Si eres uno de esos fanáticos del cine y de la música, seguramente tienes entre tus cintas favoritas a High Fidelity. Desde que se estrenó en 2000 nos mostraron una adaptación caasi fiel al libro del mismo nombre, que se centraba en un melómano treintañero que nada más no entendía lo que pasaba con las mujeres y a través de la música junto a la cultura pop intentaba analizar qué era lo que pasaba con sus relaciones fallidas.

John Cusack junto a actores increíbles como Jack Black, Catherine Zeta-Jones y muchos más hicieron de esta historia una verdadera película de culto y obligada para todos los amantes de la música. Desde hace algunos años, la plataforma Hulu estuvo planeando una serie inspirada en ambas tramas protagonizada por Zoë Kravitz pero la espera ha terminado, pues ya han liberado el primer teaser de la serie y la verdad es que se ve impresionante.

En apenas unos cuantos segundos podemos ver la verdadera esencia de High Fidelity en ella. Al principio nos muestran a Zoë interpretando el papel de Rob –el dueño de la tienda de discos–. Mientras vemos todo el caos que hay en su vida amorosa y ella habla de su ex novio más reciente y de la música, en los estantes hay un par de cameos de algunos discos importantes para toda una nueva generación, como el Goblin de Tyler, The Creator y Be The Cowboy de Mitski.

Durante este primer vistazo se puede sentir como este remake se mantiene fiel a la aclamada novela de Nick Hornby de 1995 y a la querida adaptación cinematográfica de Stephen Frears. La serie constará de 10 episodios y el elenco además de Kravitz lo completan Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy y Kingsley Ben-Adir.

Todos los capítulos de la adaptación televisiva de High Fidelity estarán disponibles a partir de 14 de febrero de 2020 en Hulu. Para que se vayan animando, chequen a continuación el teaser oficial de la serie: