbador, contenido de drogas, lenguaje fuerte y material sugerente”. Eso sí, de acuerdo con lo que mencionan fuentes cercanas a la película, The Batman obtuvo esa clasificación ya que no tiene lenguaje soez (es decir, exageradamente obsceno) o desnudez excesiva.

En cuanto a la acción, la cosa está en que las secuencias son principalmente de edificios derrumbándose, explosiones y autos destrozados, se detalla en la clasificación. Así que no esperen ver tiroteos frenéticos y explícitos o demasiado derramamiento de sangre.

De esta manera, los rumores de una posible clasificación R desaparecen por completo. Por ahí, se manejaba esa idea ya que supuestamente Warner Bros. estaba buscando diferenciar algunas de sus nuevas franquicias del mercado de superhéroes establecido por Marvel Studios, que es más family friendly en cuestión del público. Pero al parecer el rumbo está tomando, al menos para The Batman, que llegará a salas de cine el 4 de marzo. POR ACÁ les dejamos el tráiler lanzado más reciente.