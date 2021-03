Acá te contamos sobre Pierce Brosnan en ‘Black Adam’ de Dwayne Johnson

DC Cómics sigue llevando más personajes a la pantalla grande. Ya hemos visto a varios de los más icónicos como Superman, Batman o Wonder Woman lucir en el universo extendido desarrollado por Warner y muy pronto, Black Adam también hará su aparición estelar.

Poco a poco, el staff de producción va develando detalles sobre la película que será estelarizada por Dwayne Johnson y ahora, ya conocemos a otro importante miembro del reparto. Pierce Brosnan (sí, uno de los James Bond más recordados del cine) se unirá al largometraje para encarnar a Doctor Fate.

Pierce Brosnan se une al elenco de ‘Black Adam’

Con el lanzamiento del Snyder Cut de Justice League, Warner Bros ha vuelto a elevar la expectativa sobre sus futuras producciones basadas en los cómics. Y bueno, muy probablemente no haya un seguimiento a la entrega del equipo encabezado por Superman, pero las emociones continuarán desde otros frentes.

Uno de los proyectos que más expectativa genera de cara al futuro es Black Adam, una de las cintas que DC Films y New Line Cinema (propiedad de WarnerMedia) han fijado como prioridad, esto tras el éxito que consiguieron con Shazam!. Pues bien, ya conocemos más detalles sobre la próxima entrega, sobre todo en lo que respecta al reparto.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Pierce Brosnan está listo para enfundarse en la piel de Kent Nelson, mejor conocido como Doctor Fate. Por el momento, no se han dado detalles sobre qué tan protagónico será el personaje de Brosnan, pero es casi seguro que será adversario del antihéroe al que le dará vida Dwayne Johnson. Y pues sí: posiblemente veamos una épica batalla de “The Rock” vs. James Bond.

Hay que recordar que Doctor Fate, dentro del universo de DC Cómics, es uno de los miembros más recordados de la Sociedad de la Justicia de América, el primer grupo superheróico que existió en la edad dorada de las historietas (incluso antes que The Avengers o la propia Justice League). Ahora, habrá que ver qué tanta relevancia tendrá el papel de Brosnan en la película de Black Adam.

También puedes leer: ‘THE BATMAN’, ‘THE FLASH’, Y ‘SHAZAM 2’ RETRASAN SU FECHA DE ESTRENO

¿Qué sabemos sobre la cinta?

Como mencionamos anteriormente, Dwayne Johnson protagonizará a Black Adam, uno de los rivales principales de Shazam en las historietas. De esta manera, con mira al futuro, el héroe interpretado por Zachary Levi se encontrará en una nueva película con su peligroso archienemigo.

Además de Pierce Brosnan, otros miembros del reparto serán Aldis Hodge (como Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) y Quintessa Swindell (Cyclone). El actor Marwan Kenzari también está confirmado dentro del elenco, pero se desconoce cuál será su papel.

Según lo que revela The Hollywood Reporter, Black Adam comenzará a grabarse en abril de este año con miras a estrenarse en 2022, un año antes de que llegue Shazam! Fury Of The Gods. Parece que debemos ir agendando otro épico combate en la pantalla grande.