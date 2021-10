Espectacular: Estas son las imágenes oficiales de Dwayne Johnson como ‘Black Adam’

Después de mucha espera y expectativa, por fin llegó el DC FanDome 2021, el enorme evento virtual de la casa de cómics donde soltaron un montón de bombazos sobre películas, series, videojuegos y más proyectos de su universo. Pero sin duda, la parte que nos voló la cabeza fue la relacionada con todo lo que llegará el cine, porque nos dieron varios vistazos de historias emocionantes, como el caso de Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson.

Desde la convención pasada nos revelaron los artes conceptuales, un poquito de la historia que veremos en la gran pantalla y hasta el elenco de esta enorme producción. Sin embargo, luego de estos anuncios no tuvimos tantas noticias alrededor de la cinta, más allá de que se unía Pierce Brosnan al reparto (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa). Pero al parecer, se guardaron todas las sorpresas para este nuevo evento y vaya que se volaron la barda.

Pero ahora, en este DC FanDome 2021, Black Adam arrancó con el evento y con todo. Para empezar, Dwayne Johnson apareció para hablar lo importante que es esta película para él y todos los que están involucrados en el proyecto, aunque también confesó que está seguro que los fans lo amarán y dejó muy claro que esta nueva historia llegará para revolucionar por completo el universo cinematográfico de la casa de cómics.

Y para los que morían de ganas por verlo con el traje, en exclusiva nos mostró unos cuantos segundos de la escena inicial de la cinta, donde podemos verlo en acción, atacando a algunas personas que quieren hacerle daño. Pero quizá lo más emocionante de todo es que también tuvimos chance de checar el poder del personaje y cómo lucirá el traje. Y a juzgar por este primer vistazo, podemos decirles que será algo épico y espectacular.

Por ahora, el estreno de Black Adam sigue programado para el 22 de julio de 2022. Por supuesto que todavía falta que suelten un teaser y los tráileres oficiales, pero luego de estas imágenes, nos queda claro que la introducción de Dwayne Johnson a este universo cinematográfico será algo que dará de qué hablar –tanto en taquilla cono entre los fans–, porque nos viene a presentar un personaje legendario que no sabíamos que necesitábamos ver en el cine pero ahora no podemos esperar a que llegue a nuestras vidas.

Pero mientras esperamos a que llegue el día para disfrutar de esta cinta en la pantalla grande. A continuación les dejamos el vistazo que el propio protagonista de esta historia mostró en el DC FanDome 2021:

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021